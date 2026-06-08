Món nước màu xanh là "máy bơm collagen", vừa chống nắng tự nhiên vừa giảm cân cùng lúc

Một cốc nước ép xanh mỗi ngày: Công thức chống nắng cho làn da được nhiều người theo đuổi.

Mùa hè là thời điểm làn da phải đối mặt với nhiều tác nhân gây hại như tia UV, nhiệt độ cao và tình trạng mất nước. Bên cạnh việc sử dụng kem chống nắng, nhiều người còn tìm đến các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa để tăng cường khả năng bảo vệ da từ bên trong. Trong số đó, nước ép cần tây được xem là một trong những thức uống được yêu thích nhất nhờ khả năng hỗ trợ thanh lọc cơ thể, kiểm soát cân nặng và duy trì làn da khỏe mạnh.

Vì sao nước ép cần tây được ví như "kem chống nắng tự nhiên"?

Không phải ngẫu nhiên mà cần tây xuất hiện thường xuyên trong thực đơn của những người theo đuổi lối sống lành mạnh. Loại rau quen thuộc này chứa nhiều hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp.

Một trong những thành phần đáng chú ý nhất là apigenin - hợp chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid. Nhiều nghiên cứu cho thấy apigenin có khả năng hạn chế sự phá hủy collagen dưới tác động của tia cực tím, đồng thời hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen mới. Đây là yếu tố quan trọng giúp da duy trì độ đàn hồi, giảm nguy cơ xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ theo thời gian.

Ảnh: Instagram.

Bên cạnh đó, cần tây còn chứa luteolin và polyacetylene, hai hợp chất nổi tiếng với đặc tính chống viêm. Chúng giúp giảm stress oxy hóa trong cơ thể, hỗ trợ chức năng gan và thúc đẩy quá trình đào thải các chất dư thừa. Khi cơ thể hoạt động hiệu quả hơn, làn da cũng có điều kiện để trở nên sáng khỏe và đều màu hơn.

Một điểm cộng khác của cần tây là hàm lượng nước rất cao, chiếm tới khoảng 95% thành phần. Kết hợp với lượng chất xơ dồi dào, loại rau này giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Đây là lý do nhiều người lựa chọn nước ép cần tây như một phần của chế độ ăn uống hướng đến giảm mỡ và giữ dáng.

Ngoài ra, cần tây còn cung cấp vitamin C và vitamin K. Trong khi vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp collagen và chống lại các gốc tự do gây lão hóa, vitamin K lại hỗ trợ tuần hoàn máu dưới da, góp phần duy trì vẻ ngoài tươi tắn và giảm tình trạng da xỉn màu. Nhờ vậy, làn da có thể tăng khả năng chống chịu trước những tác động từ môi trường, đặc biệt là ánh nắng mùa hè.

Không chỉ tốt cho da, các khoáng chất như kali và folate trong cần tây còn hỗ trợ trao đổi chất, giúp cơ thể vận hành ổn định và góp phần duy trì vóc dáng cân đối.

Uống nước ép cần tây thế nào để không phản tác dụng?

Dù sở hữu nhiều lợi ích, nước ép cần tây không phải thức uống có thể sử dụng tùy ý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc lạm dụng hoặc dùng sai cách có thể gây ra những tác động không mong muốn đối với sức khỏe.

Trước hết, không nên uống nước ép cần tây khi bụng hoàn toàn trống rỗng. Với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, thức uống này có thể gây cảm giác lạnh bụng hoặc khó chịu. Thời điểm phù hợp hơn là sau bữa sáng khoảng 30 phút đến một giờ.

Ảnh: Instagram.

Bên cạnh đó, lượng sử dụng mỗi ngày cũng cần được kiểm soát. Các chuyên gia khuyến nghị không nên uống quá 300ml nước ép cần tây mỗi ngày. Việc tiêu thụ quá mức có thể làm hạ huyết áp, gây khó chịu đường tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến những người đang sử dụng thuốc chống đông máu.

Để hương vị dễ uống hơn, bạn có thể kết hợp cần tây với các loại rau củ và trái cây như dưa leo, táo xanh hoặc dứa. Cách này không chỉ giúp món nước ép thơm ngon hơn mà còn bổ sung thêm vitamin và chất chống oxy hóa cho cơ thể.

Một lưu ý quan trọng khác là không nên sử dụng cần tây liên tục trong thời gian dài. Nếu đang áp dụng nước ép cần tây để hỗ trợ giảm cân hoặc làm đẹp da, bạn nên dùng theo từng giai đoạn ngắn rồi nghỉ trước khi tiếp tục. Điều này giúp cơ thể có thời gian cân bằng và hạn chế các tác động không mong muốn.

Những ai nên thận trọng khi uống nước ép cần tây?

Không phải ai cũng phù hợp với thức uống này. Người có huyết áp thấp nên hạn chế sử dụng vì cần tây có thể làm huyết áp giảm thêm. Phụ nữ mang thai cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng với số lượng lớn, bởi một số tài liệu cho rằng việc tiêu thụ quá nhiều cần tây có thể ảnh hưởng không tốt đến thai kỳ.

Nước ép cần tây có thể là một lựa chọn lý tưởng trong mùa hè nhờ khả năng bổ sung nước, hỗ trợ làm đẹp da và kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, giống như bất kỳ thực phẩm nào khác, hiệu quả chỉ thực sự phát huy khi được sử dụng đúng cách và kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học.