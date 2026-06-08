Thức uống buổi sáng giúp Lim Ji Yeon giữ dáng thon, da tươi trẻ

Thói quen đơn giản mỗi sáng được cho là góp phần giúp Lim Ji Yeon duy trì nhan sắc trẻ trung và thân hình cân đối.

Nổi lên từ những vai diễn có chiều sâu tâm lý trong các tác phẩm như The Glory hay The Tale Of Lady Ok, hay mới đây nhất là My Royal Nemesis, Im Ji Yeon hiện là một trong những nữ diễn viên được yêu mến nhất màn ảnh Hàn Quốc. Không chỉ ghi điểm nhờ diễn xuất ấn tượng, người đẹp sinh năm 1990 còn nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý với nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ. Mới đây, loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Bali được nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng khi khoe trọn thân hình thanh thoát cùng làn da căng mịn, rạng rỡ.

Trong những bức ảnh được đăng tải, Im Ji Yeon diện trang phục bơi đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ vóc dáng thon gọn. Đôi tay mảnh mai, phần xương quai xanh rõ nét cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp nữ diễn viên nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ. Khó ai có thể tin rằng ở tuổi 35, cô vẫn duy trì được diện mạo tươi trẻ và nguồn năng lượng tích cực như hiện tại. Theo thông tin được công bố trên hồ sơ cá nhân, Im Ji Yeon sở hữu chiều cao 1m66 và cân nặng khoảng 48kg.

Ảnh: Instagram.

Ảnh: Instagram.

Đằng sau vóc dáng đáng mơ ước ấy là những thói quen chăm sóc sức khỏe được nữ diễn viên duy trì đều đặn. Trước đó, khi xuất hiện trên kênh YouTube Naraesik, Im Ji Yeon từng tiết lộ bản thân ngày càng quan tâm đến sức khỏe và xây dựng nhiều thói quen lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày.

Một trong những bí quyết được cô chia sẻ là uống dầu ô liu và chanh vào mỗi buổi sáng. Nữ diễn viên cho biết: "Tôi thường dùng chanh và dầu ô liu cùng nhau vào buổi sáng. Tôi cảm thấy điều đó rất tốt cho đường ruột".

Dầu ô liu từ lâu được xem là một trong những thực phẩm nổi bật của chế độ ăn Địa Trung Hải. Loại dầu này chứa hàm lượng cao axit béo không bão hòa đơn, đặc biệt là oleic acid, có tác dụng hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Bên cạnh đó, dầu ô liu còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do - một trong những nguyên nhân thúc đẩy quá trình lão hóa.

Ảnh: Instagram.

Không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể, dầu ô liu còn được nhiều người yêu thích vì khả năng hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Chất béo lành mạnh trong dầu ô liu giúp kéo dài cảm giác no, từ đó hạn chế việc ăn vặt hoặc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm trong ngày. Ngoài ra, loại dầu này còn hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa bằng cách kích thích bài tiết mật và giúp quá trình đào thải diễn ra thuận lợi hơn.

Trong khi đó, chanh lại nổi tiếng nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào. Đây là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh collagen - loại protein quyết định độ đàn hồi và săn chắc của làn da. Vitamin C còn giúp chống oxy hóa, hỗ trợ làm sáng da và tăng cường khả năng bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây hại từ môi trường.

Bên cạnh đó, axit citric trong chanh được cho là có khả năng làm giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể, góp phần hỗ trợ phục hồi năng lượng và làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Chính vì vậy, sự kết hợp giữa dầu ô liu và chanh thường được nhiều người xem như một thói quen đơn giản giúp hỗ trợ sức khỏe và duy trì vẻ ngoài tươi trẻ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng đây không phải "thần dược" giảm cân hay làm đẹp. Dầu ô liu vẫn là thực phẩm giàu năng lượng, với khoảng 120 kcal trong mỗi thìa canh. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây dư thừa calo hoặc khiến hệ tiêu hóa khó chịu. Lượng sử dụng hợp lý thường được khuyến nghị là không quá một thìa canh mỗi ngày.

Đối với chanh, những người mắc bệnh dạ dày hoặc trào ngược thực quản nên cẩn trọng khi sử dụng lúc bụng đói. Nước cốt chanh cũng có thể ảnh hưởng đến men răng nếu dùng thường xuyên, do đó nên pha loãng với nước và uống bằng ống hút để hạn chế tác động trực tiếp.

Ở tuổi 35, Im Ji Yeon không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp thăng hoa mà còn trở thành hình mẫu về lối sống lành mạnh. Thay vì theo đuổi những phương pháp giảm cân cực đoan, nữ diễn viên lựa chọn xây dựng các thói quen bền vững, từ đó duy trì vóc dáng cân đối, làn da khỏe mạnh và nguồn năng lượng tích cực theo thời gian.