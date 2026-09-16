Khi tham khảo bảng lương giáo viên mầm non từ ngày 1/7/2026, cần phân biệt giữa mức lương cơ bản và tổng thu nhập thực tế.

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, kéo theo mức lương của giáo viên mầm non cũng được điều chỉnh. Theo hệ số lương tương ứng từng hạng, giáo viên mầm non có mức lương từ 5,313 triệu đến hơn 16,1 triệu đồng/tháng.

Ngày 15/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2.530.000 đồng/tháng, tăng 8% so với mức trước đó.

Đối với giáo viên mầm non, mức lương được xác định dựa trên hệ số lương tương ứng với từng hạng và mức lương cơ sở tại thời điểm áp dụng. Công thức tính là: Mức lương = Hệ số lương × Mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, kéo theo mức lương của giáo viên mầm non cũng được điều chỉnh (Ảnh minh họa)

Theo Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT, hệ số lương của giáo viên mầm non được áp dụng tương ứng với bảng lương viên chức quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Cụ thể, giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, hưởng hệ số lương của viên chức loại A0, từ 2,10 đến 4,89. Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, hưởng hệ số của viên chức loại A1, từ 2,34 đến 4,98. Trong khi đó, giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, hưởng hệ số của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ 4,00 đến 6,38.

Với mức lương cơ sở mới là 2.530.000 đồng/tháng, mức lương cơ bản của giáo viên mầm non hạng III được tính như sau:

Giáo viên mầm non hạng III

Bậc Hệ số Mức lương (đồng/tháng) Bậc 1 2,1 5.313.000 Bậc 2 2,41 6.097.300 Bậc 3 2,72 6.881.600 Bậc 4 3,03 7.665.900 Bậc 5 3,34 8.450.200 Bậc 6 3,65 9.234.500 Bậc 7 3,96 10.018.800 Bậc 8 4,27 10.803.100 Bậc 9 4,58 11.587.400 Bậc 10 4,89 12.371.700

Đối với giáo viên mầm non hạng II, hệ số lương dao động từ 2,34 đến 4,98. Tương ứng với mức lương cơ sở mới, mức lương cơ bản theo từng bậc như sau:

Giáo viên mầm non hạng II

Bậc Hệ số Mức lương (đồng/tháng) Bậc 1 2,34 5.920.200 Bậc 2 2,67 6.755.100 Bậc 3 3,0 7.590.000 Bậc 4 3,33 8.424.900 Bậc 5 3,66 9.259.800 Bậc 6 3,99 10.094.700 Bậc 7 4,32 10.929.600 Bậc 8 4,65 11.764.500 Bậc 9 4,98 12.599.400

Với giáo viên mầm non hạng I, hệ số lương từ 4,00 đến 6,38. Mức lương cơ bản tương ứng dao động từ 10,12 triệu đến hơn 16,14 triệu đồng/tháng.

Giáo viên mầm non hạng I

Bậc Hệ số Mức lương (đồng/tháng) Bậc 1 4,0 10.120.000 Bậc 2 4,34 10.980.200 Bậc 3 4,68 11.840.400 Bậc 4 5,02 12.700.600 Bậc 5 5,36 13.560.800 Bậc 6 5,7 14.421.000 Bậc 7 6,04 15.281.200 Bậc 8 6,38 16.141.400

Như vậy, tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng, giáo viên mầm non hạng III có mức lương cơ bản từ 5,313 triệu đến 12,3717 triệu đồng/tháng. Với hạng II, mức lương dao động từ 5,9202 triệu đến 12,5994 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, giáo viên hạng I có mức lương từ 10,12 triệu đến 16,1414 triệu đồng/tháng.

Các mức trên mới chỉ là lương cơ bản được tính theo hệ số và mức lương cơ sở, chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp hoặc khoản bổ sung khác mà giáo viên có thể được hưởng theo vị trí công tác và quy định hiện hành. Vì vậy, thu nhập thực tế của mỗi giáo viên có thể cao hơn mức thể hiện trong bảng.

So với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, giáo viên mầm non có hệ số lương riêng và mức hệ số khởi điểm, trần hệ số thấp hơn ở một số hạng. Do đó, nếu chỉ xét riêng tiền lương cơ bản theo hệ số, mức lương của giáo viên mầm non thấp hơn so với giáo viên ở các cấp học còn lại khi đặt cùng hạng.

Việc tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu lên 2,53 triệu đồng/tháng làm tiền lương tính theo hệ số của giáo viên tăng tương ứng. Tuy nhiên, do hệ số lương không thay đổi, khoảng cách về tiền lương cơ bản giữa giáo viên mầm non và giáo viên các cấp học khác vẫn được duy trì.

Do đó, khi tham khảo bảng lương giáo viên mầm non từ ngày 1/7/2026, cần phân biệt giữa mức lương cơ bản và tổng thu nhập thực tế. Bảng trên phản ánh phần lương được tính từ hệ số và mức lương cơ sở, còn thu nhập cuối cùng còn phụ thuộc vào các chế độ phụ cấp, trợ cấp và khoản bổ sung mà từng giáo viên được hưởng.

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