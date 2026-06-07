Ngọc Trinh gây sốt khi mặc lại quần jeans 10 tuổi

Không phải hàng hiệu mới tinh, chiếc quần jeans 10 năm tuổi của Ngọc Trinh mới là tâm điểm chú ý.

Không cần váy áo hàng hiệu hay những thiết kế cầu kỳ, Ngọc Trinh mới đây vẫn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội chỉ với một outfit đời thường gồm áo tank top trắng ôm sát và quần jeans skinny màu xanh nhạt. Điều khiến dân tình bất ngờ không chỉ nằm ở vóc dáng nóng bỏng của người đẹp mà còn ở ý nghĩa đằng sau chiếc quần jeans tưởng như bình thường này: món đồ đã được cô mua từ khoảng 10 năm trước nhưng vẫn giữ được phom dáng và màu sắc gần như nguyên vẹn.

Ngọc Trinh mặc đơn giản nhưng vẫn vô cùng nổi bật. (Nguồn: Nhịp sống online)

Trong đoạn video được chia sẻ, Ngọc Trinh xuất hiện với phong cách tối giản quen thuộc. Cô diện áo ba lỗ trắng kết hợp cùng quần jeans ôm sát, tôn lên vòng eo thon gọn và đường cong cơ thể. Dù tổng thể trang phục không có bất kỳ chi tiết nổi bật nào, chiếc quần jeans vẫn trở thành tâm điểm khi được chính chủ tiết lộ tuổi đời lên tới một thập kỷ.

Ở thời điểm mà xu hướng thời trang thay đổi liên tục, việc một món đồ được sử dụng suốt 10 năm nhưng vẫn trông như mới là điều không nhiều người làm được. Chia sẻ về bí quyết bảo quản quần áo, Ngọc Trinh cho biết cô rất hạn chế giặt máy đối với những món đồ yêu thích, đặc biệt là quần jeans.

Ngọc Trinh diện chiếc quần Jeans có tuổi đời khoảng 10 năm. (Nguồn: TikTok)

Theo người đẹp, phần lớn trang phục của cô được giặt tay hoặc đem hấp thay vì cho vào máy giặt. Đây là cách giúp hạn chế tình trạng giãn vải, bạc màu hay mất phom sau thời gian dài sử dụng.

"Muốn giữ đồ bền lâu thì nên giặt tay. Nếu có điều kiện hơn thì có thể giặt hấp. Tuy nhiên cũng phải tùy vào từng chất liệu. Có những món đồ giặt hấp vẫn sẽ cũ đi, nhưng riêng chất liệu jeans nếu được giặt tay và hấp đúng cách thì có thể giữ rất lâu" , Ngọc Trinh chia sẻ.

Thực tế, những gì Ngọc Trinh nói cũng là nguyên tắc được nhiều tín đồ thời trang áp dụng. Denim vốn là chất liệu có độ bền cao, nhưng nếu thường xuyên giặt máy ở chế độ mạnh hoặc sử dụng nước nóng, sợi vải sẽ nhanh chóng bị xuống cấp. Không chỉ mất màu, quần jeans còn dễ bị giãn ở phần đầu gối, hông và eo sau nhiều lần quay vắt tốc độ cao.

Netizen đồng loạt khen chiếc quần jeans 10 năm tuổi của Ngọc Trinh. (Nguồn: TikTok)

Đó cũng là lý do nhiều thương hiệu denim nổi tiếng trên thế giới khuyến khích người dùng hạn chế giặt quần jeans quá thường xuyên. Thay vào đó, việc làm sạch bằng hơi nước, giặt tay nhẹ nhàng hoặc xử lý các vết bẩn cục bộ sẽ giúp tuổi thọ sản phẩm kéo dài đáng kể.

Bên cạnh yếu tố bảo quản, chiếc quần jeans của Ngọc Trinh cũng cho thấy sức sống bền bỉ của những thiết kế cơ bản. Dù đã xuất hiện từ nhiều năm trước, phom quần skinny ôm sát vẫn là lựa chọn yêu thích của không ít người nhờ khả năng tôn dáng và dễ phối đồ. Chỉ cần kết hợp với một chiếc áo trắng đơn giản cùng giày cao gót mũi nhọn, tổng thể trang phục đã đủ mang lại vẻ ngoài thanh lịch, gọn gàng và quyến rũ.

Giữa thời đại "mua mới liên tục" của thời trang nhanh, câu chuyện về chiếc quần jeans 10 năm tuổi của Ngọc Trinh cũng phần nào phản ánh xu hướng tiêu dùng bền vững đang ngày càng được quan tâm. Thay vì liên tục thay mới tủ đồ, việc đầu tư vào những món đồ chất lượng và chăm sóc chúng đúng cách có thể giúp kéo dài vòng đời sản phẩm, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí mua sắm.