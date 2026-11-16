Học vấn của MC Tùng Chi

MC Tùng Chi là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả qua chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

MC/BTV Tùng Chi tên thật là Nguyễn Tùng Chi, là nữ MC quen mặt với khán giả truyền hình, đặc biệt qua chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Với phong thái dẫn dắt nhẹ nhàng, điềm tĩnh và cách xử lý tình huống chắc chắn, chị từng đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh trong những cuộc tranh tài kiến thức trên sóng VTV.

Tùng Chi sinh năm 1974 và tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 1997, đây cũng là năm cô ứng tuyển vào Đài Truyền hình Việt Nam với vị trí phóng viên. Trước đó, nữ MC chưa xác định sẽ theo đuổi lâu dài lĩnh vực truyền hình mà chủ yếu tò mò về quy trình sản xuất chương trình cũng như công việc của những người đứng sau ống kính.

Tùng Chi là nữ MC quen mặt với khán giả truyền hình, đặc biệt qua chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tùng Chi bắt đầu công việc tại VTV với vai trò phóng viên. Môi trường truyền hình với nhiều công việc và thử thách mới mẻ dần khơi dậy niềm yêu thích của cô. Trong quá trình công tác, Tùng Chi thử sức ở nhiều vị trí khác nhau, từ phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình đến tổ chức sản xuất và đạo diễn.

Một trong những chương trình đầu tiên giúp Tùng Chi tạo dấu ấn với khán giả là Từ Ánh Mắt Đến Trái Tim, nơi chị dẫn cùng BTV Hoa Thanh Tùng. Sau đó, tên tuổi nữ MC gắn liền với Đường Lên Đỉnh Olympia khi cô đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong hai giai đoạn, từ năm 2000 đến 2004 và từ năm 2009 đến 2016.

Tùng Chi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 1997

Không chỉ làm MC, Tùng Chi còn tham gia công việc đạo diễn, tổ chức và sản xuất chương trình. Có những thời điểm không trực tiếp dẫn trên sóng, cô vẫn làm việc cùng ê-kíp ở phía sau để đảm bảo nội dung và tiến độ ghi hình. Sau mùa chung kết Olympia năm 2016, MC Tùng Chi rời vị trí dẫn chương trình để tập trung vào công việc hậu trường.

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