Một khi đã thử cách nấu thịt ba chỉ kho này, bạn sẽ không bao giờ muốn dùng công thức cũ nữa

Đây là cách nấu thịt ba chỉ kho ngon nhất và thành phẩm vô cùng đẹp mắt. Cách nấu này không cần thêm một giọt nước nào mà màu đỏ bóng và mềm ngon.

Thịt ba chỉ kho là món ăn mà gia đình nào cũng biết cách làm, nhưng mỗi gia đình lại chế biến theo cách riêng. Có gia đình chần sơ thịt ba chỉ rồi hầm trực tiếp, có gia đình lại làm caramel hóa đường cho đến khi đường chuyển sang màu nâu, và có gia đình lại hầm cho đến khi thịt có màu sẫm và mỡ béo ngậy. Vấn đề nằm ở đâu? Thực ra, tất cả phụ thuộc vào một vài chi tiết quan trọng.

Phương pháp mà chúng tôi chia sẻ hôm nay không sử dụng một giọt nước nào; nó hoàn toàn dựa vào rượu gạo nấu ăn và nước cốt từ thịt để hầm. Kết quả là món ăn có màu đỏ tươi, gần như được tráng men; phần mỡ tan chảy trong miệng, trong khi phần nạc mềm, dai và chắc - không bị khô cũng không bị nát. Một khi đã thử phương pháp này, bạn có thể sẽ không bao giờ muốn dùng cách cũ nữa.

Chọn thịt: Hãy chọn phần thịt ba chỉ heo phù hợp

Cái hay của món thịt heo kho nằm ở phần thịt ba chỉ. Khi mua thịt, hãy chú ý ba điều sau:

Trước tiên, hãy nhìn vào các lớp thịt. Thịt ba chỉ ngon có "ba lớp mỡ và hai lớp nạc", với các lớp mỡ và nạc riêng biệt. Loại tệ nhất là loại mà mỡ và nạc bị tách rời, với một miếng mỡ trắng lớn, khiến bạn cảm thấy ngấy sau khi hầm.

Thứ hai, hãy kiểm tra độ dày. Độ dày của miếng thịt nên khoảng ba ngón tay. Thịt ba chỉ quá mỏng sẽ bị nát khi hầm, trong khi thịt ba chỉ quá dày sẽ khó chín đều.

Thứ ba, kiểm tra bì heo. Bì heo phải sạch, không còn sót lại chân lông, và khi ấn vào, nó phải đàn hồi và không dính. Ba chỉ heo đen có mùi thơm đậm đà hơn, nhưng thịt ba chỉ trắng thông thường cũng được; điều quan trọng là độ tươi ngon.

Cắt thịt thành từng miếng vuông cỡ quân cờ. Không nên cắt quá nhỏ vì thịt sẽ bị teo lại trong quá trình hầm. Sau khi cắt, ngâm thịt trong nước khoảng 30 phút, thay nước hai lần để loại bỏ máu. Bước này rất quan trọng để khử mùi tanh, vì vậy đừng bỏ qua.

Bước quan trọng: Chiên khô để loại bỏ mỡ

Nhiều người chần sơ thịt ba chỉ rồi cho thẳng vào nồi hầm. Bỏ qua bước chiên sơ nghĩa là mỡ trong thịt không được tan chảy hết, dẫn đến món ăn bị ngấy.

Cách làm đúng là: Vớt thịt đã ngâm ra, cho trực tiếp vào chảo không cần dầu, rồi đảo trên lửa vừa. Bạn sẽ nghe thấy tiếng xèo xèo khi mỡ từ thịt từ từ chảy ra, và bề mặt thịt dần chuyển sang màu nâu vàng với các cạnh hơi cháy sém. Lúc này, một lớp mỡ sẽ tích tụ ở đáy chảo; lấy thịt ra và để riêng.

Bước này có ba mục đích: Thứ nhất, nó loại bỏ bớt lượng mỡ thừa, làm cho thịt bớt ngấy. Thứ hai, nó làm caramel hóa bề mặt, tạo ra phản ứng Maillard giúp tăng cường hương vị caramel. Thứ ba, nó giúp các miếng thịt giữ được hình dạng, ngăn chúng bị vỡ vụn trong quá trình hầm sau này.

Đừng vứt bỏ mỡ heo đã được chiên; hãy giữ lại để xào rau củ - nó sẽ rất ngon.

Cách làm caramel đường: Sử dụng đường phèn và đun nhỏ lửa

Cho một ít mỡ vào nồi rồi thêm đường phèn vào. Tỷ lệ khoảng 30g đường phèn cho 500g thịt. Đun nhỏ lửa cho đến khi đường phèn tan chảy, bắt đầu sủi bọt và chuyển màu từ trong suốt sang vàng nhạt, rồi sang nâu đỏ sẫm. Lúc này, lập tức cho các miếng thịt đã chiên sơ vào và đảo nhanh để mỗi miếng thịt được phủ đều lớp đường phèn.

Những sai lầm lớn nhất khi làm caramel đường là: Thứ nhất, nhiệt độ quá cao, khiến đường bị cháy và đắng. Thứ hai, sự chần chừ, dẫn đến caramel đạt, nhạt màu và không hấp dẫn. Thời điểm hoàn hảo là khi bạn thấy đường chuyển sang màu nâu đỏ đậm và ngửi thấy mùi thơm của caramel, chỉ mất vài giây.

Nếu bạn thực sự sợ làm caramel đường, có một cách khác: Dùng nước tương đen để tạo màu, nhưng màu sắc và độ bóng sẽ không được như vậy. Để có kết quả tốt nhất, tôi vẫn khuyên bạn nên luyện tập làm caramel đường; bạn sẽ thành thạo sau hai hoặc ba lần thử.

Không thêm một giọt nước nào, hoàn toàn dựa vào rượu gạo nấu ăn (rượu Thiệu Hưng)

Sau khi phủ thịt bằng đường caramel, đổ rượu gạo nấu ăn vào, sao cho thịt ngập hoàn toàn. Đây là điểm mấu chốt của món ăn này: Không thêm một giọt nước nào, chỉ dùng rượu gạo nấu ăn để hầm.

Cồn trong rượu gạo nấu ăn sẽ bay hơi trong quá trình hầm, để lại hương thơm đậm đà của gạo và vị ngọt, phức tạp hơn nhiều so với khi hầm với nước. Hơn nữa, rượu gạo nấu ăn có thể khử mùi tanh và làm cho thịt mềm hơn.

Ngoài rượu gạo nấu ăn, hãy thêm các gia vị sau: 2 muỗng canh nước tương để tạo hương vị, nửa muỗng canh nước tương đen để tạo màu, ba hoặc bốn lát gừng, hai cọng hành lá, một hoa hồi, một miếng quế nhỏ và hai lá nguyệt quế. Đường phèn đã được dùng để làm caramel trước đó nên không cần thêm lại.

Lưu ý: Chưa nên cho muối vào lúc này. Cho muối quá sớm sẽ hút hết độ ẩm trong thịt, khiến thịt khó mềm ngay cả khi hầm lâu. Hãy cho muối vừa ăn khoảng 10 phút trước khi thịt chín.

Thời gian nấu: Đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh liu riu.

Sau khi cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, đun sôi ở lửa lớn, sau đó lập tức giảm lửa xuống mức nhỏ nhất. Đậy nắp nồi, chừa một khe hở nhỏ cho hơi nước thoát ra. Ninh nhỏ lửa trong khoảng 60-90 phút.

Trong khoảng 45 phút đầu, về cơ bản bạn không cần làm gì cả. Hãy để rượu gạo nấu ăn và gia vị từ từ ngấm vào thớ thịt, collagen trong mỡ dần chuyển hóa thành gelatin, và thịt nạc từ từ mềm ra. Sau đó, bạn có thể mở nắp và đảo đều để tránh bị dính đáy nồi.

Tiêu chí để đánh giá xem thịt đã hầm đủ chưa: Đũa có thể dễ dàng xuyên qua các miếng thịt, phần mỡ trong suốt, và thịt dễ dàng vỡ ra khi xắn nhẹ nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng. Lúc này, tăng lửa để làm đặc nước sốt. Nước sốt sẽ sánh lại và phủ đều lên từng miếng thịt, trở nên bóng bẩy hơn, giống như được tráng men.

Trong khi đun nhỏ lửa nước sốt, hãy để mắt đến thịt và đảo liên tục vì nước sốt có nhiều đường và dễ bị cháy. Khi nước sốt đã sánh lại và phủ đều thịt, hãy tắt bếp ngay lập tức.

Thành phẩm hoàn thiện sẽ trông như thế nào?

Khi bạn gắp một miếng lên; nó hơi rung rinh, màu đỏ óng ánh, với một lớp đường caramel trong suốt, bóng hiện rõ dưới ánh sáng. Cắn vào, phần mỡ tan chảy trong miệng như thạch, hoàn toàn không ngấy; phần nạc mềm nhưng vẫn có độ dai nhất định, đậm đà và thơm ngon. Hương vị là sự hòa quyện hài hòa giữa vị mặn và ngọt, ngọt và đậm đà, với các tầng hương vị riêng biệt và dư vị kéo dài.

Dùng kèm với một bát cơm trắng và rồi rưới một thìa nước sốt, trộn đến khi cơm chuyển sang màu hổ phách.

Tóm lại, cách làm thịt ba chỉ kho ngon nhất không nằm ở những kỹ thuật phức tạp, mà là ở việc hoàn thiện từng bước: Ngâm đủ lâu, loại bỏ bớt mỡ, làm caramel hóa đường, sử dụng lượng rượu vừa đủ và nấu đến nhiệt độ hoàn hảo. Khi bạn trân trọng nguyên liệu, chúng sẽ đền đáp bạn. Một nồi thịt ba chỉ kho bóng bẩy, mềm tan trên bàn không cần phải giải thích thêm; đôi đũa của bạn sẽ nói lên tất cả.