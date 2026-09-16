Cha mẹ đừng ngây thơ nói câu này với con: Nghe thì tưởng là suy nghĩ văn minh, thực ra là nuông chiều độc hại!

Sự tự do không định hướng dễ đẩy trẻ vào tâm lý tự ti, nhạy cảm và chán ghét môi trường tập thể. Một tuổi thơ thiếu hụt năng lực cốt lõi sẽ không thể có được niềm vui trọn vẹn.

Sai lầm lớn nhất của không ít bậc cha mẹ hiện nay chính là quan niệm: “Con cái không cần quá cố gắng, học hay không cũng được, khỏe mạnh và lớn lên vui vẻ là đủ rồi”. Lập luận này thoạt nghe rất nhân văn, cởi mở, dường như giúp giải tỏa áp lực học hành cho trẻ. Thế nhưng, thực tế giáo dục lại chứng minh điều ngược lại.

Đây là một sự nuông chiều nguy hại, vô tình tước đoạt sự tự tin và niềm vui đích thực của những đứa trẻ bình thường. Niềm vui bền vững không tự nhiên xuất hiện khi nằm yên thụ động, mà phải được bồi đắp từ năng lực, sự tự chủ và cảm giác thành tựu qua từng ngày. Học tập và niềm vui chưa từng đối lập, mà luôn song hành và nâng đỡ lẫn nhau.

Khoảng cách thực tế: Trẻ buông xuôi không hề có được hạnh phúc

Thực tế học đường cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa những đứa trẻ cùng trang lứa xuất phát từ chính định hướng gia đình. Một đứa trẻ lớn lên cùng tư tưởng "buông mặc tự nhiên", không cần tranh đua, điểm kém cũng không sao, bài tập dở dang hay đội sổ đều được xoa dịu bằng câu nói “vui vẻ là chính”, sẽ dần tự trượt dài trong sự buông thả.

Khi lên lớp, trẻ không thể tập trung, nghe không hiểu, không theo kịp tiến độ và cảm thấy việc tiếp thu kiến thức như một gánh nặng. Bài tập làm chống đối, bài sai không sửa, thấy khó là bỏ cuộc. Trái ngược với hình dung về sự nhẹ nhõm, thảnh thơi, đứa trẻ ấy thực chất trải qua mỗi ngày ở trường trong áp lực nặng nề: sợ hãi khi thầy cô gọi tên, lạc lõng trong giờ thảo luận nhóm, xấu hổ trước kết quả thi cử và dần bị bạn bè cô lập.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Baidu)

Sự tự do không định hướng dễ đẩy trẻ vào tâm lý tự ti, nhạy cảm và chán ghét môi trường tập thể. Một tuổi thơ thiếu hụt năng lực cốt lõi sẽ không thể có được niềm vui trọn vẹn.

Ngược lại, với một đứa trẻ có năng lực bình thường nhưng được cha mẹ rèn giũa thái độ nghiêm túc, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Gia đình không dùng điểm số để phán xét nhưng kiên quyết không thỏa hiệp với sự từ bỏ: kết quả có thể ở mức trung bình, song quá trình bắt buộc phải dốc toàn lực. Trẻ được rèn thói quen nghe giảng cẩn thận, làm bài đúng giờ, chủ động sửa lỗi sai và đặt câu hỏi khi chưa hiểu. Dù không phải học sinh xuất sắc, đứa trẻ vẫn theo kịp nhịp học, tự tin tham gia thảo luận và đón nhận sự công nhận từ thầy cô, bạn bè. Khác biệt lớn nhất ở đây không nằm ở điểm số cao hay thấp, mà là cảm giác thất bại kéo dài đối lập hoàn toàn với cảm giác thành tựu vững vàng.

Nguồn cơn của sự đau khổ là cảm giác bất lực, không phải sự nỗ lực

Nhu cầu căn bản của mỗi đứa trẻ là được tôn trọng, thấu hiểu và ghi nhận năng lực bản thân. Không đứa trẻ nào bẩm sinh đã muốn tụt hậu hay tự nhận mình kém cỏi. Phần lớn những trường hợp buông xuôi đều bắt nguồn từ sự bất lực kéo dài khi nhìn bạn bè xung quanh tiếp thu dễ dàng, còn bản thân lại loay hoay trong bế tắc. Việc thiếu hụt khả năng bắt nhịp với tập thể chính là rào cản tâm lý nặng nề nhất.

Khẩu hiệu “chỉ cần con vui là được” khi áp dụng sai cách sẽ trở thành sự thoái thác trách nhiệm giáo dục, bỏ mặc trẻ tự tiêu hao tiềm năng. Sự bao bọc lỏng lẻo này không giúp bảo vệ tuổi thơ, mà ngược lại, khiến đứa trẻ trượt dài trong cảm giác hoài nghi bản thân. Hạnh phúc thực sự chỉ xuất hiện khi đứa trẻ có quyền làm chủ: làm chủ bài tập, làm chủ việc học và điều chỉnh nhịp độ của riêng mình.

Sự tự tin bắt nguồn từ việc hiểu bài, giải được bài toán khó và ghi nhận từng bước tiến nhỏ của bản thân. Sự an nhàn vô định chỉ đem lại cảm giác thoải mái nhất thời nhưng để lại sự tự ti lâu dài, trong khi nỗ lực bền bỉ sẽ xây dựng nền tảng vững chắc cho cả cuộc đời.

Sức khỏe tinh thần gắn liền với ý chí vươn lên

Nhiều bậc phụ huynh chú trọng sức khỏe toàn diện nhưng lại chỉ quan tâm đến thể chất mà xem nhẹ yếu tố tinh thần. Thực tế, sự uể oải, lười biếng và thiếu mục tiêu sống chính là nguồn cơn của tâm lý bất ổn. Một tinh thần lành mạnh đòi hỏi thái độ học tập nghiêm túc, tính kiên trì và tinh thần vượt khó.

Những đứa trẻ quen làm việc qua loa, hễ gặp trở ngại là thoái lui thường có tâm lý yếu ớt, khả năng chịu áp lực kém. Ngược lại, việc rèn luyện vượt qua khó khăn mỗi ngày, dù tiến bộ rất chậm, sẽ tôi luyện nên một tinh thần kiên cường, vững vàng.

Học tập có thể khô khan và đòi hỏi nhiều công sức, nhưng đó không phải là khổ ải vô nghĩa. Sự lãng phí thời gian và chấp nhận đầu hàng hoàn cảnh mới là nguyên nhân tạo ra sự nuông chiều độc hại. Giáo dục không cần đặt nặng chủ nghĩa thành tích hay ép buộc trẻ phải đứng đầu, bởi kết quả còn phụ thuộc vào thiên phú và phương pháp. Tuy nhiên, thái độ học tập là điều không thể tùy tiện. Chậm tiến độ thì kiên trì bù đắp lỗ hổng, chưa hiểu bài thì điều chỉnh tư duy và củng cố nền tảng. Nguyên tắc cốt lõi của giáo dục chính là tập trung nỗ lực trong từng hành động thay vì thấp thỏm chạy theo kết quả.

Nghệ thuật đồng hành: Khích lệ quá trình, buông bỏ âu lo kết quả

Hiện nay, nhiều gia đình dễ rơi vào hai thái cực cực đoan: hoặc quá áp đặt thành tích khiến trẻ kiệt sức, hoặc buông lỏng hoàn toàn dưới danh nghĩa giải phóng áp lực. Phương pháp giáo dục đúng đắn nằm ở điểm cân bằng: chấp nhận sự bình thường về năng lực và điểm số, nhưng tuyệt đối không chấp nhận thái độ lười biếng, cẩu thả và sớm bỏ cuộc.

Vai trò của cha mẹ là định hướng cho con hiểu rằng mục tiêu không phải là đánh bại người khác, mà là hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của bản thân trong từng tiết học, từng trang vở và không né tránh thử thách. Điểm số chỉ đem lại cảm xúc nhất thời, nhưng tính kỷ luật, khả năng tập trung và sự bền bỉ được rèn giũa qua việc học sẽ trở thành tài sản giá trị đồng hành cùng con suốt đời.

Niềm vui thiếu vắng năng lực chỉ là sự an ủi ngắn ngủi, còn một tuổi thơ không có sự nỗ lực sẽ luôn để lại khoảng trống lớn về sự tự tin khi bước vào đời.

(Nguồn: Sohu)