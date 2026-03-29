Ăn táo như thế này, hiệu quả sẽ tăng gấp 10 lần, sau nửa tháng, cơ thể sẽ lặng lẽ trải qua hai thay đổi lớn!

Chúng ta thường nói "mỗi ngày ăn một quả táo sẽ không cần đi bác sĩ". Táo rất giàu carbohydrate, vitamin và các nguyên tố vi lượng, cũng như axit malic, axit tartaric và carotene, những loại có giá trị dinh dưỡng gần nhất trong số tất cả các loại trái cây và rau quả.

Một số nhà khoa học và bác sĩ gọi táo là "trái cây tốt cho sức khỏe toàn diện" hoặc "bác sĩ đa khoa".

Bạn thường ăn táo như thế nào? Rửa sạch và ăn sống? Cách ăn táo truyền thống, không thể tránh khỏi cảm giác chán sau một thời gian dài, bạn đã bao giờ nghĩ đến việc nấu táo trước khi ăn chưa?

Trên thực tế, tác dụng dinh dưỡng của táo luộc lại tốt hơn rất nhiều.

Sau khi táo được đun nóng, chất xơ và pectin có thể được làm mềm, do đó vai trò dinh dưỡng của nó có thể hoàn hảo hơn, đồng thời có thể làm sạch nhiệt và loại bỏ lửa. Ngoài ra, sau khi táo chín, hàm lượng nguyên tố vi lượng iốt sẽ tăng lên nhanh chóng, có tác dụng phòng ngừa và giảm bớt đáng kể bệnh bướu cổ do thiếu iốt ở người.

Có ba lợi ích chính của việc ăn táo luộc

1. Sau khi táo được đun nóng, hàm lượng chất chống oxy hóa tự nhiên như polyphenol sẽ tăng lên đáng kể, có thể ức chế các gốc tự do và chất chống oxy hóa, chống viêm và khử trùng, đồng thời bổ sung nhiều loại vitamin cho cơ thể con người.

2. Nó có thể tăng tốc độ trao đổi chất của tế bào và giảm lắng đọng sắc tố, giúp làn da của mọi người săn chắc, mịn màng và trắng sáng.

3. Nó có thể cải thiện tốc độ tiêu hóa thức ăn của dạ dày và ruột, và có tác dụng điều chỉnh táo bón và tiêu chảy hai chiều.

Mỗi ngày ăn 1 quả táo luộc chín, sau nửa tháng, cơ thể sẽ lặng lẽ trải qua hai thay đổi lớn

Vì vậy, mỗi ngày ăn 1 quả táo luộc chín, sau nửa tháng, cơ thể sẽ lặng lẽ trải qua hai thay đổi lớn rõ rệt là tiêu hóa tốt hơn và làn da ngày càng đẹp.

Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người ở đây rằng tốt nhất nên sử dụng nồi inox và nấu từ từ khi nấu táo, phương pháp này có thể ngăn chặn việc mất vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác trong táo quá nhiều. Sau khi thêm nước và đun sôi, vị sẽ trở nên chua, vì vậy hãy thêm ít nước và thêm một ít chà là để làm ngọt.

Tiêu hóa tốt hơn

Nhiều người đã già, ăn một quả táo khiến dạ dày cảm thấy lạnh, thậm chí hơi đầy hơi. Đây là biểu hiện của năng lượng dương không đủ trong lá lách và dạ dày. Táo có thể mát khi ăn sống, và trở nên nhẹ sau khi nấu, phù hợp hơn với dạ dày và ruột của người trung niên và người cao tuổi.

Y học cổ truyền Trung Quốc nói rằng "lá lách thích khô và ẩm ướt", và pectin táo nấu chín dễ hấp thụ hơn và có thể nhẹ nhàng thúc đẩy nhu động ruột. Tôi đã quan sát thấy rằng những người uống nước táo trong một thời gian dài hiếm khi phàn nàn về chứng đầy bụng và trào ngược axit.

Da không còn khô mà mịn màng hơn

Tác dụng rõ ràng nhất của việc luộc táo trong nước là làm ẩm và làm khô. Nhiều người trung niên và cao tuổi có làn da khô, ngứa ngáy, môi nứt nẻ, cho rằng đó là do thiếu nước nhưng thực tế lại là do thiếu "dịch cơ thể". Đường fructose tự nhiên của táo và súp luộc có thể nuôi dưỡng âm và làm ẩm phổi.

"Southern Yunnan Materia Medica" nói rằng táo "làm ẩm phổi và làm ấm" và dễ hấp thụ hơn sau khi nấu. Người dì từng bị bong tróc trên mặt, nhưng bây giờ làn da của cô ấy đã được dưỡng ẩm rất nhiều, thậm chí con gái cô ấy còn hỏi cô ấy sử dụng sản phẩm chăm sóc da nào.

Lưu ý khi ăn táo

Bệnh nhân tiểu đường nên kiểm soát số lượng và không vượt quá nửa quả táo mỗi lần.

Những người thừa axit dạ dày có thể thêm một ít mật ong để trung hòa độ axit.

Tốt hơn hết bạn nên chọn táo tươi, không dùng táo thối dù là cắt bỏ những phần bị hỏng.