Một lần đi thăm họ hàng khiến tôi hiểu ra: Khi cha mẹ bớt quan tâm đến thể diện, con cái sẽ hạnh phúc hơn gấp bội

Một người bạn của tôi kể rằng, sau khi đưa con trai đi thăm họ hàng về, cậu bé bỗng trở nên buồn bã khác thường.

Con hỏi mẹ: "Sau này con có thể không đi thăm họ hàng cùng bố mẹ nữa không, con muốn ở nhà chơi một mình".

Người mẹ khá ngạc nhiên: "Sao thế con? Ở nhà họ hàng không vui sao?".

Cậu bé ngẩng đầu lên, giọng có phần cáu kỉnh: "Không vui chút nào. Con không thích người này bắt con đọc thơ, người kia bắt nói vài câu tiếng Anh, rồi còn bảo con hát một bài cho mọi người nghe. Con đâu phải khỉ trong sở thú, cứ hễ đi thăm họ hàng là phải biểu diễn. Mà mẹ còn đứng bên cạnh cười nữa, chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của con".

Nghe con nói một hồi dài, người mẹ mới chợt nhận ra với trẻ nhỏ, việc đi thăm họ hàng không hề là niềm vui, mà là một sự chịu đựng. Thậm chí, chính người lớn lại vô tình trở thành người "đẩy thêm gánh nặng" cho con.

Cô thừa nhận mình cảm thấy ngại từ chối họ hàng, nên đã không lên tiếng bảo vệ con. Không ngờ, sự im lặng ấy lại khiến con tổn thương đến vậy.

Ảnh minh họa

1. Cha mẹ "giữ thể diện", con cái đánh mất sự an toàn bên trong

Tôi từng nghe một bé gái nói rằng, điều em sợ nhất là mỗi kỳ thi cuối kỳ. Lý do không phải vì kỳ thi quá khó mà vì nếu không đạt điểm cao, em nhất định sẽ bị mẹ trách mắng. Nhưng mẹ em không mắng con "không giỏi", mà sẽ nói: "Điểm số thế này, về quê thì mất mặt lắm. Người ta hỏi học ở thành phố chắc học giỏi lắm đúng không, ai ngờ còn thua cả con nhà quê, xấu hổ chưa?".

Cô bé nói rằng, trước đây em rất thích về quê chơi. Nhưng từ khi học không tốt, mỗi lần về quê đều bị họ hàng hỏi han, so sánh, khiến em mệt mỏi vô cùng.

Có những người họ hàng xa, thậm chí em không hề quen biết, nhưng vẫn buông lời nhận xét: "Sao con bé chẳng chịu chào hỏi ai bao giờ, hồi nhỏ tôi còn bế nó cơ mà".

Nghe vậy, bố mẹ cô bé liền giục con: "Mau chào đi con, sao lại bất lịch sự thế".

Em chỉ muốn được chơi đùa thoải mái ở quê, không muốn phải gượng ép chào hỏi hay nói chuyện với những người xa lạ. Nhưng trong mắt bố mẹ, việc không được người lớn khen dường như đồng nghĩa với việc "làm sai".

Ngày nhỏ, quê nhà là nơi vui vẻ. Nhưng càng lớn, mỗi lần nghĩ đến chuyện về quê, em lại căng thẳng. Chỉ cần làm chưa đủ tốt, sẽ có người nói: "Chắc thầy cô dạy không ra gì", "Học nhiều mà kém"...

Dần dần, em bắt đầu tin rằng mình thật sự kém cỏi, làm gì cũng không đúng. Lòng tự trọng bị bào mòn từng chút một.

Ảnh minh họa

2. Cha mẹ "bớt sĩ diện", con cái mới cảm thấy được bảo vệ

Một cư dân mạng từng chia sẻ rằng, trong họ của người đó có một người thân rất hay so sánh con cái. Con nhà người này cao, con gái nhà chị thì thấp bé. Mỗi lần gặp mặt, người thân đó đều kéo hai đứa trẻ đứng cạnh nhau để "so chiều cao", rồi đắc ý nói: "Con bé nhà tôi vẫn cao hơn, con bé nhà chị phải cố gắng lên nhé".

Con gái chị rất khó chịu, nhưng vẫn bị kéo đi so sánh một cách miễn cưỡng.

Về sau, người mẹ quyết định không nhịn nữa. Lần sau, khi người kia lại muốn so chiều cao, chị thẳng thắn nói: "Con tôi không muốn so".

Đối phương vẫn không chịu dừng lại, còn mỉa mai: "Thấp một chút có sao đâu, thấp mà cũng không cho người ta nói à?".

Người mẹ tức giận đáp lại: "Đúng vậy, con tôi thấp là vì không ăn gạo nhà chị. Lần sau ngày nào cũng sang nhà chị ăn, chắc sẽ cao bằng nhà chị thôi".

Người thân kia nghe xong thì im lặng bỏ đi.

Con gái đứng bên cạnh vỗ tay reo lên: "Mẹ giỏi quá! Con ngưỡng mộ mẹ lắm!".

Người mẹ chia sẻ rằng, khoảnh khắc ấy, chị cảm thấy việc bảo vệ lòng tự trọng cho con còn đáng giá hơn bất kỳ điều gì khác.

Khi cha mẹ sẵn sàng "bớt giữ thể diện", trẻ mới cảm nhận được sự che chở, có lòng tự trọng và cảm giác hạnh phúc. Muốn con sống tự tin, điều người lớn cần làm là đứng về phía con, kịp thời bảo vệ con, đặc biệt là trước mặt người ngoài.

Những tình huống người khác ám chỉ, so sánh hay làm tổn thương con mình, bạn đã từng gặp chưa?