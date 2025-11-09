Một thanh niên sinh năm 2001 đã phải báo công an sau khi thực hiện chuyển khoản ngân hàng

Ngày 02/11/2025, anh Ma Doãn Toàn, sinh năm 2001, trú tại thôn Kim Ngọc, xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang đã chuyển nhầm một khoản tiền đến tài khoản của người khác. Sau khi không thể liên lạc được với chủ tài khoản nhận nhầm, anh Toàn đã đến trình báo tại Công an xã Minh Quang.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Quang khẩn trương rà soát, xác minh theo nội dung anh Toàn cung cấp. Qua xác minh, lực lượng Công an đã xác định được chủ tài khoản nhận tiền và phối hợp với Công an xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hải Phòng, liên hệ để hoàn trả lại số tiền cho anh Ma Doãn Toàn.

Trước sự hỗ trợ kịp thời, tận tâm và trách nhiệm của lực lượng Công an xã Minh Quang và Công an xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, anh Ma Doãn Toàn đã gửi thư cảm ơn đến tập thể cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị. Trong thư, anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đánh giá cao tinh thần "vì Nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an xã.

Vừa qua, Công an xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An cũng đã hỗ trợ một người dân trên địa bàn nhận lại số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của một người khác.

Theo đó, ngày 05/11/2025, Công an xã Hải Lộc tiếp nhận thông tin của anh Hoàng Bá Quế (sinh năm 1973), trú tại xóm Tây Sơn, xã Hải Lộc với nội dung: Ngày 01/10/2025, anh Quế có chuyển nhầm 20,6 triệu đồng vào tài khoản của một người khác thuộc ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bắc Ninh. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hải Lộc đã tiến hành các biện pháp xác minh, giúp đỡ ngay đối với anh Quế.

Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, anh Quế rất cảm kích và có thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hải Lộc.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Hải Lộc đã làm rõ và liên lạc được với chủ nhân số tài khoản mà anh Quế đã chuyển nhầm tiền. Đến ngày 06/11/2025, anh Quế đã được nhận lại đủ số tiền mà mình đã chuyển nhầm ở trên.

Cơ quan Công an lưu ý, khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Bên cạnh đó, người dân có thể chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm hoặc đợi đại diện ngân hàng liên hệ làm việc. Nếu nhận được điện thoại từ ngân hàng, cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.