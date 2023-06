Mưa lũ tại khu vực đông nam Trung Quốc, 3 người thiệt mạng

3 nhân viên an ninh ở thành phố Vu Hồ thiệt mạng do bị cẩn cẩu đổ vào chốt an ninh nơi họ đang làm việc. Tại Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô ở miền đông Trung Quốc, mưa lớn làm đổ nhiều cây cổ thụ đè bẹp các phương tiện giao thông và chặn nhiều tuyến đường.

Mưa đá đã tấn công thành phố Ngõa Phòng Điếm ở tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc, gây thiệt hại ước tính lên tới 200 triệu nhân dân tệ (28 triệu USD) và làm ngập úng 7.000 ha đất nông nghiệp. Trung tâm Dịch vụ Khí tượng Liêu Ninh báo cáo nhiều khu vực đã ghi nhận lượng mưa lớn lên đến 48,1 mm (1,8 inch).

Mưa lũ gây ngập lụt tại khu vực đông nam Trung Quốc, (Ảnh: Reuters)

Tại tỉnh miền trung Hà Nam - vựa lúa mì của Trung Quốc, mưa lớn đã tàn phá mùa màng nghiêm trọng trong những ngày gần đây, làm dấy lên lo ngại ảnh hưởng đến an ninh lương thực.

3 ngày gần đây, mưa lớn liên tục đổ xuống một số khu vực phía tây nam Trung Quốc, bao gồm cả Quảng Tây, gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều tuyến đường, cản trở lưu thông xe cộ. Cơ quan thời tiết Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở miền nam Trung Quốc trong những ngày tới, trong khi phía đông bắc dự kiến sẽ hứng chịu những cơn giông bão bất ngờ.

Nguồn: Reuters