Hailey Bieber chẳng cần nail cầu kỳ vẫn khiến cả thế giới thi nhau bắt chước

Chỉ cần Hailey Bieber sơn một màu móng mới, cả mạng xã hội cũng đủ rần rần muốn làm theo.

Trong thế giới làm đẹp hiện nay, những bộ nail đính đá lấp lánh, tạo hình 3D cầu kỳ hay họa tiết nổi bật vẫn đang phủ sóng khắp mạng xã hội. Nhiều người xem bộ móng như một "phụ kiện thời trang" phải thật bắt mắt để thể hiện cá tính. Thế nhưng giữa cuộc đua ngày càng phức tạp ấy, Hailey Bieber lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Không quá nhiều màu sắc, không đính charm cầu kỳ, cũng chẳng theo đuổi những thiết kế quá nổi loạn, bà xã Justin Bieber gần như luôn trung thành với phong cách nail tối giản. Nhưng điều đáng nói là chính những bộ móng "như có như không" ấy lại liên tục tạo thành xu hướng toàn cầu, khiến hàng triệu cô nàng thi nhau học theo. Nếu theo dõi Hailey Bieber đủ lâu, có thể dễ dàng nhận ra cô hiếm khi xuất hiện với những bộ nail quá phức tạp. Thay vào đó, người đẹp thường lựa chọn các gam nude tự nhiên, màu hồng sữa nhẹ, beige hoặc các sắc độ gần tiệp hẳn vào màu da tay.

Điểm đặc trưng trong kiểu nail của Hailey nằm ở lớp finish bóng khỏe, mượt mà như phủ syrup hoặc glazed nhẹ bên trên. Bộ móng không quá nổi bật nhưng lại tạo cảm giác sạch sẽ, sang trọng và cực kỳ "đắt tiền". Đây cũng chính là kiểu đẹp tối giản đang được giới fashionista đặc biệt yêu thích trong vài năm gần đây. Điều thú vị là cô duy trì phong cách nail này gần như ở mọi hoàn cảnh. Từ những khoảnh khắc đời thường đi uống cà phê, vui chơi cùng gia đình, xuất hiện bên chồng con cho tới các sự kiện lớn như Met Gala hay chụp ảnh tạp chí, Hailey vẫn ưu tiên những bộ móng đơn giản, tự nhiên.

Nhiều người từng nghĩ rằng các sự kiện thảm đỏ hoành tráng sẽ là nơi để sao nữ đầu tư mạnh cho nail art cầu kỳ. Nhưng Hailey lại chứng minh điều ngược lại: đôi khi chính sự tinh giản mới là thứ tạo nên cảm giác sang trọng thật sự.

Dù nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng bộ nail của cô không hề xuề xòa. Ngược lại, nếu để ý kỹ sẽ thấy Hailey chăm chút rất tỉ mỉ cho từng chi tiết nhỏ. Cô thường thay đổi nhẹ về sắc độ nude - lúc thiên hồng sữa ngọt ngào, lúc nghiêng beige lạnh thời thượng hoặc màu mocha bóng khỏe. Form móng cũng luôn được giữ ngắn vừa phải, bo tròn gọn gàng để tạo cảm giác thanh lịch và tự nhiên nhất có thể. Chính sự tinh tế ấy khiến kiểu nail của Hailey Bieber trở thành "quiet luxury" đúng nghĩa. Không cần phô trương nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự chỉn chu, giàu có và sang chảnh.

Đây cũng là lý do mỗi lần Hailey xuất hiện với một kiểu móng mới, mạng xã hội lại nhanh chóng bùng nổ. Từ glazed donut nails từng viral toàn cầu cho tới các kiểu nude milky nails hiện tại, gần như xu hướng nào gắn với cô cũng nhanh chóng được các salon làm móng khắp nơi cập nhật. Không ít cô nàng từng mê mẩn nail đính đá hay họa tiết cầu kỳ giờ đây cũng bắt đầu chuyển sang phong cách tối giản hơn. Một phần vì kiểu nail này dễ ứng dụng hàng ngày, phù hợp với nhiều outfit khác nhau, phần khác vì nó mang lại cảm giác thanh lịch và "clean girl" rất đúng tinh thần làm đẹp hiện nay.

Ngoài ra, những bộ móng tự nhiên kiểu Hailey còn có ưu điểm là ít lỗi mốt, không tạo cảm giác nặng tay và phù hợp cả trong môi trường công sở lẫn khi đi chơi. Chính vì vậy, đây được xem là kiểu nail vừa thời trang vừa có tính ứng dụng cực cao. Nhiều chuyên gia làm đẹp cũng nhận định rằng xu hướng nail hiện nay đang dần chuyển từ "càng nổi càng tốt" sang "đơn giản nhưng hoàn hảo". Và Hailey Bieber chính là một trong những người góp phần thúc đẩy sự thay đổi đó mạnh mẽ nhất.

Có lẽ đây cũng là điểm đặc biệt của Hailey Bieber: cô không cần làm mọi thứ quá phức tạp để trở thành tâm điểm. Từ thời trang, makeup cho tới nail, người đẹp luôn biết cách biến những điều tối giản nhất trở nên đáng khao khát. Và quả thật, chỉ cần Hailey Bieber sơn một màu móng mới, cả mạng xã hội cũng đủ rần rần muốn làm theo. Đúng chuẩn "bà hoàng tạo trend" của thế hệ mới - càng đơn giản lại càng khiến người khác khó lòng rời mắt.