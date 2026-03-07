Một nhà mạng Việt vượt loạt đối thủ sừng sỏ để trở thành “Nhà mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á”

Việt Nam có mạng 5G "tốt nhất" khu vực Đông Nam Á

Tại Mobile World Congress 2026, một trong những sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới, VinaPhone không chỉ vượt qua các đối thủ sừng sỏ trong nước mà còn "bỏ lại phía sau" các ông lớn viễn thông như Singtel (Singapore), AIS (Thái Lan), Unifi (Malaysia)… để được tổ chức đo kiểm viễn thông toàn cầu Ookla vinh danh "Best 5G Network in Vietnam and Southeast Asia".

Điều này đồng nghĩa với mạng 5G của VinaPhone hiện được đánh giá tốt nhất không chỉ ở Việt Nam mà trong toàn bộ Đông Nam Á, thị trường viễn thông có không ít nhà mạng đầu tư mạnh mẽ về công nghệ. Việc một nhà mạng Việt Nam bất ngờ vượt lên dẫn đầu là một thành tích ấn tượng, thu hút sự quan tâm của giới công nghệ khu vực và quốc tế.

VinaPhone là đại diện của Việt Nam "đánh bại" với các nhà mạng khác trong khu vực để trở thành Nhà mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ông Stephen Bye – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ookla – nhấn mạnh: "Chúng tôi rất vinh dự trao tặng VinaPhone giải thưởng Speedtest cho Mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á trong nửa cuối năm 2025. Giải thưởng danh giá này ghi nhận sự đầu tư bài bản và cam kết mạnh mẽ của nhà mạng VinaPhone trong việc mang đến kết nối di động hàng đầu cho người dùng. Phương pháp đo kiểm nghiêm ngặt của chúng tôi bảo đảm đây là minh chứng khách quan cho hiệu suất vượt trội của VinaPhone trên thị trường."

Một dấu mốc đáng chú ý của viễn thông Việt Nam

Với tốc cao gấp 10 – 15 lần so với 4G, trong điều kiện tối ưu có thể đạt mức trên 01 Gbps, người dùng mạng VinaPhone 5G thoải mái tận hưởng trải nghiệm internet di động tốc độ cao, chất lượng vượt trội, đặc biệt đối với các dịch vụ yêu cầu băng thông lớn như video độ phân giải cao, giải trí trực tuyến và làm việc từ xa.

Tuy nhiên, Ookla "chấm điểm" Best 5G Network không chỉ dựa trên tốc độ, nhanh nhất chưa chắc đã tốt nhất và giải thưởng này cũng không phải kiểu đánh giá trong phòng lab. Ookla chấm điểm dựa trên Speedtest Connectivity Score – chỉ số tổng hợp từ hàng triệu lượt đo kiểm thực tế của người dùng. Cụ thể hơn thì những hoạt động thường nhật trên điện thoại như xem TikTok, livestream, xem video hay chơi game online đều là các yếu tố được đưa vào đánh giá.

Speedtest Connectivity Score gồm ba nhóm tiêu chí chính gồm: Speed Score (tốc độ và độ phản hồi tổng thể, chiếm 50% tổng điểm), Web Browsing (hiệu năng truy cập và tải website, chiếm 25%) và Video Streaming (chất lượng, độ mượt khi xem video trực tuyến, chiếm 25%).

Với chỉ số "Speedtest Connectivity Score" đạt 83.60, "out trình" so với 02 nhà mạng 5G Việt còn lại, Vinaphone trở thành "Best 5G Network Award in Vietnam and SEA". Trong đó, riêng điểm Speed Score của VinaPhone vượt trội với 75.48 điểm, cao hơn nhà mạng xếp sau tới 8%, khẳng định vị thế "vua tốc độ" (Fastest 5G) hiện nay.

VinaPhone hiện là nhà mạng 5G tốt nhất và nhanh nhất Việt Nam

Giải thưởng này đến đúng dịp Vinaphone tròn 30 năm tuổi, là kết quả của những nỗ lực đổi mới và hành trình "Go Global" bền bỉ của VNPT, hướng tới đưa các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Với nền tảng hạ tầng số hiện đại cùng năng lực triển khai thực tiễn, VNPT tiếp tục khẳng định vị thế là tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.

Còn với đông đảo người dùng internet di động Vinaphone, giải thưởng này đồng nghĩa với niềm tự hào: chiếc điện thoại trong tay họ đang kết nối với mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á và hạ tầng số của Việt Nam đang tiến rất nhanh trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, đón nhận giải thưởng tại Mobile World Congress 2026

Ookla, đơn vị sở hữu Speedtest, là tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đo lường, phân tích và đánh giá hiệu năng mạng viễn thông. Các chứng nhận và giải thưởng của Ookla được cộng đồng công nghệ và viễn thông quốc tế công nhận rộng rãi, trở thành thước đo uy tín phản ánh chất lượng và năng lực cạnh tranh của các nhà mạng trên phạm vi toàn cầu. Speedtest là nền tảng đo kiểm tốc độ Internet phổ biến nhất thế giới, với hàng tỷ lượt đo kiểm được thực hiện mỗi năm trên toàn cầu. Dữ liệu từ Speedtest được thu thập trực tiếp từ trải nghiệm thực tế của người dùng trên các thiết bị di động và cố định, thông qua hệ thống máy chủ hiệu năng cao và phương pháp phân tích khoa học, đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy cao.