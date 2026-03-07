Cách làm thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi ngay tại nhà, phụ huynh cần biết ngay

Nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến ngày càng cao, giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Trong đó, việc làm thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi theo Luật Căn cước mới đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Khá nhiều phụ huynh băn khoăn liệu có thể đăng ký làm thẻ căn cước cho con hoàn toàn qua mạng mà không cần phải sắp xếp công việc để đưa trẻ đến trực tiếp cơ quan công an hay không.

Phụ huynh/ Người giám hộ có thể làm Căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi ngay tại nhà trên VNeID

Theo quy định chi tiết tại Luật Căn cước năm 2023 và Nghị định 70/2024/NĐ-CP, đối với trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, thủ tục cấp thẻ căn cước không thể thực hiện hoàn toàn 100% qua mạng. Cụ thể, người đại diện hợp pháp có quyền đứng ra thực hiện thủ tục thay cho trẻ, nhưng pháp luật bắt buộc cả người đại diện và trẻ em phải cùng có mặt tại cơ quan quản lý căn cước. Sự có mặt này là điều kiện bắt buộc để cán bộ công an tiến hành thu nhận các thông tin nhân dạng và dữ liệu sinh trắc học quan trọng như chụp ảnh khuôn mặt, thu nhận vân tay và mống mắt, vốn là những thao tác không thể thực hiện từ xa qua màn hình điện thoại hay máy tính.

Mặc dù vậy, phụ huynh vẫn hoàn toàn có thể chủ động rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi làm thủ tục tại trụ sở công an bằng cách tận dụng các tiện ích nộp hồ sơ trực tuyến. Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), phụ huynh có thể tự thao tác lựa chọn thủ tục, kiểm tra và xác nhận thông tin cá nhân của con em mình đã được đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dưới đây là các bước thực hiện đăng ký căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi. Điều kiện cần là ứng dụng VNeID của cha mẹ hoặc người giám hộ đã được định danh mức độ 2.

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại của cha mẹ hoặc người giám hộ

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn mục "Thủ tục hành chính". Sau khi trang mới mở ra, chọn mục "Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi".

Bước 3: Hệ thống yêu cầu nhập passcode để xác thực. Sau khi nhập xong, bạn nhấn chọn mục "Tạo mới yêu cầu"

Bước 4: Một trang mới hiện ra để người dùng điền các thông tin cá nhân của mình, cũng như thông tin cá nhân của trẻ dưới 14 tuổi. Sau khi hoàn tất việc điền thông tin vào các trường trống, bạn nhấn vào nút "Kiểm tra thông tin" và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Một số lưu ý

Để trẻ có thể được cấp căn cước công dân, ngoài các thủ tục trực tuyến trên VNeID, bạn cần đưa trẻ đến cơ quan công an phường, xã để thu thập thông tin cá nhân: chụp ảnh, thu thập vân tay, mống mắt.

Đối với trẻ dưới 6 tuổi, không cần thu thập vân tay và chụp ảnh. Các thủ tục hoàn toàn có thể làm trực tuyến trên VNeID. Trẻ từ 6 đến 14 tuổi cần phải đến cơ quan công an để thực hiện thủ tục sinh trắc học. Thủ tục cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi được cơ quan chức năng thực hiện miễn phí.

Ngoài VNeID, người dùng có thể đăng ký cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi tại Cổng dịch vụ công Bộ Công an.