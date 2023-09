Cuộc sống người dân New York bị ảnh hưởng nặng nề vì lũ lụt

(Ảnh: Reuters)

Nhiều khu vực tại thành phố New York bị ngập, nước tràn vào nhà dân. Khu dân cư nhà ông Mohammed Doha có hai trạm bơm thoát nước, nhưng ông cho biết không trạm nào hoạt động. Ông Doha và người bạn cố gắng đổ nước ngập ra khỏi nhà để tránh sàn và các vật dụng khác bị hư hỏng.

Ông Mohammed Doha, cư dân New York, nói: "Nước ngập dâng ngày càng cao. Không ai có thể đi qua. Xe cảnh sát phát cảnh báo người dân không được băng qua đường này vì rất nguy hiểm".

Cơ quan Giao thông Đô thị New York cùng ngày thông báo, nước lũ tràn vào đường tàu điện ngầm gây gián đoạn đối với các tuyến tàu ở Brooklyn, sau khi khu vực này hứng trận mưa xối xả kéo dài vài tiếng đồng hồ. Nhiều tuyến tàu điện ngầm thông báo tạm dừng hoạt động.

(Ảnh: San Francisco Chronicle)

Bà Jennifer Mccullough, đến từ thành phố Washington, D.C, Mỹ, cho biết: "Tôi đến đây vào khoảng 8h15 sáng, và cuối cùng tôi phải đi bộ dưới mưa nhiều giờ vì tàu điện ngầm không chạy vì lũ lụt . Tôi cũng không bắt được chuyến xe bus mình cần. Lâu rồi tôi mới trở lại New York. Tôi vẫn yêu thành phố này, nhưng tình trạng hiện tại rất khó khăn".

Bà Seonaid Richmond chia sẻ: "Tôi cảm thấy khủng khiếp. Tôi thậm chí còn không biết mình sẽ đi đâu vì tôi đã quen với việc bắt một chuyến tàu cụ thể. Thật tồi tệ".

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết đã gửi cảnh báo lũ quét cho hơn 8,5 triệu người tại các khu vực thuộc bang New York và New Jersey. Đợt mưa lớn kéo dài cũng khiến Thống đốc bang New York phải ban bố tình trạng khẩn cấp do ngập lụt tại thành phố New York và một số địa phương lân cận. Giới chức kêu gọi người dân chú ý đảm bảo an toàn và tránh đi vào những con đường bị ngập.