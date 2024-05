Một người đi theo đoàn ông Thích Minh Tuệ tử vong do sốc nhiệt

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 30/5, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận, ông Lương Thanh Sơn (47 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) tử vong. Hiện tại thi thể ông Sơn đang lưu lại nhà xác của bệnh viện để làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

Được biết, ông Sơn được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến Bệnh viện Trung ương Huế vào chiều cùng ngày trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Ông Sơn tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách đây ba ngày.

Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì ông ngất xỉu và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân được nhập viện tại bộ phận cấp cứu hồi sức tích cực, sau đó được chuyển lên điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.

Với những triệu chứng trên, ông Sơn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế thì tử vong.

Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tích cực cấp cứu và điều trị nhưng sức khỏe ông S. rất nguy kịch và có nhiều tiên lượng xấu - Ảnh: BVĐKQT

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Quảng Trị, ông L.T.S., có vợ và con cùng sinh sống tại Mỹ. Ông S. tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách đây ba ngày, cùng đi có người anh rể, có hộ khẩu tại TP. Hồ Chí Minh. Ông S. đã ngã bệnh khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Việc ông S. ngã bệnh nguy kịch gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những người không đảm bảo sức khỏe mà tham gia đi theo ông Thích Minh Tuệ là rất nguy hiểm.

Bên cạnh đó, một số người dân hiếu kỳ đã gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng bản thân. Việc người dân chen lấn, quay phim, chụp hình đã tạo ra cảnh hỗn loạn cần phải chấm dứt, nhằm đảm bảo an ninh trật tự.