“Mùa đông không lạnh” cùng các nàng thơ trong CHARLES & KEITH Winter 2023 Collection

Mùa cuối năm là một trong những giai đoạn thú vị bởi sự giao thoa giữa không khí bận rộn của lễ hội cùng cảm giác thoải mái, ấm áp trong khí hậu mát lạnh. Vì thế, đừng bỏ qua dịp này để mix&match các phụ kiện từ bộ sưu tập CHARLES & KEITH Winter 2023, mang đến sự cổ điển và tinh tế cho trang phục.

Đơn cử, cô nàng Trâm Anh đã lựa chọn chiếc túi đeo vai Metallic cùng giày boots cổ cao Devon Metallic Blade làm điểm nhấn vừa thanh lịch vừa cá tính cho trang phục, tạo nên một layout hài hòa và phù hợp để diện trong mọi dịp.

Cô nàng Trâm Anh cá tính bên cạnh túi đeo vai Metallic cùng giày boots cổ cao Devon Metallic Blade đến từ BST Winter 2023 của thương hiệu CHARLES & KEITH

Thể hiện phong thái thời thượng một cách tự nhiên, Blogger đa tài Charmmie Vũ cùng túi đeo vai Metallic và giày boots cổ cao Devon Metallic Blade với tone phấn đã khiến cho netizen mê mẫn. Sự kết hợp ăn ý giữa outfit và các items từ BST CHARLES & KEITH Winter 2023 đã giúp cô nàng nâng tầm gu thời trang và làm chủ phong cách tối giản hiện đại.

Nâng tầm phong cách dễ dàng với túi đeo vai Metallic và giày boots cổ cao Devon Metallic Blade cùng cô nàng Charmmie

Cũng là tone đen cá tính của Túi xách Metallic, nàng thơ Bynellie lại tinh ý, nhấn nhá thêm chút xám với đôi boots cao gót Devon Metallic Blade. Với phom dáng thiết kế cổ cao tinh tế cùng phần mũi nhọn và gót nghiêng, tất cả đã góp phần tạo nên sự thời thượng độc đáo có 1-0-2 của em boots này. Đây sẽ là outfit triệu like của cô Bynellie trong mùa đông năm nay.

Nàng thơ Bynellie phá cách với sắc xám của đôi boots cao gót Devon Metallic Blade

Cô nàng Huỳnh Như gây ấn tượng mạnh mẽ với gu thời trang cá tính bằng cách chọn phối thiết kế túi và giày boots cao gót Devon Metallic Blade tone sur tone để tạo điểm nhấn hoàn hảo cho outfit tiệc đêm - ấn tượng nhưng vẫn rất thanh lịch và tinh tế.

Túi đeo vai Metallic cùng giày boots cao gót Devon Metallic Blade là trợ thủ đắc lực cho Huỳnh Như trong dịp Giáng Sinh này

Trái ngược với style trong trẻo, công chúa vốn có, mùa cuối năm nay, KOC Lê Vi lại thay đổi với thiết kế giày boots cổ cao đến đầu gối Devon Metallic Blade độc đáo. Đôi giày đến từ CHARLES & KEITH mang đến sự tinh tế, hoàn thiện cao nhờ chất liệu cao cấp và phần mũi nhọn đầy tinh xảo. Cô nàng cũng không quên chọn cho mình chiếc túi xách Metallic với tone màu tương phản để làm điểm nhấn cho toàn bộ outfit.

KOC Lê Vi đã bị chinh phục bởi sự tinh tế từ bộ sưu tập mùa Đông năm nay của CHARLES & KEITH

Bộ sưu tập CHARLES & KEITH Winter 2023 đã tái hiện phong cách cổ điển với thiết kế tối giản, sắc thái trung tính và các điểm nhấn bằng chi tiết kim loại đầy tinh tế. Bên cạnh tinh thần "less is more" ấn tượng, những món phụ kiện trong bộ sưu tập mới nhất sẽ thể hiện sự thanh lịch vượt thời gian, sẵn sàng đồng hành cùng bạn lâu dài.