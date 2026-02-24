Muốn xây dựng phong cách "sành điệu không cần gắng gượng" như phụ nữ Pháp, chị em cứ sắm 5 item

Phong cách của phụ nữ Pháp từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sự thanh lịch không gắng gượng. Họ không chạy theo xu hướng quá nhanh, không chất đầy tủ đồ bằng những món "hot trend" chỉ mặc được một mùa. Thay vào đó, họ trung thành với những thiết kế cơ bản, tinh giản nhưng luôn toát lên vẻ cuốn hút rất riêng. Nếu bạn muốn xây dựng phong cách tối giản mà vẫn đẹp một cách tự nhiên, đây là 5 item nên có trong tủ đồ.

Áo thun trắng

Không phải ngẫu nhiên mà áo thun trắng luôn xuất hiện trong tủ đồ của mọi quý cô theo đuổi phong cách Pháp. Đây là món đồ cơ bản nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Một chiếc áo thun trắng vừa vặn, chất liệu cotton dày dặn, phom dáng gọn gàng có thể phối cùng quần jeans, chân váy dài hay quần âu mà vẫn giữ được nét tinh tế.

Điểm mấu chốt nằm ở chất lượng. Phụ nữ Pháp ưu tiên áo có độ dày vừa phải, không quá mỏng để tránh cảm giác xuề xòa. Tay áo nên có độ dài vừa đủ để tạo sự cân đối cho phần vai. Khi sơ vin nhẹ cùng quần cạp cao hoặc chân váy, tổng thể sẽ trở nên chỉn chu hơn hẳn mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Chân váy dài

Nếu có một item thể hiện rõ nhất tinh thần nữ tính kiểu Pháp, đó chính là chân váy dài. Dáng midi qua gối, chất liệu rũ nhẹ như lụa, satin hoặc cotton dày là lựa chọn phổ biến. Chân váy dài mang lại vẻ mềm mại nhưng vẫn đủ kín đáo và thanh lịch.

Phụ nữ Pháp thường chọn các gam màu trung tính như đen, be, trắng kem hoặc họa tiết hoa nhỏ cổ điển. Khi phối cùng áo thun trắng hoặc sơ mi trắng, bộ trang phục lập tức trở nên tinh giản mà vẫn cuốn hút. Nếu muốn thêm chút phóng khoáng, bạn có thể kết hợp chân váy dài với áo len mỏng hoặc cardigan khoác hờ trên vai.

Một đôi giày búp bê hoặc sandal tối giản sẽ hoàn thiện tổng thể. Điều quan trọng là giữ phom dáng gọn gàng, không quá nhiều chi tiết rườm rà. Chính sự tiết chế này tạo nên nét sang trọng rất riêng.

Giày búp bê

Giày búp bê gắn liền với hình ảnh những con phố ở Paris, nơi các quý cô sải bước nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. Không cao gót cầu kỳ, không sneaker hầm hố, giày búp bê mang lại cảm giác nữ tính, thoải mái và tinh tế.

Một đôi giày búp bê mũi tròn hoặc mũi vuông, màu đen hoặc be, có thể phối cùng hầu hết mọi trang phục. Khi đi cùng chân váy dài, chúng tạo nên vẻ dịu dàng cổ điển. Khi kết hợp với quần trắng hoặc jeans, tổng thể lại trở nên năng động nhưng vẫn thanh lịch.

Phụ nữ Pháp ưu tiên chất liệu da mềm hoặc da bóng nhẹ, thiết kế tối giản, không quá nhiều nơ hay chi tiết trang trí. Sự tinh tế nằm ở đường cắt và phom dáng hơn là sự phô trương.

Quần trắng

Quần trắng luôn mang lại cảm giác sang trọng, sạch sẽ và hiện đại. Đây là item giúp bộ trang phục trông sáng sủa hơn ngay lập tức. Phụ nữ Pháp thường chọn quần trắng dáng suông, ống đứng hoặc hơi rộng nhẹ để tạo sự thoải mái.

Khi phối cùng áo màu nhã nhặn, bạn sẽ có một set đồ nhẹ nhàng, đầy tinh tế. Bí quyết là chọn các tông màu sáng – tối khác nhau để tạo chiều sâu. Nếu kết hợp với áo sơ mi trắng hoặc blazer trung tính, tổng thể sẽ mang hơi hướng thanh lịch, phù hợp cả đi làm lẫn dạo phố.

Quần trắng cũng rất linh hoạt khi đi cùng giày búp bê hoặc sandal da mảnh. Dù đơn giản, nhưng hiệu ứng thị giác mà nó mang lại luôn rất "đắt giá".

Sơ mi trắng

Sơ mi trắng là món đồ thể hiện rõ nhất tinh thần tối giản của phụ nữ Pháp. Một chiếc sơ mi phom rộng vừa phải, chất vải đứng dáng, cổ áo gọn gàng có thể mặc theo nhiều cách: cài kín, mở vài cúc tạo vẻ phóng khoáng, hoặc buộc nhẹ vạt áo để tăng sự trẻ trung.

Sơ mi trắng khi kết hợp với chân váy dài tạo nên hình ảnh thanh lịch cổ điển. Khi đi cùng quần trắng hoặc jeans, nó lại mang hơi thở hiện đại, tự nhiên. Phụ nữ Pháp không quá cầu kỳ trong cách phối, họ chú trọng vào độ vừa vặn và cách tạo điểm nhấn bằng những chi tiết nhỏ như xắn tay áo, thả vài lọn tóc tự nhiên hay chọn một chiếc túi da tối giản.

Ảnh: Instagram