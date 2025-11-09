Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 11/2025: Mức cao nhất là bao nhiêu?

Lãi suất huy động tại quầy ACB tháng 11/2025

Theo khảo sát mới nhất, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục áp dụng biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy, nhận lãi cuối kỳ dao động trong khoảng 0,5 – 4,5%/năm.

Cụ thể, ACB niêm yết lãi suất 0,5%/năm cho kỳ hạn gửi từ 1-3 tuần; kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2,3%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 2,5%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,7%/năm; kỳ hạn 4 tháng là 2,9%/năm; kỳ hạn 5 tháng là 3,1%/năm ; kỳ hạn 6 tháng là 3,5%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 3,7%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 4,4%/năm.

ACB áp dụngmức lãi suất huy động 4,5%/năm cho các kỳ hạn dài từ 13 – 36 tháng. Riêng tại kỳ hạn 13 tháng khi khách hàng gửi tiền từ 200 tỷ đồng trở lên sẽ nhận mức lãi suất ưu đãi là 6,0%/năm .

Biểu lãi suất huy động tiền gửi tại quầy ACB tháng 11/2025

Nguồn: ACB

Ngoài hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, ACB tiếp tục triển khai các hình thức trả lãi linh hoạt khác: Lãi hàng quý: Lãi suất dao động trong khoảng 4,30 – 4,4%/năm; Lãi hàng tháng: Lãi suất dao động trong khoảng 2,45 – 4,35 %/năm ( Kỳ hạn 13 tháng gửi tiền tối thiểu 200 tỷ ưu đãi nhận lãi suất là 5,9%/năm); Lãi trả trước: Lãi suất dao động trong khoảng 2,25 – 4,2%/năm

Bên cạnh đó, ACB triển khai các gói tiết kiệm Phúc An Lộc, Tích Lũy tương lai để khách hàng lựa chọn, với lãi suất cao nhất lên tới 4,7%/năm.

Lãi suất huy động tiền gửi online ACB tháng 11/2025

Đối với tiền gửi trực tuyến trên app ngân hàng, lãi suất huy động tại ACB dao động trong khoảng 0,5 – 5,1%/năm đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ.



Cụ thể, ACB áp dụng mức lãi suất cho các kỳ hạn gửi 1 - 3 tuần là 0,5%/năm. Các kỳ hạn khác tại ACB có lãi suất huy động chia theo các mức tiền gửi. Cụ thể:

Mức gửi dưới 200 triệu đồng: Lãi suất được niêm yết với kỳ hạn 1 tháng là 3,1%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,2%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 3,5%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 4,2%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 4,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 4,9%/năm.

Mức gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: Lãi suất được niêm yết với kỳ hạn 1 tháng là 3,2%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,3%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 3,6%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 4,3%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 4,4%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,0%/năm .

Mức gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng: Lãi suất được niêm yết với kỳ hạn 1 tháng là 3,25%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,35%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 3,65%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 4,35%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 4,45%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,05%/năm .

Mức gửi từ 5 tỷ đồng trở lên: Lãi suất được niêm yết với kỳ hạn 1 tháng là 3,3%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,4%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 3,7%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 4,4%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 4,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,1%/năm .

Như vậy, tiền gửi online 12 tháng hiện được ACB áp dụng lãi suất huy động cao nhất, dao động trong khoảng 4,9 - 5,1%/năm tuỳ theo số tiền gửi.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi online ACB tháng 11/2025