Phát hiện đỉnh núi cao hơn 1.500m ở Việt Nam, từng lạnh dưới 0°C, cây cối phủ trắng băng giá như trời Âu

Ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc, một đỉnh núi ít người biết từng xuất hiện cảnh tượng mùa đông đặc biệt, khiến nhiều du khách ngỡ ngàng.

Đỉnh núi cao hơn 1.500m từng lạnh dưới 0°C, cây cối phủ trắng băng giá

Giữa những dãy núi trùng điệp ở Tây Bắc, có một đỉnh núi từng khiến người dân và du khách bất ngờ khi cảnh quan bỗng thay đổi chỉ sau một đợt không khí lạnh. Những cành cây vốn xanh tốt trở nên trắng xóa, ngọn cỏ phủ lớp băng trong suốt, tạo nên khung cảnh khiến nhiều người liên tưởng đến mùa đông tại các nước châu Âu.

Điều đặc biệt là hiện tượng này không chỉ xuất hiện một lần. Trong nhiều năm, khu vực này liên tiếp ghi nhận những đợt băng giá, có thời điểm nhiệt độ được báo chí phản ánh xuống dưới 0°C. Những hình ảnh ghi lại cho thấy lớp băng bám dày trên thảm thực vật, biến một vùng núi vốn xanh ngắt thành khung cảnh trắng bạc.

Địa điểm nói trên là đỉnh Trống Páo Sang, nằm ở khu vực La Pán Tẩn, trước đây thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, khu vực này thuộc xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai. Theo các thông tin được báo chí đăng tải, đỉnh núi nằm ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển.

Một trong những lần Trống Páo Sang xuất hiện băng tuyết đáng chú ý là ngày 10/1/2018. Theo báo Dân trí, vào khoảng 15h cùng ngày, nhiệt độ tại đỉnh núi xuống dưới 0°C, khiến băng tuyết xuất hiện dày đặc. Lớp băng bám trên cành cây, ngọn cỏ và bao phủ một khu vực rộng lớn. Đây là mức nhiệt được người dân ghi nhận và báo chí phản ánh, không phải số liệu quan trắc chính thức từ trạm khí tượng.

Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy nhiều cành cây gần như chuyển sang màu trắng. Những ngọn cỏ nhỏ cũng được bao bọc bởi lớp băng, tạo nên cảnh tượng khác biệt so với diện mạo thường ngày của núi rừng Tây Bắc.

Khi biết tin, nhiều người dân địa phương cùng du khách đã tìm đến để tận mắt chứng kiến hiện tượng thiên nhiên này. Một người dân Mù Cang Chải chia sẻ với Dân trí rằng thời tiết khi đó rất lạnh nhưng không có mưa, đường đi tương đối thuận lợi. Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hiếm gặp của vùng núi.

Đáng chú ý, chỉ khoảng ba tuần sau, Trống Páo Sang tiếp tục xuất hiện băng giá. Theo Thông tấn xã Việt Nam, từ đêm 30/1 đến sáng 2/2/2018, băng giá hình thành dày đặc trên đỉnh núi. Khi phóng viên có mặt vào sáng 2/2, nhiều cành cây vẫn bị băng bao phủ. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng khu vực ghi nhận hiện tượng này, khiến thảm thực vật chịu ảnh hưởng đáng kể.

Không dừng lại ở đó, sáng 22/12/2023, Trống Páo Sang một lần nữa xuất hiện băng giá. Theo TTXVN, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại các điểm núi cao ở Mù Cang Chải có lúc xuống dưới 2°C. Trên đỉnh Trống Páo Sang, băng bám khá dày trên cành cây và ngọn cỏ, thu hút một số người dân lên tham quan, chụp ảnh.

Gần đây hơn, đêm 26/1/2025, băng giá tiếp tục xuất hiện tại Trống Páo Sang cùng một số đỉnh núi lân cận như Khau Phạ, Kháu Nha và Lùng Cúng. Thông tin được TTXVN dẫn từ cơ quan chức năng địa phương xác nhận vào ngày 27/1/2025. Đáng chú ý, đến 13h cùng ngày, lớp băng tại một số khu vực vẫn chưa tan hết.

Việc nhiều lần xuất hiện băng giá khiến Trống Páo Sang trở thành một địa điểm đáng chú ý đối với những người yêu thích khám phá thiên nhiên. Tuy nhiên, băng giá cũng là hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, có thể gây thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương.

Khám phá đỉnh núi Trống Páo Sang: Đi mùa nào, tham quan ở đâu và thưởng thức đặc sản gì?

Trống Páo Sang nằm trong vùng núi Mù Cang Chải, khu vực từ lâu nổi tiếng với ruộng bậc thang, những cung đường đèo và bản làng của đồng bào dân tộc Mông. Đây là điểm đến phù hợp với những người thích khám phá cảnh quan tự nhiên, đặc biệt khi muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt trong mùa đông.

Nếu xuất phát từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển theo hướng Nghĩa Lộ, Tú Lệ, đèo Khau Phạ rồi đến khu vực Mù Cang Chải. Từ đây, hành trình tiếp tục về phía La Pán Tẩn cũ, nay thuộc xã Púng Luông. Tuy nhiên, đường tiếp cận Trống Páo Sang có thể thay đổi theo thời tiết và điều kiện địa hình, vì vậy du khách nên hỏi người dân hoặc đơn vị hướng dẫn địa phương trước khi đi.

Thời điểm từ tháng 9 đến đầu tháng 10 phù hợp với những ai muốn ngắm cảnh ruộng bậc thang mùa lúa chín. Trong khi đó, khoảng tháng 12 đến tháng 2 là giai đoạn có thể xuất hiện các đợt rét mạnh, tạo điều kiện hình thành băng giá trên vùng núi cao. Dù vậy, hiện tượng này không xảy ra thường xuyên, nên du khách cần theo dõi dự báo thời tiết thay vì lên kế hoạch với kỳ vọng chắc chắn sẽ nhìn thấy băng tuyết.

Đến khu vực này, du khách có thể kết hợp khám phá đèo Khau Phạ, một trong những cung đèo nổi tiếng của Tây Bắc. Với địa hình uốn lượn giữa núi rừng, nơi đây mang đến tầm nhìn rộng xuống những thung lũng và ruộng bậc thang phía dưới.

Một điểm đến khác không nên bỏ qua là ruộng bậc thang La Pán Tẩn. Những thửa ruộng trải dài theo sườn núi, đặc biệt đẹp vào mùa lúa chín, là một trong những hình ảnh đặc trưng của du lịch Mù Cang Chải. Ngoài ra, du khách có thể khám phá rừng trúc Mồ Dề, thác Pú Nhu hoặc dành thời gian tìm hiểu đời sống văn hóa tại các bản làng của đồng bào Mông.

Ẩm thực địa phương cũng là trải nghiệm đáng chú ý. Một trong những món nổi tiếng nhất của vùng là xôi nếp Tú Lệ, được yêu thích nhờ hạt nếp dẻo, thơm. Bên cạnh đó, du khách có thể thưởng thức thịt lợn bản, gà đồi, cá suối nướng, măng rừng và các món ăn chế biến từ nguyên liệu địa phương. Vào những ngày trời lạnh, những món nướng nóng hổi hoặc bữa cơm truyền thống của người dân vùng cao thường mang đến trải nghiệm đáng nhớ.

Với những người muốn lưu trú qua đêm, các homestay ở khu vực Mù Cang Chải và những bản làng lân cận là lựa chọn để kết hợp nghỉ ngơi, tìm hiểu văn hóa và khám phá cảnh quan. Du khách có thể dành hai ngày một đêm hoặc lâu hơn tùy lịch trình, thay vì chỉ đến ngắm băng giá rồi lập tức quay về.

Dù sở hữu khung cảnh mùa đông ấn tượng, Trống Páo Sang vẫn là khu vực núi cao có thời tiết thay đổi nhanh. Nếu đi vào những ngày rét mạnh, du khách cần chuẩn bị áo giữ nhiệt, giày chống trượt, găng tay, nước uống và các vật dụng cần thiết. Đặc biệt, không nên tự ý di chuyển vào những khu vực đường trơn, sương mù dày hoặc chưa rõ địa hình.

Không nổi tiếng rộng rãi như Fansipan hay Mẫu Sơn, nhưng đỉnh núi Trống Páo Sang vẫn có sức hấp dẫn riêng nhờ cảnh quan hoang sơ và những lần xuất hiện băng giá đặc biệt. Với du khách yêu thích khám phá, đây là một địa điểm đáng cân nhắc khi muốn tìm hiểu một góc thiên nhiên khác lạ của vùng núi Tây Bắc.

Theo Dân trí, Thông tấn xã Việt Nam, VietnamPlus