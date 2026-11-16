Một khoa đào tạo PR ở Việt Nam vừa tròn 20 tuổi, hơn 3.000 người học, trên 90% sinh viên ra trường làm đúng ngành

Từ một hướng đào tạo còn mới mẻ năm 2006, khoa này giờ đã có hơn 3.000 người học và vừa nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2006, khi Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập và chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhu cầu về nhân lực truyền thông chuyên nghiệp bắt đầu lộ rõ. Thời điểm đó, ngành quan hệ công chúng (PR) và quảng cáo vẫn còn khá xa lạ với nhiều người. Ngày 12/5/2006, Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết định thành lập Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, trở thành một trong những đơn vị tiên phong đào tạo bài bản lĩnh vực này tại Việt Nam.

20 năm sau, sáng 14/11/2026, Khoa tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006 - 2026) với chủ đề “Khởi nguồn và Lan tỏa”. Đây cũng là dịp Khoa đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, sáng 14/11 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hơn 3.000 người học, trên 90% ra trường làm đúng ngành

Trải qua 20 năm, Khoa hiện đào tạo ở cả ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, với 7 hệ đào tạo và nhiều chương trình khác nhau. Trong đó có chương trình Cử nhân quốc tế nhượng quyền của Đại học Middlesex (Vương quốc Anh). Tính đến nay, đã có 3.037 người học từng và đang theo học tại Khoa.

Con số khiến nhiều sinh viên quan tâm nhất là tỷ lệ việc làm. Khoa cho biết hơn 90% người học có việc làm đúng ngành sau khi tốt nghiệp. Nhiều thế hệ cựu sinh viên hiện làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp cùng môi trường truyền thông trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhận định quyết định thành lập Khoa năm 2006 mang ý nghĩa tiên phong và có tầm nhìn chiến lược. “Hai mươi năm là chặng đường chưa dài trong lịch sử Học viện, nhưng đủ để Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tiên phong”, ông chia sẻ.

Tập thể giảng viên, cựu sinh viên và học viên của Khoa tại Lễ kỷ niệm

Điểm nhấn của buổi lễ là khoảnh khắc Khoa đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 2375/QĐ-TTg. Phần thưởng này ghi nhận những thành tích xuất sắc của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và người học trong suốt chặng đường 20 năm.

Lễ kỷ niệm còn có phần tri ân đầy cảm xúc. GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Giám đốc Học viện và là người ký quyết định thành lập Khoa, cùng PGS,TS. Đinh Thị Thúy Hằng, Trưởng Khoa đầu tiên, đã chia sẻ những kỷ niệm gắn bó với Khoa. Đại diện các thế hệ người học cũng có mặt để gửi lời cảm ơn tới thầy cô. Trước đó, chương trình nghệ thuật mở màn có sự góp mặt của ca sĩ Phúc Tiệp, ca sĩ Phạm Thu Hà cùng màn trình diễn của chính cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa.

Khoảnh khắc Khoa đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

“Khởi nguồn” là trách nhiệm, “Lan tỏa” là hành trình

TS. Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, giải thích ý nghĩa của chủ đề buổi lễ. Với cô, “khởi nguồn” trước hết là sự tin tưởng Học viện dành cho Khoa từ những ngày đầu, đồng thời là lời nhắc về trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ mở đường. Còn “lan tỏa” là hành trình mà các thế hệ cựu sinh viên đã và đang tiếp nối.

Trong phần phát biểu, Trưởng Khoa có một câu nói rất “đúng chất” người làm nghề. “Những người làm nghề quan hệ công chúng đều hiểu rằng uy tín không đến từ sự tự khẳng định, mà được hình thành qua sự ghi nhận của công chúng, qua thời gian và qua những việc làm cụ thể”, TS. Nguyễn Thị Minh Hiền chia sẻ.

TS. Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng Khoa, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa

Theo PGS. TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện, ngành PR và quảng cáo đang thay đổi sâu sắc dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa nền tảng và hành vi của công chúng. Vì thế, thành tựu 20 năm là nền tảng quan trọng nhưng không thể là điểm dừng.

Thực tế, Khoa đã bắt nhịp với xu hướng này từ trước lễ kỷ niệm. Ngày 29/10/2026, Khoa tổ chức hội thảo khoa học “Đào tạo truyền thông sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, đồng thời chính thức ra mắt chuyên ngành “Truyền thông sáng tạo và Quảng cáo”.

Trong giai đoạn tới, Khoa sẽ tiếp tục cập nhật chương trình đào tạo theo sự thay đổi của ngành truyền thông, đưa trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và truyền thông đa nền tảng vào giảng dạy. Bên cạnh đó, Khoa đẩy mạnh các chương trình đào tạo quốc tế. Khoa cũng mở rộng đào tạo sau đại học ngành Quan hệ công chúng tại Phân hiệu của Học viện ở Huế. Song song với đó là phát triển đội ngũ giảng viên chuyên môn sâu, tăng cường kết nối với các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

20 năm chưa phải quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để một hướng đào tạo từng mới mẻ trở thành lựa chọn của hàng nghìn bạn trẻ. Với những thay đổi đang diễn ra, thế hệ sinh viên PR tiếp theo có lẽ sẽ học nghề theo một cách rất khác so với các anh chị đi trước.