MXH đua nhau hóa "crush của mèo Tom": Lê Bống cực cuốn, bà xã Decao đạt gần 2 triệu lượt xem

Có thể nói, trào lưu biến hình chưa bao giờ lỗi thời trên MXH TikTok. Lâu lâu, cư dân mạng lại cùng nhau đu trend mới khiến người xem vô cùng thích thú. Mới đây, các nữ TikToker đã cùng nhau hoá thân thành các nàng mèo quý tộc dựa trên 1 nhân vật hoạt hình cực kỳ quen thuộc.

Nếu như là fan của bộ phim Tom & Jerry thì chắc hẳn sẽ biết, Tom là chàng mèo rất đa tình và từng muốn làm quen với nhiều nàng mèo khác nhau, trong đó có Toodles Galore. Cô mèo cái đỏng đảnh này đánh cắp trái tim của Tom từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều lần Tom cố gắng thể hiện trước mặt "người" đẹp, và cũng chừng đó lần kế hoạch tán tỉnh của chú mèo bị phá đám nếu không bởi chuột Jerry thì cũng là tình địch Butch. Dù đã nhìn mặt Tom nhiều lần, nhưng có vẻ như Toodles hiếm khi ấn tượng bởi những màn biểu diễn của gã mèo si tình này.

Tạo hình sang chảnh của Toodles Galore

Cô chính là crush của mèo Tom

Tạo hình của nàng mèo trắng này thì khá đơn giản, luôn đeo một chiếc nơ màu tím bản lớn và cực kỳ xinh đẹp, sang chảnh lúc nào cũng có dáng vẻ lơ đãng của bậc tiểu thư. Chính vì vậy, các nữ TikToker cũng đua nhau hoá thân thành nàng mèo quý tộc này. Lê Bống chỉ mới đăng tải đã được vô vàn lời khen, bà xã Decao - Lâm Minh cũng có màn biến hình ấn tượng đạt gần 2 triệu lượt xem. Và còn rất nhiều nàng mèo xinh đẹp khác thu hút ánh nhìn của netizen, cộng thêm nền nhạc sang chảnh của Can't Take My Eyes Off You khiến trào lưu này càng xem càng cuốn.

Jimin Young đu trend ấn tượng

Lê Bống còn có bạn diễn là một nàng mèo trắng xinh xắn

Lâm Minh với tông makeup rất Tây