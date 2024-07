Món thịt "bổ hơn sâm" nổi danh ở Ninh Bình: Tốt như "thuốc bổ xương khớp" nhưng cần biết 3 lưu ý khi ăn

Món thịt "bổ hơn sâm" nổi danh ở Ninh Bình

Mảnh đất Ninh Bình không chỉ nổi tiếng bởi phong cảnh hữu tình, mà còn được nhớ tới với món thịt dê trứ danh.

Nhiều thực khách sành ăn cho rằng: Đã ăn thịt dê là phải tới Ninh Bình. Bởi vì thịt dê ở nơi đây có hương vị khác biệt rõ rệt so với những mảnh đất khác. Dê Ninh Bình có vị ngon đặc trưng, săn chắc, không có mùi hôi nồng... là do chúng được thả tự do trên núi, ăn các loại rau cỏ mọc tự nhiên, trong đó có nhiều cây thuốc quý.

Từ món thịt dê, các đầu bếp Ninh Bình có thể nấu được hơn 20 món ăn ngon, như nhúng mẻ, súp, tái chanh, xào sả ớt, nướng mọi, hầm, hấp, lẩu...

Khi ăn thịt dê, thực khách sẽ thưởng thức cùng chanh, gừng, ớt, sả, riềng, lá sung, lá mơ, chuối xanh cùng các loại rau... Đây cũng là những loại gia vị rất đặc biệt của người Việt Nam. Tất cả hòa quyện đem lại những món ăn vừa thơm ngon, vừa đặc sắc.

Đó là lý do vì sao dê núi Ninh Bình từng lọt vào danh sách 50 món đặc sản Việt (được Trung tâm kỷ lục Việt Nam xác lập năm 2012).

Loại thịt tốt như "thuốc bổ xương khớp", lại giúp tăng cường sinh lý

Theo y học cổ truyền, thịt dê có vị ngọt nhưng không béo, tính ấm nhưng không khô, có tác dụng bổ thận tráng dương, ấm trung khu trừ hàn, ấm khí huyết, thanh nhiệt, bổ tỳ. Thịt dê còn đặc biệt nổi tiếng với công dụng bổ sinh lý cho cả nam lẫn nữ.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), đây có thể coi là "thuốc bổ đầu bảng" trong việc tăng cường sinh lý cho cả nam lẫn nữ.

Trong Đông y, dê là con vật có nhiều bộ phận được dùng làm thuốc, bao gồm dương nhục, sơn dương nhục, linh dương giác, huyết dê, dạ dày dê, thận dê, xương dê....

1. Bồi bổ sinh lý nam nữ: Chuẩn bị thịt dê 200g; rau hẹ 100g; tỏi 30g; mắm, muối vừa đủ. Thịt dê làm sạch cắt miếng vừa, ướp mắm muối, ninh nhừ, khi thịt chín cho rau hẹ, tỏi vào đảo đều. Cứ 3 ngày ăn 1 lần, cần ăn nhiều ngày.

2. Trị đau lưng: Hải Thượng Lãn Ông thời xưa khuyên rằng, nếu ăn thịt dê liên tục 30-40g/ngày có thể trị đau lưng, khỏi gầy yếu, trị khí huyết hư tổn...

3. Bồi bổ ngũ tạng: Có thể sử dụng dê tái với gừng, hành, tỏi, hẹ... giúp tiêu thực và bồi bổ lục phủ ngũ tạng.

4. Chữa thiếu máu: Chuẩn bị gan dê 50g; cà chua 100g; muối vừa đủ. Gan dê rửa sạch, thái miếng, ướp muối. Cà chua rửa sạch, thái miếng bỏ hạt cho vào gan dê trộn đều, đem hấp cách thủy. Ngày ăn 1 lần, cần ăn liền 10-15 ngày.

5. Chữa đau nhức xương: Thịt dê 100g, hoài sơn 100g, gạo tẻ một ít, nấu cháo thật nhừ ăn trong ngày.

Những lưu ý khi ăn thịt dê

1. Người bị rối loạn chuyển hóa lipit, người cao huyết áp, bị bệnh gút, tiểu đường... cần cẩn thận khi ăn thịt dê. Nếu ăn thì không nên ăn nhiều trong một bữa kẻo khiến đường huyết, mỡ máu tăng vọt. Nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn.

2. Cần tránh uống trà ngay sau khi ăn thịt dê vì có thể sản sinh ra acid tannic, gây hại cho nhu động ruột và gây táo bón.

3. Thịt dê tái là món ngon phổ biến, nhưng tốt nhất là nên ăn dê chín kỹ vì bản thân thịt dê có chứa ký sinh trùng, dễ nhiễm khuẩn, virus... Ngoài ra, khi ăn thịt dê nên chọn loại thịt tươi, an toàn, nguồn gốc rõ ràng.