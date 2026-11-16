Giải thưởng VinFuture 2026 trở lại, dàn nhà khoa học hàng đầu thế giới sắp "đổ bộ" 12 trường, viện ở Việt Nam

Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 8/12 với 8 hoạt động chính, trong đó có nhiều dịp để sinh viên Việt Nam gặp gỡ các nhà khoa học quốc tế.

Quỹ VinFuture vừa công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026, diễn ra từ ngày 2 đến 8/12 tới đây. Sự kiện năm nay mang chủ đề “Khoa học khai mở - Kiến tạo phồn vinh”, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. Các phiên trao đổi xoay quanh những vấn đề then chốt với tương lai nhân loại, từ trí tuệ nhân tạo (AI), chăm sóc sức khỏe cho tới công nghệ đại dương và phát triển bền vững.

Năm 2026 cũng là mùa thứ sáu của Giải thưởng VinFuture. Riêng mùa giải năm nay, ban tổ chức đã tiếp nhận 1.819 đề cử đến từ 79 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 5 mùa trước đó, 48 nhà khoa học đã được vinh danh với 20 công trình có tác động sâu rộng tới nhân loại.

VinFuture mùa thứ 6 trở lại với chủ đề “Khoa học khai mở - Kiến tạo phồn vinh”

Nhà khoa học quốc tế về tận trường đại học

Với sinh viên, hoạt động đáng chú ý nhất có lẽ là chuỗi Đối thoại Khám phá Tương lai VinFuture. Chuỗi đối thoại diễn ra xuyên suốt tuần lễ tại 12 viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước. Tại đây, các nhà khoa học hàng đầu thế giới sẽ trò chuyện trực tiếp với giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên Việt Nam về những xu hướng nghiên cứu tiên phong. Ban tổ chức kỳ vọng các buổi gặp gỡ này sẽ giúp mở rộng mạng lưới học thuật, đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu lâu dài.

Ngày 5/12, ngay sau lễ trao giải, sự kiện Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2026 sẽ đưa những nhà khoa học vừa được vinh danh đến gần hơn với cộng đồng khoa học và tài năng trẻ Việt Nam. Buổi sáng tại Trường Đại học VinUni mang chủ đề “Hành trình khoa học”. Các nhà khoa học sẽ kể về đam mê, quá trình theo đuổi những nghiên cứu đột phá và khát vọng tạo ra thay đổi cho xã hội. Sang buổi chiều tại Trung tâm Hội nghị Almaz, chủ đề chuyển thành “Thành tựu đột phá”, đi sâu vào nền tảng khoa học và giá trị ứng dụng của từng công trình.

Chuỗi đối thoại tại 12 viện nghiên cứu và trường đại học là cơ hội để sinh viên Việt Nam trao đổi trực tiếp với các nhà khoa học quốc tế

Cùng ngày, Diễn đàn Lãnh đạo về Đổi mới giáo dục đại học 2026 diễn ra tại VinUni với chủ đề “Tái định nghĩa năng lực cử nhân đại học”. Diễn đàn kết nối lãnh đạo các trường đại học, học viện với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các bên sẽ cùng bàn về những mô hình, sáng kiến đổi mới giáo dục nhằm phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Lễ trao giải diễn ra tối 4/12 tại Nhà hát Hồ Gươm

Tâm điểm của cả tuần lễ là Lễ trao giải VinFuture 2026, tổ chức vào tối 4/12 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Lễ trao giải sẽ vinh danh những công trình khoa học công nghệ xuất sắc, có khả năng thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới.

Mở màn tuần lễ là Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ ba về Đổi mới Sáng tạo Mở, diễn ra trong hai ngày 2 và 3/12 tại VinUni. Với chủ đề “Định hình lại nền kinh tế kỷ nguyên AI”, hội thảo phân tích tác động của AI tới nghiên cứu, sản xuất và quản trị. Bên cạnh đó là những mô hình đổi mới sáng tạo giúp các quốc gia, tổ chức thích ứng với làn sóng công nghệ mới.

Ngày 7/12, chương trình Diễn thuyết truyền cảm hứng “Công nghệ đột phá tương lai” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Almaz. Buổi sáng có chủ đề “Khoa học tiên phong phụng sự nhân loại”, còn buổi chiều là “Từ đột phá khoa học đến doanh nghiệp công nghệ”, xoay quanh hành trình đưa thành tựu khoa học vào đời sống.

Khép lại tuần lễ vào ngày 8/12 là tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống”. Phiên sáng bàn về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe, trong đó có ứng dụng AI vào chẩn đoán và điều trị bệnh. Phiên chiều hướng ra biển với chủ đề “Đại dương Bền vững và Tương lai Hàng hải Thông minh”, tập trung vào các giải pháp quản lý tài nguyên biển và bảo vệ hệ sinh thái đại dương.

Lễ trao giải VinFuture 2026 sẽ diễn ra vào tối 4/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội

Không chỉ có hoạt động học thuật, tuần lễ năm nay còn có Triển lãm nghệ thuật “Tỏa VI - Từ thử nghiệm đến hiện thực”, khai mạc ngày 2/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA). Lấy cảm hứng từ hành trình của một ý tưởng khoa học, bắt đầu từ lý thuyết cho tới khi được ứng dụng vào thực tế, triển lãm giới thiệu tác phẩm của 9 nghệ sĩ Việt Nam tiêu biểu. Qua đó, người xem có thêm góc nhìn về sự giao thoa giữa khoa học và nghệ thuật.

Ngoài giải thưởng, VinFuture còn tổ chức nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn, đối thoại học thuật quốc tế và trải nghiệm khoa học cho cộng đồng. Đây cũng là cách để đưa Việt Nam trở thành điểm gặp gỡ của trí tuệ toàn cầu, đồng thời giúp các thành tựu khoa học đến gần hơn với cuộc sống.