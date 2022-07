MV mới của Tóc Tiên - Trọng Hiếu: Mãn nhãn, đã tai và hàng loạt thông điệp cực gắt dành tặng “Hội người thích phán xét”

Xem MV tại đây

Ngày 14/7, Tóc Tiên - Trọng Hiếu đồng hành cũng nhãn hàng Clear ra mắt MV AM I CLEAR?!. Ca khúc được chấp bút bởi "hit maker" Mew Amazing, thể hiện góc nhìn của một thế hệ trẻ hiện đại, bản lĩnh trong hành trình chống lại định kiến, theo đuổi đam mê.



MV mãn nhãn với những cảnh "quậy tưng bừng" trên sân khấu nước

AM I CLEAR?! được trình diễn lần đầu tại sân khấu Street Dance Việt Nam, gây ấn tượng bởi màn khuấy đảo của Tóc Tiên trên sân khấu nước. Giữ nguyên tinh thần "quẩy bung nóc", ekip thực hiện tiếp tục mang "nước" vào MV, đặc biệt hơn, lần này còn có sự góp mặt của vũ công, ca sĩ Trọng Hiếu và 8 thí sinh đến từ Street Dance Việt Nam, mang đến một sản phẩm thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn.

MV quay theo lối performance, thể hiện những bước nhảy dứt khoát trên mặt nước. Cách thể hiện trẻ trung, nhịp điệu bắt tai, biến đổi liên tục kèm đoạn drop cực gắt khiến người nghe chỉ muốn nhún nhảy theo.

Đặc biệt, thần thái trình diễn và cách nhả chữ thú vị của Tóc Tiên ngay từ những phân đoạn đầu tiên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Ca từ ngắn gọn, súc tích, đánh trúng điểm và không kém phần xéo sắc, hứa hẹn tạo cơn mưa trend trên các nền tảng mạng xã hội.

"AM I CLEAR?!" được Mew Amazing - chủ nhân của những bản hit "quái dị" cầm trịch từ sáng tác đến hòa âm phối khí. Ca khúc thể hiện hai màu sắc "Đầu Lạnh" và "Tim Nóng". Nếu Tóc Tiên đại diện cho team "Đầu Lạnh" - tinh thần mạnh mẽ chống lại những định kiến, phán xét thì Trọng Hiếu thể hiện tinh thần của team "Tim Nóng" - cháy hết mình cho đam mê của bản thân, không ngại chiến bại.

Ấn tượng ban đầu của MV là sự đầu tư công phu, chỉn chu về âm nhạc và bối cảnh. Nét cá tính của từng nghệ sĩ đều được thể hiện rõ qua mỗi khung hình. Bên cạnh đó, là những ý kiến cho rằng AM I CLEAR?! có "giai điệu quen quen", "mang màu sắc Kpop". Lý giải điều này, Mew cho biết trong lần trở lại này, cảm hứng làm nên bản phối xuất phát từ sự yêu thích và quan tâm dành cho Kpop.

"Mew thích và ngưỡng mộ cách mà nhạc Kpop đang phát triển, một ngành công nghiệp âm nhạc phong phú, đầy sáng tạo, đa màu sắc, chính vì vậy Mew nghĩ tại sao không sản xuất một bài hát đầy tính giải trí mang màu sắc âm nhạc Kpop. Mew không sợ bị nói là sao giống Kpop vậy. Tại sao không được học hỏi Kpop trong khi Kpop cũng đã học hỏi từ ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ, Anh… rất nhiều. Chúng ta muốn chơi cuộc chơi chung thì phải nói bằng ngôn ngữ chung. Đây có thể là một bước đi liều lĩnh nhưng đáng để thử nghiệm", Mew Amazing chia sẻ.

Ca từ sắc lẹm, thâm thúy truyền tải thông điệp ấn tượng

Bên cạnh những bước nhảy mạnh mẽ và hình ảnh đẹp mắt, sức hút của AM I CLEAR?! còn đến từ những ca từ sắc lẹm, thâm thúy: "Vai chính không đóng vai hầu, my crown is ở trên đầu"; "I’m a perfect me, dẫu ai nói điều đó vô lý" hay "Nè, it’s my life so I do what I do, CLUB vẫn là CLB chẳng cần phải có U", "Xời" mang lại cảm giác "đã cái nư" cho người nghe.

Chia sẻ thêm về lyrics, Tóc Tiên cho biết: "Câu hát Tiên tâm đắc nhất đó chính là ‘Vai chính không đóng vai hầu, my crown is ở trên đầu’. Đây là một câu lyrics chất chơi mà Mew đã nghĩ ra cho Tiên. Crown ở đây không phải vương miện mà là ẩn dụ cho mong muốn làm chủ cuộc đời chúng ta. Đối với Tiên, ‘Đầu lạnh’ là sự bình tĩnh nhìn nhận những thử thách cuộc đời đem đến và sự can đảm chấp nhận thất bại. Tiên luôn là người biết lắng nghe và biết chọn lọc, đó là cách giúp Tiên phát triển hơn từng ngày.

Với AM I CLEAR?!, Tiên và ekip mong muốn ca khúc sẽ mang đến 1 tinh thần quyết liệt tỏa sáng, sẵn sàng đương đầu thử thách và khao khát đi con đường riêng của chính mình, dù có đi ngược hướng số đông, hãy luôn là Be the first you".

Đối với "Tim nóng" Trọng Hiếu, nam ca sĩ chia sẻ: "Bài hát này có một câu Hiếu rất thích: ‘Chính là phút 89, khi đôi tay chỉ muốn giơ đầu hàng, chỉ cần cố chút nữa thôi đôi chân đã đứng trên mỏ vàng’. Trong cuộc sống, có nhiều lúc mình chỉ cần vượt qua đúng một bước nữa thôi để chạm tới thành công. Nhưng đó lại là bước khó khăn, thử thách nhất, dễ khiến mình bỏ cuộc nhất. Nhưng chỉ cần vượt qua được bước cuối cùng ấy, tay mình sẽ chạm đến thành công.

Hiếu cũng hy vọng mọi người có thể nhìn thấy bản thân mình đâu đó trong bài hát này và không cảm thấy cô đơn khi sống đúng với con người thật của mình, dù có phải ‘gắt’ hay phớt lờ những phán xét, định kiến về mình đi nữa".

Được đầu tư công phu và mang nhiều thông điệp tích cực, MV AM I CLEAR?! hứa hẹn sẽ bùng nổ trên các bảng xếp hạng và phá đảo top top. Xem ngay kẻo lỡ các bạn ơi!

