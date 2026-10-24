Món thịt hấp này bạn nên ăn vào bữa cơm mùa thu: Ngon, dễ nấu lại bổ âm, dưỡng ẩm cơ thể rất tốt

Vịt hấp thanh nhẹ, bổ dưỡng và đậm đà hương vị, còn thịt ba chỉ mềm tan trong miệng mà không hề ngấy. Ngon không thể tả.

Y học cổ truyền cho rằng thịt vịt có tính mát (thiên về dưỡng âm), và vì mùa thu khô hanh nên rất thích hợp để " dưỡng ẩm cho cơ thể khi bị khô". Có câu nói rằng "vịt mùa thu là món ăn bổ dưỡng nhất". Cuối tuần này, bạn hãy làm cho gia đình mình một món ăn ngon từ thịt vịt. Món ăn này có lẽ bạn chưa từng thử - vịt hấp bột gạo. Nhưng chắc chắn khi dọn món ăn này lên, cả nhà ăn hết sạch trong tích tắc.

Thịt vịt có vị ngọt nhẹ và vô cùng ngon; thịt vịt không có mùi tanh, chỉ có mùi thơm tuyệt vời.

Nguyên liệu làm món thịt vịt hấp bột gạo

Nửa con vịt, 200g thịt ba chỉ, bột gạo, gừng, hành lá, muối, dầu ăn.

Cách làm món thịt vịt hấp bột gạo

Bước 1: Vịt sau khi mua về bạn đem bóp với muối và gừng để làm sạch tạp chất. Sau đó rửa sạch rồi thấm khô nước, chặt thành miếng nhỏ. Thịt ba chỉ rửa sạch sau đó thái miếng vuông. Cho gạo vào máy xay thực phẩm sau đó khởi động, xay thành bột gạo, để riêng.

Bước 2: Làm nóng chảo, sau đó cho thịt vịt vào xào đến khi thịt vịt tiết ra mỡ. Bằng cách này, thịt vịt xào sẽ chỉ có mùi thơm mà không bị tanh. Cho thịt ba chỉ và vài lát gừng vào, xào sơ qua. Rưới một ít dầu ăn, nêm muối vừa ăn, rồi đảo đều.

Bước 3: Tiếp đó bạn cho bột gạo vừa xay xong vào và đảo đều. Lấy thịt vịt đã được xào bột gạo vào một chiếc bát lớn (hoặc thố hấp). Cho nước vào nồi hấp, đặt bát thịt vịt vào rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa xuống nhỏ và hấp trong 1.5 giờ. Trước khi tắt bếp, lấy món ăn ra thì rắc hành lá thái nhỏ lên trên là hoàn thành.

Thành phẩm món thịt vịt hấp bột gạo

Món ăn ngon tuyệt! Vịt hấp thanh nhẹ, bổ dưỡng và đậm đà hương vị, còn thịt ba chỉ mềm tan trong miệng mà không hề ngấy. Ngon không thể tả.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt vịt hấp bột gạo!