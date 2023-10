Mưa lớn gây lũ lụt ở New York sẽ là điều "bình thường mới” do biến đổi khí hậu

(Ảnh: Reuters)

Thành phố New York bắt đầu khô hạn sau một trong những ngày ẩm ướt nhất từ trước đến nay.



Lượng mưa gần 8 inch (20 cm) đã trút xuống ở một số khu vực của thành phố đông dân nhất nước Mỹ, đủ để cho phép một con sư tử biển tại Vườn thú Công viên Trung tâm có thể bơi ra khỏi phạm vi giới hạn của hồ bơi.

Trong khi nguy cơ lũ lụt trong thành phố đã giảm bớt vào giữa trưa 29/9, một bệnh viện thành phố ở quận Brooklyn cho biết, họ sẽ sơ tán tất cả bệnh nhân và nhân viên sau sự cố mất điện cùng ngày.

(Ảnh: Reuters)

Các quan chức bệnh viện cho biết, Trung tâm Y tế NYC Health + Hospitals/Woodhull đã chuyển sang sử dụng nguồn điện dự phòng sau đợt mất điện ở khu vực lân cận hôm 29/9. Tuy nhiên, việc sửa chữa sẽ yêu cầu cắt điện hoàn toàn trong vài ngày. Trung tâm y tế này đã chuyển 120 bệnh nhân đến các bệnh viện khác trong ngày 30/9, quá trình này dự kiến ​​sẽ mất 8 giờ.



Lượng mưa cực lớn đã biến một số đường phố ở New York thành sông, khiến xe bus và ô tô bị mắc kẹt trong nhiều giờ, đồng thời một số tuyến tàu điện ngầm và đường sắt đi lại phải tạm dừng hoạt động. Các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, và một nhà ga tại Sân bay LaGuardia đã được sơ tán.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul nói: "Thật không may, đây là chuyện mà chúng tôi phải coi như một điều bình thường mới do biến đổi khí hậu".

(Ảnh: Sky News)

Bà Hochul cho biết, tình trạng khẩn cấp, cho phép phân bổ nguồn lực nhanh hơn để đối phó với khủng hoảng, sẽ vẫn có hiệu lực trong sáu ngày tới. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo do đợt mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng này. Hiện các phương tiện giao thông công cộng tại New York đã bắt đầu hoạt động trở lại.



Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo ngắn gọn về tình hình lũ lụt vào hai ngày 29 và 30/9, đồng thời Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang dã sẵn sàng hỗ trợ nếu cần.

Theo Thống đốc bang New York, mặc dù đợt mưa này được coi là trận mưa bão cả thế kỷ mới có một lần, nhưng bà đã chứng kiến ít nhất 3 cơn mưa bão như vậy kể từ khi tuyên thệ nhậm chức vào năm 2021. Trước đó, trận mưa lớn trong đêm tại vùng Đông Bắc nước Mỹ đã khiến nhiều khu vực của thành phố New York ngập lụt, một số tuyến tàu điện ngầm và sân bay tại thành phố này bị tê liệt.

Theo Reuters