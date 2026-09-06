Một quy định họp phụ huynh đầu năm khiến MXH chia phe, người nói hợp lý, người kêu khắt khe hơn cả đi làm

Bạn nghĩ sao về quy định của trường học ở Trung Quốc này?

Thông báo mời họp phụ huynh đầu năm học của một trường tiểu học tại thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm chú ý và gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội nước này.

Cụ thể, bên cạnh thời gian và địa điểm tổ chức, giấy thông báo của nhà trường vào ngày 3/9 còn đưa ra quy định chi tiết về trang phục của phụ huynh khi đến trường: bắt buộc phải mặc áo trắng kết hợp quần đen hoặc váy dài qua đầu gối. Các loại trang phục tự do như áo hai dây, áo ba lỗ hay dép lê đều bị nghiêm cấm.

Nhà trường giải thích rằng quy định này nhằm giúp các bậc cha mẹ thể hiện sự coi trọng đối với kỳ họp định kỳ mỗi học kỳ chỉ diễn ra một lần.

Yêu cầu này lập tức vấp phải nhiều phản ứng bất ngờ từ các nhóm phụ huynh, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc một buổi họp phụ huynh lại có tiêu chuẩn trang phục khắt khe tương đương với các sự kiện nghi lễ trang trọng.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Baidu)

Trước những thắc mắc từ dư luận, phó hiệu trưởng nhà trường đã lên tiếng giải thích. Vị này cho biết trong các học kỳ trước, nhà trường không đưa ra quy định nào nhưng từng ghi nhận một số phụ huynh mặc trang phục quá thoải mái như áo ba lỗ, đi dép xỏ ngón đến trường, gây ảnh hưởng đến không khí nghiêm túc của môi trường sư phạm.

Xuất phát từ đề xuất của một số phụ huynh muốn có hướng dẫn cụ thể, nhà trường mới đưa ra gợi ý phối đồ "áo trắng, quần đen". Đại diện nhà trường nhấn mạnh đây chỉ là biện pháp định hướng, tạo "cảm giác nghi thức" và làm gương cho học sinh, không phải là một quy định mang tính kỷ luật bắt buộc.

Dù nhà trường khẳng định không ép buộc, sự việc vẫn tạo nên hai luồng quan điểm rõ rệt trong dư luận:

- Ủng hộ việc giữ gìn hình ảnh học đường: Nhiều người đồng tình rằng trường học là không gian giáo dục trang nghiêm, việc phụ huynh ăn mặc chỉn chu, lịch sự khi tiếp xúc với thầy cô và các học sinh khác là cách thể hiện sự tôn trọng cơ bản, đồng thời tạo hình mẫu tốt cho con trẻ.

- Băn khoăn về tính rập khuôn: Ở chiều ngược lại, nhiều phụ huynh và chuyên gia giáo dục cho rằng việc quy định chi tiết đến từng màu sắc trang phục là cứng nhắc và mang nặng tính hình thức. Nhiều ý kiến cho rằng yếu tố quan trọng nhất của buổi họp phụ huynh là sự trao đổi thẳng thắn, thực chất về tình hình học tập của học sinh, chứ không nằm ở việc cả hội trường phải mặc đồng bộ một màu áo.

Bên cạnh đó, các thông báo mang danh nghĩa "khuyến nghị" từ phía nhà trường thường vô hình trung tạo ra áp lực tâm lý, khiến phụ huynh khó có thể từ chối tuân theo.

Hiện sự việc vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng Trung Quốc như một lát cắt về cách thức giao tiếp và xây dựng quy chuẩn ứng xử giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục hiện đại.

Nguồn: Sohu