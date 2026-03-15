Sau loạt phim tình cảm quen thuộc, màn ảnh Hàn tháng 3 vừa chào đón thêm một tác phẩm khá lạ có Mad Concrete Dreams. Ngay từ khi công bố dự án, bộ phim đã thu hút sự quan tâm nhờ dàn cast toàn tên tuổi lớn như Ha Jung Woo, Im Soo Jung hay Krystal Jung. Sau khi tập đầu lên sóng, tác phẩm nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều diễn đàn phim ảnh nhờ câu chuyện vừa căng thẳng vừa có màu sắc châm biếm khá độc đáo.

Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập 1 của bộ phim đạt 4,124% rating trung bình toàn quốc, đứng đầu khung giờ phát sóng trên các kênh truyền hình cáp. Đây là một con số được xem là khá ổn đối với một tác phẩm mới ra mắt.

Mad Concrete Dreams thuộc thể loại crime thriller (phim tội phạm giật gân), xoay quanh Ki Su Jong (Ha Jung Woo), một người đàn ông dốc toàn bộ tiền bạc, thậm chí vay nợ khắp nơi để mua được một tòa nhà ở Seoul. Tuy nhiên, giấc mơ làm chủ bất động sản nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi khoản nợ ngày càng chồng chất và nguy cơ bị siết nợ ngày càng gần.

Để cứu tòa nhà cũng như gia đình mình, Su Jong buộc phải tham gia vào một kế hoạch cực kỳ liều lĩnh là dàn dựng một vụ bắt cóc giả nhằm kiếm tiền giải quyết khoản nợ. Thế nhưng, mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát khi kế hoạch tưởng chừng đơn giản này lại kéo anh vào một chuỗi rắc rối nguy hiểm, nơi ranh giới giữa giả và thật ngày càng mờ nhạt.



Hai tập đầu chủ yếu tập trung xây dựng bối cảnh và động cơ nhân vật, đồng thời hé lộ những áp lực tài chính và cuộc sống gia đình đang dồn Ki Su Jong vào bước đường cùng.



Điểm thú vị của phim nằm ở cách câu chuyện pha trộn giữa căng thẳng tội phạm và màu sắc châm biếm. Thay vì chỉ đơn thuần kể một vụ án, bộ phim còn phản ánh hiện thực xã hội Hàn Quốc, nơi nhiều người sẵn sàng vay nợ đến kiệt quệ chỉ để sở hữu bất động sản.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Ha Jung Woo cũng được khán giả đánh giá là điểm sáng cho bộ phim. Nam diễn viên vào vai một người đàn ông bình thường nhưng bị hoàn cảnh đẩy vào những lựa chọn cực đoan, tạo nên sự pha trộn giữa bi kịch và hài hước đen khá đặc trưng.

Sự xuất hiện của dàn diễn viên nữ vừa xinh đẹp vừa có tài như Im Soo Jung hay Krystal Jung cũng giúp bộ phim giữ được nhịp kể chuyện ổn định trong những tập mở màn. Im Soo Jung thủ vai là vợ của Ki Su Jong, ngay phần mở đầu phim đã xuất hiện trong các cảnh sinh hoạt gia đình và những cuộc trò chuyện xoay quanh áp lực tiền bạc, nợ nần của chồng. Trong hai tập đầu, cô chủ yếu thể hiện hình ảnh một người phụ nữ điềm tĩnh, tinh tế nhưng cũng đầy lo lắng trước tình cảnh gia đình.

Còn Krystal Jung, dù chưa có nhiều đất diễn ở tập đầu thì vẫn kịp gây chú ý nhờ visual nổi bật trong vài phân cảnh xuất hiện. Trong phim, cô vào vai Jeon Yi Kyung, con gái một gia đình giàu với tạo hình sắc sảo sang chảnh.

Có thể thấy, dù chỉ mới lên sóng, Mad Concrete Dreams đã bước đầu tạo được sự chú ý nhờ ý tưởng kịch bản khác biệt so với nhiều drama Hàn gần đây. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim có nhịp mở đầu khá chắc tay, đặc biệt là cách xây dựng tình huống bắt cóc giả nhưng hậu quả thật. Với tiền đề đầy kịch tính cùng dàn diễn viên mạnh, bộ phim được kỳ vọng sẽ còn tạo thêm nhiều bất ngờ khi các tập tiếp theo lên sóng.

Một số bình luận của khán giả: - Lim Soo Jung như một nữ thần vậy. Tập đầu rất hay. - Tập này hay quá. Buồn cười là mình lại có vẻ thích phe phản diện hơn là nhân vật chính, nhưng dù sao thì cảm giác xem phim như đang đi trên băng mỏng vậy. Rất mong chờ tập tiếp theo. - Lúc đầu phân vân không biết có nên xem tập 1 hay không nhưng mà tập 1 thật sự ấn tượng. Không có một phút nào nhàm chán cả. - Kịch bản "wow" đó, mà Ha Jung Woo diễn hay thiệt. - Krystal Jung quá đẹp, diễn xuất ngày càng thăng hạng.

