Motorola chính thức trở lại Việt Nam: Ra mắt 5 smartphone mới, có cả máy gập, giá từ 2,89 triệu đồng

Sau nhiều năm vắng bóng, thương hiệu Motorola đã chính thức công bố quay trở lại thị trường Việt Nam với thế hệ smartphone 2025, bao gồm năm sản phẩm trải dài từ phân khúc cao cấp đến phổ thông.

Trong lần trở lại này, Motorola mang đến dải sản phẩm trải dài mọi phân khúc, từ cao cấp đến phổ thông, với những thông số kỹ thuật rất ấn tượng.

Dẫn đầu là motorola razr 60 (giá 18,99 triệu đồng), mẫu điện thoại gập vỏ sò đặc trưng. Sản phẩm này được nâng cấp với bản lề titanium cao cấp và mặt lưng bằng da thuần chay, giúp giảm tối đa nếp gấp. Máy sở hữu màn hình pOLED 6.9 inch (chính) và 3.6 inch (phụ), camera 50MP Sony LYTIA, và khả năng kháng bụi/nước IP48.

Gây "sốc" nhất trong phân khúc tầm trung là motorola edge 60 FUSION (giá 8,19 triệu đồng). Đây là mẫu smartphone được thiết kế cho độ bền bỉ đáng kinh ngạc khi đạt chuẩn quân đội MIL-STD 810H (hoạt động từ -20°C đến 60°C) và chuẩn kháng nước IP69 (có thể chịu được nước áp lực cao và ngâm sâu 1.5 mét). Máy cũng sở hữu màn hình pOLED 1.5K tràn 4 cạnh với độ sáng 4.500 nits và camera Sony LYTIA.

Tấn công vào phân khúc phổ thông, dòng moto g series gây ấn tượng mạnh với dung lượng pin. Đáng chú ý nhất là moto g06 POWER (giá 2,89 triệu đồng), sở hữu viên pin "siêu khủng" 7000mAh, cho phép người dùng sử dụng liên tục đến ba ngày. Máy cũng có kháng nước IP64 và âm thanh Dolby Atmos.

Một lựa chọn pin "trâu" khác là moto g86 POWER 5G (giá 6,59 triệu đồng) với pin 6720 mAh và màn hình OLED 1.5K 120Hz. Mẫu moto g35 5G (giá 3,79 triệu đồng) là lựa chọn 5G giá rẻ, có màn hình 120Hz và camera 50MP quay video 4K.

Theo ông Mahesh Alanthat, Giám đốc Kinh doanh cấp cao Motorola khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam là thị trường trọng điểm, trẻ trung và năng động. Toàn bộ 5 dòng sản phẩm mới sẽ được bán chính thức tại hệ thống Thế Giới Di Động kể từ ngày 12/11/2025.

Bên cạnh đó, Motorola cũng tuyên bố trở thành Đối tác điện thoại thông minh chính thức của FIFA World Cup 2026.