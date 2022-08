MV "As if it's your last" của BLACKPINK vượt mốc 1,2 tỷ lượt xem trên Youtube

MV "As if it's your last" vượt mốc 1,2 tỷ lượt xem.

"As if it's your last" là đĩa đơn được nhóm phát hành vào năm 2017. Ca khúc là tổng hợp của nhiều chất liệu nhạc như house, reggae, cho thấy sự thay đổi của nhóm so với những ca khúc trước đó. Với giai điệu vui tươi, nhộn nhịp cùng phần hình ảnh màu sắc rực rỡ, MV nhanh chóng chinh phục đông đảo khán giả.



Với việc "As if it's your last" vượt mốc 1,2 tỷ lượt xem, BLACKPINK hiện đang sở hữu 4 MV có hơn 1,2 tỷ lượt xem, trong đó bao gồm "Ddu-du Ddu-du", "Kill This Love" và "Boombayah."

Với nhịp điệu gây nghiện và ca từ lãng mạn, "As If It's Your Last" đã lọt vào danh sách 25 Bài hát hay nhất toàn cầu của mùa hè năm 2017 của YouTube.

"Pink Venom" của BLACKPINK đang "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc.



BLACKPINK hiện đang ghi nhận loạt thành tích ấn tượng sau khi phát hành đĩa đơn mới nhất mang tên "Pink Venom". MV "Pink Venom" đã cán mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau 29 giờ sau khi được công bố. Thêm vào những thành tích đó, “Pink Venom” đã có màn ra mắt ấn tượng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng "Bài hát hàng đầu toàn cầu" của Spotify, trở thành ca khúc tiếng Hàn đầu tiên trong lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng.

Sau "Pink Venom", BLACKPINK sẽ ra mắt album "Born Pink" và khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu vào tháng 10.