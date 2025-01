Một việc khôn ngoan ai cũng đang làm khi nhận thưởng Tết

Tuần làm việc cuối cùng trước kỷ nghỉ Tết Nguyên đán cũng là lúc dân văn phòng thi nhau khoe nhận được tiếng "ting ting" thưởng Tết từ công ty. Thực tế, thưởng Tết được trao về tay chỉ cách vài ngày đến mùa Tết Nguyên đán. Thế nên để sắm sửa kịp cho một mùa Tết Nguyên đán với biết bao nhiêu món cần mua thì nhiều người đã lên sẵn kế hoạch chi tiêu từ trước. Chỉ đợi đến khi tiếng "ting ting" báo tiền về là họ rút ra mua sắm.

Chưa nhận thưởng Tết đã lên sẵn kế hoạch chi tiêu

Nhật Hà (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ trong năm đầu tiên đi làm, cô nhận được thưởng Tết là khoảng 12 triệu. Trước khi số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng, cô đã học được cách phân chia khoản tiền lương và thưởng hợp lý. Đặc biệt, cô đã dành 1 khoản riêng để chi tiêu cho những ngày sau Tết.

Trước đó, Nhật Hà đã sắm Tết và mua quần áo. Cô còn lập danh sách những đồ cần mua để không chi tiêu quá tay hay bỏ lỡ món đồ nào. Năm nay, cô chỉ dùng khoảng 6 triệu từ tiền thưởng Tết để chi tiêu, còn lại 50% cô gửi tiết kiệm và tích lũy cho những mua sắm tài sản lớn sau này.

“Mình đã lập ra danh sách những món đồ cần sắm cho năm mới, từ A-Z và lên dự trù ngân sách. Điều này giúp mình mua được những món đồ cần thiết, và lược bớt đi những món đồ không cần thiết một cách dễ dàng. Không còn tình trạng xuống tiền theo cảm xúc. Mình không có suy nghĩ sẽ sắm Tết thoải mái để tự thưởng cho bản thân. Bởi mình không có quỹ tiết kiệm đủ lớn, nên cần chi trả khéo léo để sau Tết không hết sạch tiền”, Nhật Hà cho hay.

Ảnh minh hoạ

Tương tự Nhật Hà, Trâm (25 tuổi, Hưng Yên) cũng đặt mục tiêu năm nay ăn Tết đơn giản. Cô nàng cho biết bản thân mới đi làm ở công ty nên chỉ nhận được 7 triệu tiền thưởng Tết. Trâm dự định tiêu Tết dưới 10 triệu, được lấy từ tiền lương tháng cuối năm và thưởng Tết. Về tiền dư chưa cần dùng đến của thưởng Tết năm nay, Trâm dự định dùng chúng để mua vàng hoặc cất ở tài khoản ngân hàng để tiêu xài luôn. Vì đây không phải là con số lớn.

Trâm chia sẻ: “Mình dành khoảng 2 triệu mua áo dài, mỹ phẩm và quần áo trong đợt săn sale cuối năm trước đó. Thêm vào đó, mình đã mua 1 triệu tiền quà cáp để biếu Tết, 1 triệu nữa để mua bánh, mứt, đồ ăn và đồ trang trí. Còn lại 3 triệu là biếu bố mẹ.

Mình thường lập danh sách những khoản cần chi (đồ ăn và đồ trang trí) và khoản muốn chi (quần áo mới, đồ làm đẹp trước Tết). Sau đó, mình để mức chi phí phù hợp cho từng mục để quản lý chi tiêu ở mức mình mong muốn. Đến khi mua sắm, chi tiêu thì mình sẽ nhìn vào đó để tránh tiêu dùng quá mức”.

Co kéo chi tiêu vì năm nay thưởng Tết giảm

Cuối năm nhận được “ting ting” tiền thưởng Tết chắc hẳn là điều mà nhiều người mong chờ. Sẽ chẳng ai mong muốn nhận thưởng Tết giảm nhưng trong năm kinh tế khó khăn, họ vẫn phải tìm cách chi tiêu với số tiền thưởng nhận được ít hơn so với mọi năm.

Thúy Quỳnh (30 tuổi, TP.HCM) chia sẻ năm nay vợ chồng cô nhận được thưởng Tết 2 tháng lương là 30 triệu. Con số này chỉ là một nửa so với tổng tiền thưởng Tết mà cả hai nhận được hàng năm. Tiền thưởng giảm nhưng vẫn còn phải lo chi tiêu sinh hoạt cho gia đình và trả nợ vay mua nhà, Thúy Quỳnh đã lên sẵn kế hoạch chi tiêu từ thời điểm trước khi nhận thưởng Tết.

“Nhiều người nghĩ ‘nhận được thưởng 30 triệu là quá nhiều, tiêu gì cho hết’. Nhưng thực ra để lo một cái Tết ở thời điểm trong và sau đó là điều không kể dễ dàng. Chúng mình đã thống nhất dành 60% thưởng Tết để chi tiêu, còn lại dành để trả nợ. Nhìn chung, lương thưởng giảm thì mình phải tìm cách khắc phục. Chứ Tết mà, dù bạn muốn thì có bao nhiêu tiền cũng có thể bị tiêu hết sạch”, Thúy Quỳnh nói.

Ảnh minh hoạ

Danh sách tiêu Tết đã được Thúy Quỳnh soạn sẵn: Tiền mua sắm đồ ăn thức uống cho ngày Tết (7 triệu); tiền biếu ông bà hai bên (6 triệu); tiền lì xì trẻ con, người lớn (4 triệu); tiền mua quà cáp biếu sếp (2 triệu); tiền quần áo mới cho con (2 triệu); tiền mua cây trang trí (1 triệu); tiền du xuân (1,5 triệu).

“Giờ nhà mình đã mua gần hết đồ, chỉ cần chuẩn bị trang trí nhà cửa. Hai vợ chồng đều thống nhất ăn Tết không quá cầu kỳ, nên Tết đến sẽ nhẹ nhàng hơn”, Quỳnh nói.

Một trường hợp, Duy (27 tuổi) nhận được thưởng Tết từ công ty là 8 triệu - một con số giảm ⅓ so với năm ngoái. Nhưng anh chàng vẫn lạc quan vì cho rằng với tình hình kinh doanh của công ty thì năm nay nhận được thưởng Tết đã là điều may mắn. Do biết được thưởng Tết là khoản không dự đoán trước được, nên anh đã ưu tiên dùng quỹ tiết kiệm để tiêu Tết. Còn tiền thưởng Tết được anh cất đi dành cho những mục tiêu tài chính sau.

“Mình trích gần 1 tháng lương là 18 triệu để tiêu Tết và chỉ dừng lại ở con số đó. Mình tiêu hết số tiền này là thôi, nghỉ ăn Tết để đi làm là vừa. Với mình, tiêu Tết không quá khó khăn. Vì nếu bạn ăn nên làm ra thì mạnh dạn chi tiền đón Tết, coi như ăn mừng 1 năm nỗ lực đền đáp. Còn năm nào bạn kiếm được ít hơn thì ăn Tết bé lại, không khoe khoang họ hàng họ hàng. Bạn có tâm trạng vui vẻ, sống đúng với tài chính của mình thì ăn Tết lúc nào cũng sẽ thấy đủ và vui vẻ cả”, Duy nói.