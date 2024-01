Một nhạc sĩ nổi tiếng bất ngờ bức xúc, khuyên các bạn trẻ không nên làm producer nữa, chuyện gì xảy ra?

NS Nguyễn Phúc Thiện là em trai ruột của NS Only C. Anh là người đứng sau nhiều bản hit của Vpop, gần đây có thể kể đến Cô Đơn Đã Quá Bình Thường (Miu Lê), Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi (MIN), Yêu Là Tha Thu (Only C), Tôi Đã Quên Thật Rồi (Isaac), Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik)...