Một mô hình giao thông mới vừa xuất hiện ở TP.HCM, người dân hào hứng trải nghiệm trong ngày đầu ra mắt

Chiều 15/3, mô hình xe đạp điện công cộng chính thức được đưa vào thí điểm tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ 16h cùng ngày, nhiều người dân và du khách đã đến các trạm xe để trải nghiệm loại hình phương tiện mới này.

Hệ thống xe đạp điện công cộng được bố trí tại các trạm trong khu vực trung tâm thành phố

Xe đạp điện có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp di chuyển quãng ngắn trong khu vực tuyến phố trung tâm

Người dùng quét mã QR trên xe để mở khóa và bắt đầu hành trình

Theo đơn vị vận hành, xe đạp điện được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với việc di chuyển quãng ngắn trong khu vực nội đô. Phương tiện có tốc độ tối đa khoảng 25 km/h, giúp người sử dụng di chuyển thuận tiện giữa các tuyến đường trung tâm mà vẫn bảo đảm an toàn giao thông.

Người dùng có thể thuê xe thông qua ứng dụng trên điện thoại. Sau khi quét mã tại trạm, xe sẽ được mở khóa để bắt đầu hành trình. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giữa các phương tiện giao thông công cộng và giảm áp lực giao thông tại khu vực trung tâm thành phố.

Mũ bảo hiểm được trang bị sẵn trên xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

Một điểm đáng chú ý của hệ thống xe đạp điện lần này là mũ bảo hiểm được trang bị sẵn trên xe. Mũ được đặt trong giỏ phía trước và khóa bằng công nghệ điện tử. Người sử dụng có thể mở khóa mũ trực tiếp trên ứng dụng khi bắt đầu chuyến đi, sau đó hoàn trả và khóa lại sau khi kết thúc hành trình.

Trong buổi chiều đầu tiên triển khai, nhiều người dân đã đăng ký trải nghiệm dịch vụ. Chị Giáng My (27 tuổi) cho biết việc điều khiển xe khá đơn giản, phù hợp với người lần đầu sử dụng phương tiện này.

“Xe rất nhẹ, ga nhạy, rất dễ điều khiển cho người lần đầu điều khiển chiếc xe này. Xe khá phù hợp với người dáng nhỏ, người cao trên 1m75 thì sẽ hơi khó chịu nếu điều khiển lâu”, chị Giáng My chia sẻ với phóng viên.

Nhiều người hào hứng thử loại hình xe đạp điện công cộng vừa được triển khai tại TP.HCM

Trong buổi chiều đầu tiên triển khai, nhiều người đã đến các trạm để trải nghiệm dịch vụ

Mô hình xe đạp điện công cộng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao thông xanh tại TP.HCM.

Nhiều người đi đường không khỏi tò mò trước những chiếc xe đạp điện bắt mắt bên đường

Bên cạnh đó, chị Võ Thị Thu Hằng, trú tại phường An Đông, cho biết bản thân từng trải nghiệm mô hình xe đạp điện công cộng tại một số thành phố trên thế giới. Vì vậy, việc dịch vụ này được triển khai tại TP.HCM khiến chị cảm thấy phấn khởi.

“Tôi rất vui vì cuối cùng thành phố nơi mình sinh sống đã có phương tiện di chuyển thông minh và hiện đại như thế này. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người dân và du khách sử dụng phương tiện này trong bối cảnh giá xăng đang tăng cao như thế này, cũng là một việc tốt để bảo vệ môi trường”, chị Hằng chia sẻ.

Một số người nước ngoài được nhân viên tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng phương tiện công cộng mới mẻ này

Xe đạp điện công cộng giúp tăng khả năng kết nối giữa các phương tiện giao thông trong đô thị.

Theo các chuyên gia giao thông, việc triển khai xe đạp điện công cộng có thể góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông xanh trong đô thị, đồng thời tạo thêm lựa chọn di chuyển linh hoạt cho người dân và du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau giai đoạn trải nghiệm, đơn vị vận hành dự kiến áp dụng mức giá 10.000 đồng cho 15 phút, 20.000 đồng cho 30 phút, 35.000 đồng cho 60 phút, 60.000 đồng cho 120 phút và 110.000 đồng cho 240 phút. Mức giá này có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành thực tế và sẽ được thông báo chính thức khi áp dụng.

Trong thời gian thí điểm, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi quá trình vận hành, đánh giá mức độ phù hợp cũng như phản hồi của người dân để xem xét khả năng mở rộng hệ thống trong thời gian tới.

Hướng dẫn sử dụng xe đạp điện công cộng

Để trải nghiệm dịch vụ, người dùng cần tải ứng dụng TNGo-HCM trên App Store hoặc CH Play, sau đó đăng ký tài khoản để sử dụng. Sau khi đăng nhập, người dùng vào mục biểu tượng xe đạp trên màn hình, chọn "Ví của tôi", tiếp tục vào "Phiếu đổi quà" để nhập hoặc quét mã khuyến mãi nhằm kích hoạt gói trải nghiệm miễn phí 15 phút.

Khi sử dụng, người dùng chọn "Dùng vé ngay" và quét mã QR trên xe để mở khóa. Mũ bảo hiểm được mở thông qua biểu tượng trên ứng dụng và đặt phía trước giỏ xe. Sau khi vặn tay ga bên phải để khởi động, người dùng có thể bắt đầu hành trình.

Kết thúc chuyến đi, xe được đưa về trạm TNGo gần nhất, mũ bảo hiểm trả lại vị trí ban đầu và thao tác "Tôi muốn trả xe" trên ứng dụng để hoàn tất. Trong thời gian trải nghiệm, đơn vị vận hành bố trí nhân sự tại điểm tổ chức để hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ.