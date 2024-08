Ngày 25/8 vừa qua (theo giờ Việt Nam), Lana Del Rey đã có đêm nhạc đầu tiên trong chuỗi show diễn tại Reading Festival. Được biết, nữ ca sĩ đã lên kế hoạch bắn pháo hoa hoành tráng khi hát ca khúc Hope Is A Dangerous Thing For A Woman To Have But I Have It , cũng là ca khúc kết show nhưng ban tổ chức đã lỡ tắt mic của chị trước khi bắt đầu màn biểu diễn này. Chính vì sự tình đó, Lana Del Rey đành phải cười trừ, ngồi xem đoạn pháo hoa dài 5 phút cùng fan trong khi hình ảnh cô nàng bất lực hiện lên màn hình mà không có nhạc.

Lana Del Rey đẹp tựa nữ thần trong show diễn tại Reading Festival

Ban tổ chức của lễ hội Reading&Leeds hiện đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc trên. Đại diện cho biết: "Vì sai sót của team sản xuất chúng tôi đã vô tình tắt mic của Lana sớm 5 phút, chúng tôi thành thật xin lỗi tới Lana và fan của cô ấy.”

Sự cố tắt mic này xảy ra một phần là do trễ giờ set up cũng như diễn lố giờ, ban tổ chức cũng không làm việc chuyên nghiệp làm Lana Del Rey phải lên sân khấu mà không có tín hiệu micro trong suốt 5 phút huy hoàng nhất ở cuối show. Điều này khiến cho cộng đồng fan hâm mộ của “sầu nữ" nước Mỹ trở nên vô cùng tức giận. Tuy vậy, ai nấy cũng vô cùng ấn tượng bởi dù bị tắt mic nhưng khung cảnh “đức mẹ" Lana Del Rey ngắm pháo hoa trong gió bay và ánh đèn sân khấu vẫn cực kỳ nên thơ và lãng mạn.

Lana Del Rey chỉ có thể yên lặng, bất lực ngắm màn pháo hoa kỳ công

Lana Del Rey sẽ lên sân khấu cho đêm thứ 2 tại lễ hội Reading And Leeds Festival vào ngày tiếp theo 26/8. Hy vọng sau sự cố đi trễ, set up sân khấu và diễn lố giờ, hay bị ban tổ chức tắt mic vào đêm diễn trước, sân khấu ngày hôm nay của Lana sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.



Đêm diễn này cũng sẽ là show lớn ngoài trời cuối cùng trong năm 2024 của Lana Del Rey, cũng là điểm cuối từ chuỗi show nằm trong festival tour 2023-2024 vừa qua của cô nàng, khép lại cả kỷ nguyên Did You Know There's A Tunnel Under Ocean Blvd .

Dù vậy, cảnh quay nữ ca sĩ vẫn vô cùng lung linh và thơ mộng

Đây cũng là những show diễn cuối cùng trong năm nay của giọng ca Born To Die

Trước đó, vào tháng 6 năm 2023, Lana Del Rey cũng từng bị tắt mic khi diễn lố giờ tại show Glastonbury do cô nàng đi trễ đến 30 phút. Vì set diễn bị cắt ngang nên cô nàng cùng fan đành phải cùng nhau hát chay ca khúc Summertime Sadness trước khi kết thúc đêm nhạc.