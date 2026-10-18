Những hình ảnh nổi bật của phi hành đoàn Vietjet tại New York

Từ những chuyến bay kết nối Việt Nam với thế giới và mang thế giới đến với Việt Nam, phi hành đoàn Vietjet mang theo sắc đỏ vàng nổi bật và hình ảnh trẻ trung, hiện đại, tự tin giữa nhịp sống sôi động của New York – một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa hàng đầu thế giới.

‏Nổi bật trong các sự kiện ngoại giao, kinh tế ‏

‏Trong những ngày cuối tháng 9, trong rất nhiều sự kiện hoạt động trong Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, hình ảnh các tiếp viên hàng không Vietjet trong bộ đồng phục đẹp nhất thế giới được vinh danh tại giải thưởng Flyers' Choice Awards 2026 do AirlineRatings bình chọn đã gây ấn tượng mạnh mẽ với những người tham dự. ‏

‏Từ nhiều năm qua, đồng phục Vietjet đã luôn gây ấn tượng với hành khách và truyền thông quốc tế bởi một phong cách rất riêng: chỉ cần nhìn thấy sắc đỏ, chiếc mũ ca-lô và đôi giày đỏ là có thể nhận ra Vietjet.‏

‏Được thực hiện bởi các nhà thiết kế châu Âu với cảm hứng từ trang phục thiếu sinh quân, đồng phục của hãng tạo nên dấu ấn riêng trên bầu trời bằng ngôn ngữ thời trang trẻ trung và hiện đại.‏

‏Đó là áo đỏ và nơ cổ duyên dáng, áo vest thanh lịch, áo khoác mùa đông ấm áp; quần soóc trẻ trung giúp các tiếp viên di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt; chiếc mũ ca-lô kẻ sọc điệu đà và đôi giày đỏ xinh xắn đã trở thành những dấu hiệu nhận diện đặc trưng.‏

‏Tại các chương trình, hoạt động tham gia, phi hành đoàn Vietjet cũng góp phần giới thiệu và lan toả hình ảnh, tinh thần của một doanh nghiệp, một hãng hàng không thế hệ mới, không ngừng đổi mới sáng tạo nhằm mang tới cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt đẹp. ‏

‏Khi sắc màu Vietjet hoà cùng nhịp sống New York‏

‏Hành trình Hello America không chỉ là hành trình kết nối, cùng kiến tạo tương lai, mà còn để lại những dấu ấn giàu cảm xúc qua hình ảnh phi hành đoàn Vietjet giữa lòng New York - điểm giao thoa của nhiều nền văn hóa và các hoạt động quốc tế sôi động.‏

‏Từ các sự kiện, hội nghị đến những điểm đến biểu tượng của New York như Quảng trường Thời đại, cầu Brooklyn, Central Park hay Tượng Nữ thần Tự do, hình ảnh các tiếp viên hàng không Vietjet trong bộ đồng phục đặc trưng nổi bật giữa nhịp sống quốc tế sôi động. ‏

‏Sắc đỏ vàng cùng thiết kế giao hòa giữa nét đẹp truyền thống và tinh thần hiện đại tạo nên diện mạo riêng của đội ngũ tiếp viên hàng không Vietjet – chuyên nghiệp, năng động và giàu bản sắc. Mỗi khung hình không chỉ ghi lại một hành trình, mà còn là khoảnh khắc hình ảnh Vietjet hiện diện đầy tự tin giữa thế giới.‏

‏Không chỉ phục vụ hành khách trên mỗi chuyến bay, các tiếp viên hàng không Vietjet còn trở thành những đại diện hình ảnh gần gũi, mang theo tinh thần trẻ trung, cởi mở và năng động của người Việt Nam đến những điểm đến quốc tế.‏

‏Trong không gian sôi động của New York, hình ảnh những tiếp viên Việt Nam xuất hiện tự nhiên, tự tin và đầy sức sống, chủ động bước ra thế giới, kết nối với những nền văn hóa và cộng đồng quốc tế. Mỗi chuyến bay không chỉ đưa hành khách đến một điểm đến mới, mà còn mở ra những cuộc gặp gỡ giữa con người, văn hóa và những vùng đất.‏

‏Với đội ngũ tiếp viên hàng không Vietjet, hành trình ấy được tiếp nối ngay từ những hình ảnh giản dị nhất: một bộ đồng phục đặc trưng, một nụ cười, phong thái chuyên nghiệp và sắc màu Vietjet hiện diện giữa những thành phố lớn của thế giới.‏

‏Từ Việt Nam đến New York, sắc đỏ Vietjet tiếp tục kể câu chuyện về một hình ảnh Việt Nam trẻ trung, năng động và rộng mở với thế giới.‏