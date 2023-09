Lũ dâng cao, chính quyền Campuchia khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn

Theo thông báo của Chính quyền tỉnh Battambang, vào đêm 29/9, tất cả người dân sống dọc các con sông, đặc biệt là những người sống ở khu vực dễ bị sạt lở, lũ quét cần hết sức đề cao cảnh giác, sẵn sàng sơ tán và tìm nơi an toàn gần nhất. Đồng thời, chính quyền tỉnh cũng chỉ đạo cán bộ địa phương các cấp chuẩn bị các phương án can thiệp, nơi trú ẩn an toàn phù hợp và sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh cũng khuyến cáo người dân chú ý giữ gìn vệ sinh để tránh các bệnh truyền nhiễm.

Nước lũ tại tỉnh Battambang

Cũng trong ngày 29/9, Tỉnh trưởng tỉnh Pailin, bà Ban Srey Mom đã gửi thông báo khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác khi lượng mưa tăng đột biến khiến mực nước trên các con sông thuộc địa bàn tỉnh đạt mức cảnh báo.

Tỉnh trưởng Pailin đề nghị người dân và mọi lực lượng chức năng phải luôn sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra.

Nước lũ tại tỉnh Pailin. Ảnh: Bộ Nội vụ Campuchia

Nước lũ tại tỉnh Pusat. Ảnh: Facebook

Sau trận mưa lớn từ ngày 27 – 28/9/2023, thành phố Pusat, tỉnh Pusat đã xảy ra tình trang ngập lụt nghiêm trọng, nhiều tuyến phố đã chìm trong biển nước. Hiện nay, các cán bộ và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đang tích cực hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn.