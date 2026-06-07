Nằm thôi mà giảm được 7kg, hiệu quả hơn 100 lần gập bụng

Một phụ nữ giảm 7kg nhờ 3 bài tập nằm tại chỗ mỗi tối, giúp siết eo, săn chân và cải thiện vóc dáng.

Nhiều người vẫn cho rằng muốn giảm cân phải tập luyện thật nặng hoặc ép bản thân theo những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Thế nhưng câu chuyện của một phụ nữ Nhật Bản 59 tuổi lại cho thấy đôi khi những thay đổi đơn giản và bền bỉ mới là điều tạo nên khác biệt lớn nhất.

Nhân vật được nhắc đến là Moko, người vừa thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi chia sẻ hành trình giảm từ 54kg xuống còn 47kg. Điều đáng nói là cô không đạt được kết quả này nhờ những bài tập cường độ cao mà chủ yếu thông qua việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống và duy trì một số động tác kích hoạt cơ thể ngay trước khi đi ngủ.

Từng thử đủ kiểu giảm cân nhưng đều thất bại

Moko cho biết từ thời trung học cô đã luôn tự ti về đôi chân to và vóc dáng dễ tăng cân của mình. Trong nhiều năm, cô thử đủ mọi phương pháp giảm cân đang thịnh hành như nhịn ăn, cắt giảm tinh bột hoặc các chế độ ăn kiêng cực đoan.

Mỗi lần cân nặng giảm xuống một chút, tình trạng tăng cân trở lại cũng nhanh chóng xảy ra. Sau nhiều lần thất bại, cô từng nghĩ bản thân thuộc nhóm người có cơ địa khó giảm cân và gần như muốn bỏ cuộc.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi bước sang tuổi 50. Thay vì tiếp tục chạy theo các phương pháp giảm cân cấp tốc, Moko bắt đầu tìm hiểu cách vận động đúng, ăn uống khoa học hơn và xây dựng những thói quen có thể duy trì lâu dài.

Kết quả là cô giảm được 7kg, vòng chân nhỏ lại đáng kể và phần bụng dưới cũng trở nên gọn gàng hơn.

"Quan trọng là dùng đúng cơ"

Theo Moko, nhiều người dành quá nhiều thời gian cho các bài tập bụng nhưng lại không thực sự kích hoạt đúng nhóm cơ cần thiết.

Cô chia sẻ rằng thay vì cố gắng thực hiện thật nhiều động tác gập bụng, điều quan trọng hơn là học cách sử dụng các nhóm cơ trung tâm của cơ thể, đặc biệt là cơ lõi (core).

Đó cũng là lý do người phụ nữ 59 tuổi duy trì một bài tập ngắn gồm ba động tác thực hiện trong tư thế nằm trước khi đi ngủ.

Động tác đầu tiên: Nằm xoay gối để đánh thức cơ lõi

Người tập nằm ngửa, co hai đầu gối và đặt bàn chân trên mặt sàn hoặc trên giường. Sau đó giữ ổn định phần thân trên và nhẹ nhàng đưa hai đầu gối sang trái rồi sang phải liên tục.

Trong quá trình thực hiện, cần siết nhẹ vùng bụng như thể đang kéo rốn về phía cột sống.

Động tác này giúp kích hoạt các nhóm cơ lõi sâu như cơ ngang bụng và cơ chéo bụng. Đây là những nhóm cơ đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định cột sống, vùng chậu và cải thiện tư thế.

Động tác thứ hai: Bài tập "cánh bướm" cho bụng dưới và hông

Người tập nằm ngửa, co hai đầu gối và áp lòng bàn chân vào nhau.

Từ vị trí này, mở rộng hai đầu gối sang hai bên giống như cánh bướm rồi từ từ khép lại.

Theo Moko, động tác này giúp kích hoạt vùng bụng dưới, nhóm cơ sàn chậu và cơ đùi trong. Đồng thời nó cũng tạo cảm giác thư giãn cho vùng hông sau một ngày ngồi nhiều.

Cô cho rằng không phải ai có bụng dưới nhô ra cũng chỉ vì mỡ thừa. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân còn đến từ cơ lõi yếu và khả năng kiểm soát vùng chậu chưa tốt.

Động tác thứ ba: Thả lỏng khớp háng và phần thân dưới

Ở động tác cuối cùng, người tập tiếp tục nằm ngửa, hai chân mở rộng bằng vai và bàn chân đặt gần mông.

Sau đó dùng tay giữ nhẹ phần cổ chân và lần lượt đổ hai đầu gối vào phía trong, chạm xuống sàn.

Bài tập này giúp tăng độ linh hoạt cho khớp háng, kéo giãn vùng đùi trong và giảm cảm giác căng cứng thường gặp ở những người phải ngồi lâu.

Vì sao những động tác đơn giản này lại được yêu thích?

Các chuyên gia cho biết không có bài tập nào có thể đốt mỡ riêng một vùng trên cơ thể. Tuy nhiên, việc tăng cường cơ lõi và cải thiện khả năng vận động của phần thân dưới có thể giúp tư thế đẹp hơn, cơ thể săn chắc hơn và giảm cảm giác bụng dưới bị chảy xệ.

Khi cơ lõi hoạt động hiệu quả, vùng bụng cũng được nâng đỡ tốt hơn, từ đó tạo cảm giác gọn gàng hơn về mặt thị giác.

Bên cạnh đó, việc vận động nhẹ nhàng vùng hông, đùi và xương chậu còn hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm tình trạng cứng cơ do ngồi nhiều và giúp cơ thể thư giãn trước khi ngủ.

Chỉ mất khoảng 10 phút trước giờ đi ngủ

Moko cho biết cô thường thực hiện mỗi động tác khoảng 20 lần và lặp lại từ 2 đến 3 vòng trước khi đi ngủ.

Dù nhìn có vẻ đơn giản, bí quyết lớn nhất lại nằm ở sự đều đặn. Theo cô, những bài tập nhẹ nhàng như vậy đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi, người ít vận động hoặc những ai không thích các bài tập cường độ cao.

Hành trình của người phụ nữ 59 tuổi cũng là lời nhắc rằng giảm cân không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi quá cực đoan. Đôi khi, việc xây dựng một thói quen nhỏ nhưng duy trì được trong thời gian dài mới là điều mang lại hiệu quả bền vững nhất.

Nguồn TVBS