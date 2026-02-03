Rộ quảng cáo ôn thi bác sĩ nội trú, ĐH Y Dược TPHCM cảnh báo

Ngày 3/2, Đại học Y Dược TPHCM (UMP) phát đi thông tin cảnh báo thí sinh về tình trạng quảng cáo ôn thi sau đại học đang bủa vây trên mạng xã hội.

Theo đó, lợi dụng sức nóng của kỳ thi sau đại học, đặc biệt là hệ Bác sĩ nội trú, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện tràn lan các bài đăng quảng cáo về việc tổ chức lớp ôn tập. Các lớp ôn tập này bao gồm bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và thạc sĩ.

Đại học Y Dược TPHCM khẳng định nhà trường không có bất kỳ thông tin quảng cáo về tổ chức các lớp ôn thi đăng trên các trang mạng xã hội. Các thông tin chính thức về kế hoạch ôn tập phục vụ kỳ thi sẽ được công bố trong Thông báo tuyển sinh sau đại học, dự kiến ban hành vào cuối tháng 2/2026.

Đại học Y Dược TPHCM trao bằng cho học viên tốt nghiệp bậc đào tạo sau đại học. Ảnh: Website nhà trường

Toàn bộ nội dung sẽ được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử và fanpage chính thức của trường.

Đại học Y Dược TPHCM khuyến cáo thí sinh chỉ theo dõi, cập nhật thông tin tuyển sinh và ôn tập từ hai kênh chính thức này để đảm bảo tính chính xác và tránh các rủi ro không đáng có. Nhà trường cam kết minh bạch trong công tác tuyển sinh và đào tạo.

Cuối tháng 1, Đại học Y Dược TPHCM đã công bố những điều chỉnh, bổ sung trong Quy định tuyển sinh sau đại học, trong đó có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến kỳ thi bác sĩ nội trú.

Theo quy định các năm trước, thí sinh dự thi bác sĩ nội trú phải hoàn thành 4 bài thi trắc nghiệm, gồm: Tiếng Anh, môn cơ sở tổng hợp (Giải phẫu học, Sinh lý học, Hóa sinh, Y sinh học di truyền) và 2 môn chuyên ngành. Tuy nhiên, từ năm 2026, lần đầu tiên nhà trường bổ sung thêm hình thức đánh giá năng lực thông qua phỏng vấn.

Đối với chương trình thạc sĩ, trường áp dụng hai phương thức tuyển sinh là xét tuyển và thi tuyển. Trong đó, thí sinh thuộc diện xét tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, thay vì chấp nhận bằng trung bình như trước đây. Trường hợp tốt nghiệp loại khá, thí sinh cần chứng minh năng lực nghiên cứu khoa học.

Riêng với chương trình bác sĩ chuyên khoa I và II, người dự tuyển phải có thời gian công tác tối thiểu 9 tháng đúng chuyên ngành đăng ký, bên cạnh các yêu cầu về văn bằng và chứng chỉ hành nghề. Tất cả các minh chứng liên quan đều phải được Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trường xem xét, phê duyệt.

Theo Đại học Y Dược TPHCM, việc điều chỉnh quy chế tuyển sinh nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ sau đại học.