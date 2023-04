Một công chúa Disney tố từng bị bạn diễn xâm hại, hãng phim lập tức xoá sạch hình ảnh không muốn dính líu?

Vừa qua, Disney đã tung ra đoạn video kỷ niệm hành trình 40 năm của kênh truyền hình Disney Channel. Trong đó, Disney đã tổng hợp lại hình ảnh của hàng loạt những diễn viên kỳ cựu của hãng, thế nhưng lại vắng bóng Demi Lovato. Việc nàng công chúa đình đám một thời của Disney bị xoá bỏ khiến khán giả vô cùng bất bình.



Video kỷ niệm 50 năm của Disney Channel thiếu Demi Lovato.

Demi Lovato bị Disney cho "bay màu".

Trên Twitter, làn sóng bất bình đang dâng cao khi Demi Lovato bị Disney "ngó lơ" trong ngày đặc biệt, khi những cái tên cùng thời như Miley Cyrus, Selena Gomez... hay lứa đàn em như Zendaya, Janna Ortega... đều xuất hiện. Một số ý kiến lẫn trang truyền thông cho rằng nhiều khả năng Disney không hài lòng vì một cáo buộc của Demi Lovato nhắm vào hãng.

Demi Lovato và Disney có thù hằn?

Trước đó trong một chương trình podcast có tên Call Her Daddy, Demi Lovato đã chia sẻ về khoảng thời gian còn đóng phim dưới mái nhà Disney. Nữ diễn viên - ca sĩ đã tiết lộ rằng cô từng bị xâm hại khi đóng một dự án. Người kia vừa là đồng nghiệp, vừa là người thân thiết với cô trên phim trường, và khi ấy cô vẫn còn rất trẻ mà đã mất đi "lần đầu". Demi cho biết: "Nếu bạn còn trẻ và nghĩ rằng hẹn hò với đàn ông lớn tuổi là vui và thu hút thì không ổn chút nào đâu".

Demi Lovato tiết lộ quá khứ bị xâm hại khi đóng phim Disney.

Một khán giả bình luận: "Khóa miệng một diễn viên 15 tuổi khi cô ấy cầu cứu vì bị xâm hại, rồi phủ nhận mọi nỗ lực và tầm ảnh hưởng của cô cho công ty 15 năm sau đó khi họ dám lên tiếng thật sự quá đáng sợ".

Demi Lovato "khởi nghiệp" với Disney thông qua dự án As the Bell Rings. Ngôi sao 9X nổi tiếng toàn cầu nhờ đóng chính trong phim ca nhạc Camp Rock cùng Jonas Brothers, sau đó tiếp tục là nhân vật trung tâm trong phim hài sitcom Sonny with a Chance. Hiện tại làn sóng phẫn nộ của khán giả trước Disney vẫn đang dâng cao, song có một số ý kiến cho rằng Disney và Demi Lovato đã luôn gay gắt từ lâu, không hẳn là từ vụ cáo buộc xâm hại.

Demi Lovato là một trong những mỹ nhân kỳ cựu của Disney.

