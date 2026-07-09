Một ngân hàng tăng lãi suất thẻ tín dụng, cao nhất gần 50%/năm

Từ ngày 16/7, ACB áp dụng biểu lãi suất mới đối với thẻ tín dụng cá nhân, trong đó mức cao nhất lên tới 48%/năm, đồng thời điều chỉnh phí chuyển đổi trả góp.

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Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo điều chỉnh biểu phí và lãi suất áp dụng đối với thẻ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân. Biểu phí và lãi suất mới sẽ có hiệu lực từ ngày 16/7/2026 .

Theo biểu lãi suất mới, lãi suất trong hạn đối với các dòng thẻ tín dụng ACB dao động từ 1,667% đến 4%/tháng, tương đương khoảng 20% - 48%/năm. Trong đó, mức lãi suất cao nhất lên tới 48%/năm được áp dụng đối với một số dòng thẻ như ACB Visa Platinum, ACB MasterCard Gold, ACB Visa Digi, ACB JCB Gold và ACB Visa Gold phát hành trước ngày 10/10/2025.

Trước khi điều chỉnh, từ ngày 3/2/2026, ACB áp dụng mức lãi suất trong hạn 35%/năm đối với nhiều dòng thẻ, gồm ACB Privilege Visa Signature, ACB Visa Signature, ACB Visa Platinum, ACB Visa Gold (phát hành trước ngày 10/10/2025), ACB MasterCard Gold, ACB Visa Digi, ACB JCB Gold và Lotusmiles Pay.

Như vậy, sau khi biểu lãi suất mới có hiệu lực, một số dòng thẻ sẽ có mức lãi suất tối đa tăng thêm 13 điểm phần trăm, lên 48%/năm.

Đối với các dòng thẻ còn lại, ACB áp dụng mức lãi suất theo từng nhóm sản phẩm. Cụ thể, ACB Express có mức lãi suất từ 1,667% - 2,5%/tháng; ACB Visa Infinite áp dụng mức 2,5%/tháng; nhóm ACB Privilege Visa Signature, ACB Visa Signature và Lotusmiles Pay có mức lãi suất từ 2,5% - 3,25%/tháng. Riêng ACB Visa Gold phát hành từ ngày 10/10/2025 được áp dụng mức 2,083% - 3,33%/tháng.

Bên cạnh lãi suất, ACB cũng điều chỉnh phí chuyển đổi trả góp đối với các giao dịch thanh toán đăng ký trả góp tại đối tác liên kết ở nước ngoài dành cho thẻ tín dụng Visa cá nhân.

Theo đó, trước khi điều chỉnh, phí chuyển đổi trả góp qua ứng dụng ACB ONE hoặc tại chi nhánh được áp dụng ở mức 1,5%, 3%, 4,5% và 6%, tương ứng với các kỳ hạn 3, 6, 9 và 12 tháng.

Từ ngày 16/7, biểu phí mới được giảm xuống còn 1% đối với kỳ hạn 3 tháng, 2% đối với kỳ hạn 6 tháng, 3,5% đối với kỳ hạn 9 tháng và 5% đối với kỳ hạn 12 tháng.

Mức phí này áp dụng đối với các dòng thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Visa Signature, ACB Visa Signature, Lotusmiles Pay, ACB Visa Platinum, ACB Visa Gold và ACB Visa Digi. Thẻ tín dụng mang thương hiệu Mastercardvà JCB không thuộc phạm vi áp dụng biểu phí chuyển đổi trả góp này.