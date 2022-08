"Pink Venom" - MV của nữ nghệ sĩ đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trong lịch sử

Video âm nhạc đánh dấu sự trở lại của BLACKPINK, "Pink Venom", đã chính thức vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube vào ngày 20 tháng 8 lúc 6:36 chiều (giờ địa phương). Video âm nhạc được phát hành vào ngày 19 tháng 8 lúc 1 giờ chiều và như vậy, nó đạt mốc này chỉ 29 giờ sau đó.

"Pink Venom" không chỉ là MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất của BLACKPINK nói riêng, mà còn là MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trong lịch sử các nghệ sĩ nữ nói chung. Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi video âm nhạc của chính họ cho "How You Like That".

Ngoài ra, "Pink Venom" cũng là video ca nhạc đến từ nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được cột mốc quan trọng vào năm 2022 với tốc độ nhanh nhất. Trên thực tế, chỉ 4 giờ sau khi phát hành, BLACKPINK đã có màn ra mắt lớn nhất của một nghệ sĩ nữ trên YouTube trong năm nay.