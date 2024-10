Nguyên văn chia sẻ của Thu Ngọc:

"Thức cả 1 đêm để xem đi xem lại phần trình diễn solo của mình. Và cũng đi xem đọc từng lời góp ý mà mọi người dành cho mình trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Ngọc chỉ ước mình có thể làm tốt hơn nữa. Nói về cảm xúc của phần trình diễn solo thì thật sự có rất nhiều cảm xúc mà Ngọc không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Thật ra ý tưởng và trang phục của bài Áo Dài Ơi ban đầu không phải là như thế này. Ngọc muốn mang nhiều điều thú vị hơn hay ho hơn cho phần trình diễn trở lại của mình. Nhưng có lẽ sóng gió đầu tiên Ngọc cần phải đạp chính là đây. Khi mà ý tưởng nhảy cùng LED Dance trên chiếc Áo Dài ngay hôm rehearsal thì giàn đèn LED bị hư hết nửa áo. Và muốn sửa nó thì không kịp thời gian để tập với sân khấu và ánh sáng nên để đảm bảo cho phần trình diễn của mình được hoàn chỉnh nhất có thể thì trước giờ diễn chưa đầy 12 giờ Ngọc cùng mọi ng trong ekip Chương Trình đã phải thay đổi lại hết. Chiếc áo dài may đúng kích thước vừa vặn với mình cũng bị hư vì dán đèn lên áo. Nên Ngọc đã phải chọn 1 chiếc áo dài khác thay thế mà không vừa với mình nên đã cản trở khá nhiều về phần vũ đạo. Vẫn biết khi làm nghệ thuật sẽ không có lý do gì để biện minh được cho sự không hay và phần trình diễn không hoàn hảo của mình. Những lý do đó đều nói lên sự thiếu chuyên nghiệp của chính bản thân mình nên Ngọc xin lỗi mọi người nếu như đã kỳ vọng vào Ngọc mà Ngọc lại không đem lại sự trải nghiệm hoàn hảo nhất. Rất vui vì nhận khá nhiều lời khen và động viên của mọi người cho lần trở lại này. Và cũng xin nhận hết mọi lời nhận xét góp ý của mọi người để rút kinh nghiệm hơn cho hành trình Chị Đẹp sắp tới. Ngọc đã dám vượt qua giới hạn của bản thân mình. Ngọc làm được mọi người cũng vậy. Mãi yêu."