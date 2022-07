Một công ty Philippines mất 2 tỷ phú chỉ sau 2 phiên giao dịch

Betty Ang, nhà đồng sáng lập tập đoàn sản xuất thực phẩm Monde Nissin, và chủ tịch hội đồng quản trị Hartono Kweefanus đã mất danh hiệu tỷ phú USD, theo ghi nhận của Forbes. Đợt giảm giá cổ phiếu kéo dài hai ngày khiến giá trị thị trường của Monde Nissin “bốc hơi” 24,4 tỷ peso (tương đương 436 triệu USD).

Mã này lao dốc sau khi có các báo cáo liên quan tới việc thương hiệu mì gói nổi tiếng của tập đoàn Philippines là Lucky Me! đang phải đối mặt với việc thu hồi sản phẩm ở châu Âu và Đài Loan (Trung Quốc).

Cổ phiếu Monde Nissin đã giảm hơn 9% trong hai ngày 7 và 8/7. Đây là mức giảm lớn nhất trong hai ngày liên tục kể từ khi tập đoàn này lên sàn vào tháng 6/2021. Kết thúc ngày 8/7, cổ phiếu đóng cửa với mức giá 13,04 peso.

Trước đó, cơ quan quản lý phát hiện các sản phẩm của thương hiệu mì ăn liền Lucky Me! có chứa ethylene oxide. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines hôm 7/7 cho biết họ đang tiến hành các cuộc điều tra.

“Chúng tôi muốn làm rõ rằng các sản phẩm Lucky Me! không hề có chất ethylene oxide", Monde Nissin tuyên bố. “Đây là một phương pháp xử lý gia vị và các loại hạt điển hình, được sử dụng để kiểm soát sự phát triển của vi sinh vật trong các sản phẩm nông nghiệp. Những nguyên liệu này, khi được chế biến thành gia vị và nước sốt, có thể vẫn còn dấu vết của ehtylene oxide. Hãy yên tâm rằng tất cả các sản phẩm Lucky Me! đều được FDA Philippines cấp phép và đều tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nội địa, thậm chí là cả các tiêu chuẩn của FDA Mỹ về nồng độ ethylene oxide".

(Từ trái sang phải) Hartono Kweefanus, Betty Ang và Henry Soesanto. Ảnh: Monde Nissin

Tháng 6/2021, Monde Nissin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và đã huy động được 1 tỷ USD trong đợt IPO. Thương vụ IPO kỷ lục của Philippines này cũng giúp bà Betty Ang và ông Hartono Kweefanus lọt vào danh sách 50 người giàu nhất Philippines, được Forbes công bố vào tháng 9 năm ngoái. Họ cũng có tên trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes năm 2022, với khối tài sản ròng 1,2 tỷ USD mỗi người.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu của Monde Nissin sau đó đã liên tục giảm đi do giá nguyên liệu thô tăng cao đã ảnh hưởng đến thu nhập doanh nghiệp. Lợi nhuận ròng của tập đoàn đã giảm 13,5% xuống 2,1 tỷ peso (101,14 triệu USD) trong quý đầu tiên của năm 2022, sau khi giảm 5,4% xuống 8,2 tỷ peso (395 triệu USD) vào năm 2021.

Mặc dù trong phiên giao dịch đầu tuần (11/7), giá cổ phiếu của Monde Nissin đã hồi phục từ mức thấp của tuần trước, song giá trị tài sản ròng của bà Betty Ang vẫn giảm xuống còn 982 triệu USD từ mức 1,2 tỷ USD hồi tháng 4 vừa qua, thời điểm danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes được công bố. Bà Ang và và cha chồng của bà là doanh nhân Indonesia Hidajat Darmono (đã qua đời) đồng sáng lập Monde Nissin, khi đó là một nhà máy sản xuất bánh quy nhỏ, vào năm 1979. Một thập kỷ sau, Monde Nissin bắt đầu bước chân sang lĩnh vực sản xuất mì ăn liền.

Tài sản ròng của Hartono Kweefanus, anh rể của bà Ang, cũng giảm xuống còn 982 triệu USD từ mức 1,2 tỷ USD. Biến động giá cổ phiếu Monde Nissin cũng khiến tài sản của các triệu phú khác trong tập đoàn này giảm đi.

Trong đó, tài sản của CEO Henry Soesanto giảm xuống còn 576 triệu USD từ mức 795 triệu USD vào thời điểm ông lọt vào trong danh sách 50 người giàu nhất Philippines hồi tháng 9 năm ngoái.

Tài sản của hai anh em Keng Sun và Peter Mar, cháu trai của Mar Chew, người sáng lập hãng sản xuất bánh quy M.Y. San, giảm từ mức 410 triệu USD vào tháng 9/2021 xuống còn 286 triệu USD. Nhà Mar đã mua lại cổ phần của Monde Nissin sau khi họ bán M.Y. San cho Monde Nissin, lần đầu là vào năm 2001 và lần thứ hai là vào tháng 1/2021, cùng năm hãng sản xuất mì ăn liền này IPO.