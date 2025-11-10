Mua cả thế giới với giá "ngã cây": Sale 11.11 bùng nổ tại Trung Quốc, giờ về tận tay người Việt siêu dễ

Ngày 11.11 - "Ngày độc thân" ở Trung Quốc từ lâu đã trở thành lễ hội mua sắm lớn nhất hành tinh, với hàng tỷ đơn hàng được đặt chỉ trong vài giờ. Năm nay, không khí săn sale càng sôi động hơn khi Lazada chính thức tích hợp gian hàng Tmall - nền tảng thuộc hệ sinh thái Taobao nổi tiếng của Trung Quốc.

Điều đó có nghĩa là: người Việt Nam giờ đây có thể mua trực tiếp hàng triệu sản phẩm chính hãng từ Trung Quốc mà không cần qua trung gian. Toàn bộ quy trình mua sắm, vận chuyển, thanh toán và bảo hành đều được xử lý trọn gói trên Lazada, giúp trải nghiệm mua hàng dễ dàng hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, người mua vẫn được hưởng toàn bộ chính sách ưu đãi và bảo vệ quyền lợi như khi mua hàng LazMall, vừa tiện lợi, vừa an tâm về chất lượng.

Giờ đây, chỉ với vài cú chạm, bạn có thể mua cả thế giới với giá rẻ bất ngờ. Dưới đây là 5 sản phẩm nổi bật đang gây bão trên Lazada mùa 11.11, sale đậm - đẹp - đáng tiền!

1. DGY | Đèn Hoa Cúc Retro - điểm nhấn chill cho góc nhỏ trong nhà

Không chỉ là chiếc đèn, DGY mang đến cả bầu không khí thư giãn. Thiết kế hình hoa cúc retro mềm mại, ánh sáng vàng ấm nhẹ nhàng giúp góc ngủ, góc làm việc thêm phần nên thơ. Dân decor minimal hoặc vintage chắc chắn sẽ mê ngay. Với giá gốc 514.000đ, nay giảm mạnh 45,33% chỉ còn 281.000đ, đây đúng là deal đáng tiền từng đồng cho những ai yêu không gian sống tinh tế mà vẫn tiết kiệm.

2. MINGZHUO | Vỏ bút trong suốt thẩm mỹ - món nhỏ, gu lớn

Chiếc vỏ bút tưởng nhỏ nhưng lại khiến bàn học hay bàn làm việc gọn gàng, có gu ngay lập tức. MINGZHUO được yêu thích nhờ thiết kế trong suốt hiện đại, dung lượng lớn và cực kỳ bền bỉ. Ai làm việc văn phòng hay thích vibe “stationery aesthetic” nhất định không thể bỏ qua. Giá gốc 133.000đ, nay chỉ còn 45.000đ (giảm đến 66,17%) không mua dịp này thì chẳng còn dịp nào giá có thể hời hơn.

3. Umay | Thảm Yoga dày chống trượt - êm ái, chắc chắn, giảm sốc cực tốt

Không cần đến phòng tập, bạn vẫn có thể trải nghiệm buổi yoga chuẩn chỉnh tại nhà với thảm Umay siêu dày và êm. Sản phẩm được làm từ chất liệu đàn hồi cao, giảm tiếng ồn và chống trượt hiệu quả, phù hợp cả cho người mới bắt đầu. Từ 371.000đ giảm sâu 65,9% chỉ còn 126.500đ, đây là một trong những mức giảm sập sàn hiếm thấy mùa 11.11. Dân tập yoga mà bỏ lỡ deal này thì tiếc phải biết.

4. SHELI | Bộ đũa tre chống mốc - sạch, bền, chuẩn gu gia đình hiện đại

Đũa là vật dụng dùng hàng ngày, nhưng để chọn loại vừa bền, vừa an toàn thì không dễ. SHELI mang đến bộ đũa tre tự nhiên, chống trượt và chịu nhiệt cực tốt, đảm bảo không mốc, không bay màu sau thời gian dài sử dụng. Hiện sản phẩm đang giảm 44,35%, chỉ còn 69.000đ cho 10 đôi đũa, quá hời để “nâng cấp” gian bếp của bạn. Deal này được nhiều chị em nội trợ đánh giá là ngon, bổ, bền.

5. RUIDEDAN | Giá để giấy vệ sinh chống nước - nhỏ gọn, tinh tế, chống ẩm cực đỉnh

Chiếc giá để giấy tưởng đơn giản nhưng lại là điểm cộng lớn cho không gian nhà tắm. RUIDEDAN thiết kế treo tường thông minh, chống nước tuyệt đối, giúp giấy luôn khô ráo và sạch sẽ. Kiểu dáng gọn gàng, dễ lắp đặt, phù hợp mọi phong cách nội thất. Từ 326.000đ giảm còn 142.000đ (giảm đến 56,44%), đây là món đáng đồng tiền cho ai thích sự tiện nghi và sạch đẹp.

Lễ hội thương hiệu quốc tế trên Lazada sẽ diễn ra từ ngày 1/11, mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Người dùng có thể mua sắm hàng chính hãng dễ dàng, tiết kiệm và an tâm hơn bao giờ hết, với: Voucher lên đến 1 triệu đồng Giảm giá đến 50% Freeship toàn sàn Đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày Độc giả có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại ĐÂY



