Suzuki ra mắt xe tay ga 125cc mới, giá siêu rẻ chỉ từ 23 triệu đồng

Mới đây, Suzuki đã chính thức tung ra phiên bản nâng cấp cho dòng xe tay ga gia đình đắt khách Suzuki Access 125 với tâm điểm là hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Theo ghi nhận, Suzuki Access 125 ABS 2026 đã có mặt tại đại lý với 2 phiên bản gồm Access Ride Connect ABS Edition giá 92.328 Rs (khoảng 23 triệu đồng) và Access Ride Connect TFT ABS Edition giá 98.378 Rs (tương đương 24,5 triệu đồng). Cả hai phiên bản đều hướng tới những khách hàng đề cao sự an toàn và trải nghiệm công nghệ thông minh trong quá trình di chuyển hàng ngày.

Nâng cấp đáng giá nhất trên Suzuki Access 125 mới chính là việc bổ sung hệ thống phanh ABS một kênh cho bánh trước. Sự xuất hiện của tính năng này giúp người lái tự tin hơn khi xử lý các tình huống phanh gấp, hạn chế tối đa nguy cơ trượt bánh và mất lái. Trước đây, hiệu năng phanh của dòng xe này chưa thực sự nổi bật, do đó việc trang bị ABS đã giải quyết triệt để điểm yếu này, giúp hoàn thiện trải nghiệm an toàn cho người dùng. Đổi lại, để tối ưu thiết kế, Suzuki đã loại bỏ cần đạp khởi động trên các phiên bản cao cấp.

Về mặt thiết kế và tiện ích, Access 125 ABS tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có. Mẫu xe sở hữu kích thước gọn nhẹ với trọng lượng chỉ khoảng 106 đến 107 kg cùng khoảng sáng gầm xe 160 mm. Thông số này giúp xe vận hành cực kỳ linh hoạt, dễ dàng vượt gờ giảm tốc hay xoay sở trong những con phố đông đúc. Bên cạnh đó, dung tích cốp xe lên tới 24,4 lít mang lại không gian chứa đồ rộng rãi, kết hợp cùng bình xăng 5,3 lít và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, biến chiếc xe trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho nhu cầu đi lại thường nhật.

Sức mạnh của Suzuki Access 125 đến từ khối động cơ 124cc xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, cho công suất 8,4 mã lực và mô-men xoắn 10,2 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT mang lại cảm giác vận hành êm ái và bền bỉ. Điểm nhấn công nghệ không thể bỏ qua là khả năng kết nối Bluetooth trên cả hai phiên bản, hỗ trợ dẫn đường từng chặng, thông báo tin nhắn và cuộc gọi. Đặc biệt, bản TFT ABS Edition gây ấn tượng mạnh với màn hình màu 4,2 inch sắc nét, hiển thị trực quan các thông tin về thời tiết và tình trạng giao thông theo thời gian thực.

Với hàng loạt nâng cấp thiết thực từ an toàn đến công nghệ, sự xuất hiện của ABS trên Access 125 diễn ra trong bối cảnh các tiêu chuẩn an toàn ngày càng được siết chặt. Mức giá vô cùng cạnh tranh chỉ từ 23 triệu đồng cho một mẫu xe ngập tràn công nghệ chắc chắn sẽ giúp Suzuki khẳng định vững chắc vị thế của mình trên thị trường xe tay ga phổ thông.