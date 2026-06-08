Nàng thơ một thời từng bị gọi là "người đào mỏ" chỉ vì một bộ ảnh trên Vogue

Mỹ nhân này là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong làng mốt thập niên 2000.

Sinh năm 1985 tại Nga với tên thật Natalia Polevshchikova, Natasha Poly bước chân vào làng mẫu chuyên nghiệp từ năm 2004. Chỉ trong mùa mốt đầu tiên trong sự nghiệp, cô đã xuất hiện trên hơn 50 sàn diễn lớn tại Paris, Milan và New York, nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón nhất của thế hệ người mẫu mới lúc bấy giờ. Tạp chí Vogue Paris sau đó xếp mỹ nhân 8X vào danh sách những siêu mẫu có tầm ảnh hưởng nhất thập niên 2000.

Natasha Poly là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất thập niên 2000.

Nữ siêu mẫu có kỹ thuật catwalk gây ảnh hưởng nhất thế kỷ 21

Bên cạnh hàng trăm chiến dịch quảng cáo và những bìa tạp chí danh giá, Natasha Poly còn được xem là một trong những người mẫu sở hữu kỹ thuật catwalk có sức ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 21. Gần hai thập kỷ sau thời kỳ đỉnh cao, những video ghi lại các màn trình diễn của cô vẫn liên tục được chia sẻ trên TikTok, Instagram Reels như một "giáo trình" dành cho thế hệ người mẫu trẻ.

Một trong những màn catwalk "iconic" nhất của Natasha Poly.

Rất nhiều Fashion Content Creator trên các nền tảng MXH từng đăng tải các nội dung phân tích, hay cover lại lối catwalk của nữ siêu mẫu.

Điều làm nên thương hiệu catwalk Natasha Poly không nằm ở những động tác cầu kỳ mà ở sự hoàn hảo gần như tuyệt đối trong từng bước đi. Natasha mang đến lối catwalk với sải chân dài, dứt khoát, phần hông chuyển động mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, trong khi thân trên gần như bất động. Nhiều chuyên gia thời trang đánh giá đây là một trong những phong cách catwalk khó bắt chước nhất bởi chỉ cần chuyển động quá đà hoặc thiếu kiểm soát, tổng thể sẽ lập tức trở nên gượng gạo.

Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ những nội dung phân tích runway, Natasha Poly thường xuyên xuất hiện trong các video xếp hạng những cú catwalk xuất sắc nhất lịch sử. Không ít nhà sáng tạo nội dung đã thử tái hiện phong cách trình diễn của cô, nhưng đa số đều thừa nhận rất khó để đạt được sự cân bằng giữa sức mạnh và nét sang trọng mà siêu mẫu người Nga thể hiện trên sàn diễn.

Natasha chính là một biểu tượng runway mà ngay cả thế hệ Gen Z, những người không trực tiếp chứng kiến thời kỳ hoàng kim của cô, vẫn tiếp tục học hỏi và ngưỡng mộ.

Natasha Poly cũng từng tham gia trình diễn cho Victoria’s Secret Fashion Show vào năm 2005 và 2006. Dù chỉ tham dự với tư cách model trong 2 mùa ngắn ngủi, cô vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng, đặc biệt với khoảnh khắc xử lý tình huống đánh rơi giày trên sân khấu vào năm 2005.

Sự cố rơi giày của Natasha Poly tại VSFS 2005.

Sự cố tại Victoria's Secret Fashion Show 2005 cũng là minh chứng rõ nét cho khả năng catwalk được đánh giá hàng đầu của Natasha Poly. Khi một chiếc giày bất ngờ tuột khỏi chân ngay giữa sàn diễn, người đẹp Nga không hề để lộ sự hoảng loạn. Cô nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm cơ thể, kiễng chân trên một bên giày còn lại và tiếp tục sải bước như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khả năng giữ thăng bằng, kiểm soát cơ thể cùng thần thái lạnh lùng đặc trưng đã giúp Natasha biến một tai nạn sân khấu thành khoảnh khắc huyền thoại, được nhiều người xem là màn xử lý sự cố runway chuyên nghiệp bậc nhất lịch sử thời trang.

Nữ siêu mẫu từng trình diễn cho Victoria's Secret vào năm 2005 và 2006.

Trên chặng đường trở thành một trong những siêu mẫu được săn đón nhất thế giới, Natasha Poly từng được giới thời trang ưu ái gọi bằng biệt danh "Gucci Golden Girl". Vào giữa thập niên 2000, khi GĐST Frida Giannini đang định hình hình ảnh mới cho Gucci, Natasha nổi lên như gương mặt đại diện hoàn hảo cho tinh thần quyến rũ, xa hoa và quyền lực mà thương hiệu theo đuổi.

Cô liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, lookbook và những show diễn quan trọng của Gucci, trở thành một trong những nàng thơ được nhà mốt Ý trọng dụng nhất thời kỳ đó.

Mái tóc vàng đặc trưng, gương mặt sắc lạnh cùng thần thái sang trọng giúp Natasha gần như đồng nhất với hình ảnh Gucci trong mắt giới mộ điệu. Thậm chí, nhiều biên tập viên thời trang thời bấy giờ xem cô là biểu tượng tiêu biểu nhất cho kỷ nguyên Gucci hậu Tom Ford.

Danh xưng "Gucci Golden Girl" vì thế không chỉ phản ánh màu tóc hay vẻ ngoài nổi bật của Natasha, mà còn là sự ghi nhận cho vị thế đặc biệt mà cô từng nắm giữ tại một trong những nhà mốt quyền lực nhất thế giới.

Chụp một bộ ảnh tạp chí mà bị mang tiếng là “kẻ đào mỏ”

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, siêu mẫu người Nga cũng vô tình vướng phải nhiều tranh cãi không đáng có. Trong số hàng trăm bộ ảnh thời trang mà Natasha Poly từng thực hiện, "Just Married!" (tạm dịch: Mới cưới!) đăng trên Vogue Paris năm 2008 vẫn được xem là một trong những bộ hình editorial gây tranh cãi nhất sự nghiệp của cô. Tác phẩm này được thực hiện dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Terry Richardson trong giai đoạn tạp chí Vogue Paris theo đuổi hình ảnh nổi loạn và khiêu khích dưới thời tổng biên tập Carine Roitfeld.

Bộ ảnh kể câu chuyện về đám cưới giữa 2 đối tượng luôn thu hút nhiều sự chú ý: chân dài - đại gia. Xuyên suốt bộ ảnh là những bữa tiệc thâu đêm, biệt thự sang trọng, xe hơi đắt tiền và cuộc sống hưởng lạc được bao bọc bởi tiền bạc.

Chính cách xây dựng nhân vật ấy đã khiến "Just Married!" nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ của một bộ ảnh thời trang thông thường. Nhiều khán giả cho rằng Vogue Paris đang khai thác hình tượng nhạy cảm quen thuộc trong giới giải trí và thời trang, nơi sắc đẹp được đặt cạnh quyền lực và tài sản. Điều đáng nói là Natasha Poly nhập vai quá thuyết phục đến mức không ít người đã vô tình đánh đồng nhân vật trong bộ ảnh với con người ngoài đời của cô.

Và cũng từ đây, vài năm một lần bộ hình này của Natasha Poly lại bị réo tên trong những topic "kém duyên" của cư dân mạng. Người ta đơm đặt nữ người mẫu là "Sugar Baby" hay “kẻ đào mỏ” của ngài tỉ phú ở độ tuổi "gần đất xa trời".

Trớ trêu thay, thay vì được nhớ đến như một trong những màn hóa thân xuất sắc nhất sự nghiệp, "Just Married!" lại thường xuyên bị nhắc lại như bằng chứng cho những lời đồn vô căn cứ. Gác lại những tranh cãi xoay quanh "Just Married!", điều mà giới mộ điệu khó có thể phủ nhận chính là năng lực người mẫu xuất sắc của Natasha Poly. Từ cách làm chủ ống kính, khả năng kể chuyện bằng ánh mắt cho đến việc biến những bộ trang phục khó nhằn nhất trở nên thuyết phục, Natasha luôn cho thấy đẳng cấp của một siêu mẫu hàng đầu.

Ngay cả trong bộ ảnh gây nhiều ý kiến trái chiều này, cô vẫn được đánh giá là nhân tố quan trọng nhất giúp ý tưởng của Vogue Paris trở nên sống động và có sức ảnh hưởng.

Nhiều năm sau khi bộ ảnh được thực hiện, không ít khán giả nhìn lại câu chuyện với góc nhìn cởi mở hơn. Thay vì chỉ tập trung vào những lời đồn đoán từng bủa vây Natasha, họ bắt đầu nhìn nhận "Just Married!" như một sản phẩm thời trang mang tính kể chuyện, nơi người mẫu đơn thuần là người hóa thân vào nhân vật được giao. Bởi suy cho cùng, Natasha Poly không phải cô dâu đào mỏ trong đời thực, mà chỉ là một siêu mẫu đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình trước ống kính.

Về đời tư, Natasha kết hôn với doanh nhân người Hà Lan Peter Bakker vào năm 2011. Cặp đôi có một con gái và cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Khác với nhiều siêu mẫu cùng thời lựa chọn rút lui hoàn toàn khỏi làng mốt, Natasha vẫn duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, thường xuyên di chuyển giữa các kinh đô thời trang và dành thời gian cho gia đình.

Thời gian gần đây, nữ siêu mẫu thường xuyên xuất hiện cùng con gái tại các sự kiện thời trang, giải trí lớn.

Về sự nghiệp, dù không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như giai đoạn hoàng kim 2005–2012, Natasha vẫn là cái tên được nhiều nhà mốt lớn trọng dụng mỗi mùa fashion week. Mỹ nhân sinh năm 1985 hiện vẫn là gương mặt hoạt động sôi nổi nhất so với các đồng nghiệp cùng thời. Cô liên tục góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo, bìa tạp chí và những show diễn đặc biệt của các thương hiệu xa xỉ. Trong làng mẫu hiện nay, Natasha thuộc nhóm "legacy supermodel" – những siêu mẫu kỳ cựu được mời trở lại nhờ giá trị biểu tượng và sức ảnh hưởng lâu dài.

Natasha vẫn hoạt động khá tích cực trên sàn diễn. Cô vừa xuất hiện trong show Chanel Cruise 2027 vào cuối tháng 4 vừa qua.

Nữ siêu mẫu cũng xuất hiện trên sàn diễn trong show Chanel tại Seoul diễn ra cách đây ít lâu.

Ngoài runway, nữ siêu mẫu cũng thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí lớn nhỏ thời gian gần đây.

Ở tuổi 41, Natasha Poly vẫn giữ được những nét đặc trưng từng làm nên tên tuổi của cô trong thời kỳ hoàng kim: gò má cao sắc sảo, đôi mắt xanh lạnh cùng cấu trúc gương mặt góc cạnh đậm chất high fashion. Dù không còn mang vẻ đẹp non trẻ của những năm đầu sự nghiệp, nhan sắc của Natasha hiện nay lại được đánh giá cao nhờ sự chín muồi và khí chất sang trọng.

Nhiều khán giả nhận xét cô gần như không thay đổi quá nhiều sau hơn hai thập kỷ hoạt động trong ngành, thậm chí thần thái còn trở nên quyền lực và cuốn hút hơn theo thời gian.

Ảnh: Instagram, Vogue