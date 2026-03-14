Món rau nên ăn vào tháng Ba - vừa ngon, dễ nấu lại giúp thúc đẩy nhu động ruột, nuôi dưỡng gan và bảo vệ mắt

Khi nói đến việc ăn rau vào mùa xuân, những thứ đầu tiên chúng ta nghĩ đến thường là hẹ và rau bina. Nhưng thực tế, có một loại rau theo mùa quý giá trong tháng Ba, thậm chí còn bổ dưỡng hơn cả hai loại rau đó! Chúng ta hãy cùng khám phá xem đó là loại rau gì và cách nấu như thế nào nhé!

Nhiều người trong số chúng ta thường gặp khó khăn khi đi vệ sinh, bị chứng "hỏa gan" và khô mắt bởi tác động của yếu tố môi trường, thói quen ăn uống và ngủ nghỉ. Ăn loại rau này có thể cải thiện nhẹ các triệu chứng đó. Nó nhẹ nhàng với đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột, nuôi dưỡng gan và cải thiện thị lực, vì vậy rất phù hợp cho cả người già và trẻ em. Đây là loại rau với nhiều người nghe tên thì thấy lạ nhưng rất ngon dù xào đơn giản hay dùng để nấu canh. Loại rau này có tên gọi là rau lủi rừng.

Rau lủi rừng (rau bầu đất hay còn gọi là rau rừng Gia Lai) là loại rau giàu dinh dưỡng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan, và hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Nó chứa nhiều chất dinh dưỡng, giàu khoáng chất, vitamin và beta-carotene, cũng như hơn 17 loại axit amin, trong đó có 7 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể con người. Nó cũng có tác dụng thanh nhiệt giải độc, cải thiện thị lực, làm mát máu cầm máu, lợi tiểu và giảm sưng.

Với hương vị thơm như thuốc bắc, loại rau này giúp nhuận tràng, tăng cường nhu động ruột, giảm táo bón, đồng thời hỗ trợ chữa các chứng viêm họng, đau nhức xương khớp và vết thương. Theo Đông y rau lủi rừng có vị cay, ngọt thơm, tính bình. Loại rau này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp lợi tiểu, tiêu viêm, tán ứ tiêu thũng. Rau lủi rừng giàu chất xơ và các dưỡng chất giúp làm dịu đường tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả, giảm chứng táo bón. Nhờ tác dụng thanh nhiệt và giải độc cơ thể, rau lủi giúp giảm tải cho gan, cải thiện sức khỏe gan, giúp mát gan.

Dưới đây là 2 cách nấu món ăn ngon với rau lủi rừng, bạn hãy theo dõi và nấu cho gia đình thưởng thức nhé!

1. Rau lủi rừng trộn đậu phụ nướng (đậu phụ khô)

Nguyên liệu: 1 bó rau lủi, 2 miếng đậu phụ nướng (hoặc đậu phụ khô), 1 thìa canh vừng trắng rang, lượng muối thích hợp, lượng đường vừa phải, một ít dầu mè, 1 thìa canh tinh chất cốt gà.

Cách làm món rau lủi rừng trộn đậu phụ nướng

Bước 1: Nhặt lấy ngọn non, loại bỏ cọng già rồi rửa sạch rau lủi rừng. Sau đó đun sôi một nồi nước, thả rau lủi rừng vào chần trong khoảng 2 phút. Sau đó vớt rau lủi rừng ra, thả vào chậu nước lạnh để giữ màu xanh. Sau đó vớt ra, để ráo rồi thái nhỏ, cho vào bát tô.

Bước 2: Đậu phụ nướng bạn thái thành các khối nhỏ rồi cho vào bát đựng rau lủi rừng. Sau đó bạn cho vùng trắng rang, một chút muối, đường, dầu mè và tinh chất cốt gà rồi trộn đều. Sau khi trộn xong, bạn cho hỗn hợp rau lủi rừng và đậu phụ nướng vào từng chiếc bát, ấn nhẹ để tạo hình rồi úp lên đĩa. Rắc một chút vừng trắng rang/hạt thông rang lên là có thể mang ra bàn ăn.

Thành phẩm món rau lủi rừng trộn đậu phụ nướng

Rau lủi rừng trộn đậu phụ nướng là món ăn dân dã nhưng hấp dẫn với hương vị đặc trưng. Rau lủi giữ được màu xanh mướt, độ giòn nhẹ và vị thơm mùi thuốc bắc nhẹ nhàng. Đậu phụ khô dai dai, thấm gia vị mặn ngọt thơm bùi mùi vừng trắng, tạo nên sự hài hòa, thanh mát.

2. Rau lủi rừng xào trứng

Nguyên liệu: 300g rau lủi rừng, 3-4 quả trứng gà, lượng dầu ăn vừa phải, lượng gia vị thích hợp, một ít tinh chất cốt gà/bột nêm vị gà.

Cách làm món rau lủi rừng xào trứng

Bước 1: Nhặt lấy phần ngọn non, loại bỏ cọng già và lá úa rồi rửa sạch rau lủi rừng. Trứng gà đập vào bát, thêm chút xíu gia vị rồi đánh đều.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn rồi đun nóng. Sau đó đổ trứng vào, khi thấy phần đáy đông lại thì nhanh chóng dùng đũa đảo đều để trứng tơi ra thành từng miếng nhỏ. Trút trứng ra đĩa, để sang một bên dùng sau. Thêm một chút dầu ăn vào trong chảo, khi dầu nóng thì cho rau lủi rừng vào xào trên lửa lớn. Đảo đều tay cho đến khi rau chuyển màu và xẹp xuống.

Bước 3: Sau đó đổ trứng đã chiên trước đó vào, thêm tinh chất cốt gà và lượng muối vừa ăn. Xào đều cho đến khi các nguyên liệu chín, ngấm gia vị. Lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món rau lủi rừng xào trứng

Món ăn thơm lừng và có độ giòn của rau, vị bùi ngậy tuyệt vời từ trứng khiên bạn "mê" ngay từ miếng đầu tiên. Hương thơm thoang thoảng, tươi mát của rau lủi rừng sẽ khiến bạn muốn ăn mãi không thôi.

2 món ăn trên từ rau lủi rừng với cách nấu đơn giản và không cần kỹ năng đặc biệt; bạn có thể dễ dàng nấu tại nhà. Các món ăn này là hương vị độc đáo từ loại rau của mùa xuân. Loại rau dại này sau khi chế biến trở nên vừa ngon vừa có dược tính rất tốt cho sức khỏe. Với hương thơm ngào ngạt và giá trị dinh dưỡng tuyệt vời. Đây là món ăn nhất định phải thưởng thức trong mùa mùa xuân để cảm nhận độ tươi ngon, non mềm hoàn hảo.