Món đồ 20.000 đồng Tổng thống Hàn Quốc mua ở Việt Nam: rất nhiều người từng mua

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân Kim Hae Kyung đã có những khoảnh khắc rất đời thường tại Hà Nội.

Tối 23.4, ông cùng phu nhân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, khuphố cổ, thưởng thức phở, kem Thủy Tạ, rồi ghé một cửa hàng lưu niệm và đội thử nón lá.

Điều khiến nhiều người thích thú là trong cửa hàng nhỏ trên phố Lý Quốc Sư, hai vị khách đặc biệt đã chọn mua những món quà rất giản dị. Chị Thu Trang, con gái chủ cửa hàng, cho biết Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đã mua 4 chiếc khui bia cùng một vài miếng nam châm dán tủ lạnh. Hai ông bà tỏ ra hào hứng khi xem các mẫu nam châm có nhiều hình thù dễ thương, trước khi chọn mua một số mẫu và rời cửa hàng sau chưa đầy 10 phút.

Hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân mua đồ lưu niệm tại một cửa hàng trong phố cổ Hà Nội (Ảnh cắt từ video chủ cửa hàng cung cấp)

Món quà nhỏ rất nhiều hành khách mua về sau chuyến du lịch của mình

Nam châm tủ lạnh là một trong những món đồ lưu niệm quen thuộc nhất ở các điểm du lịch. Chúng nhỏ, nhẹ, dễ mang theo, không chiếm chỗ trong hành lý và thường có giá chỉ vài chục nghìn đồng. Nhưng chính món đồ tưởng như rất bình thường ấy lại đượcnhiều du khách chọn mua sau mỗi chuyến đi.

Lý do rất đơn giản: một miếng nam châm tủ lạnh có thể “gói” lại hình ảnh của cả một điểm đến. Đó có thể là tên thành phố, công trình nổi tiếng, biểu tượng văn hóa, món ăn đặc trưng hoặc một khung cảnh mà du khách đã nhìn thấy trong hành trình của mình.Với Hà Nội, những món quà nhỏ ấy có thể mang hình hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, nón lá, xích lô, tà áo dài hay những chi tiết gợi nhắc rất Việt Nam.

Không phải ai cũng muốn mua một món đồ cồng kềnh, đắt tiền sau chuyến du lịch. Đôi khi, thứ người ta cần chỉ là một vật nhỏ đủ để nhắc rằng: mình đã từng đến nơi này, từng đi qua con phố ấy, từng ăn một món ngon, từng có một buổi tối đáng nhớ ở một thànhphố xa lạ.

Giá trị thật không nằm ở giá tiền

Giá thành của một chiếc nam châm tủ lạnh cũng được đánh giá là phải chăng, dễ mua với bất kỳ ai. Ví dụ như ở Việt Nam, giá cho một chiếc dao động chỉ từ 20.000 đồng, tùy vào chất liệu, kiểu thiết kế mà sẽ có giá cao hơn. Điều làm món đồ lưu niệm nhỏ trở nênđặc biệt không nằm ở vật liệu hay mức giá. Giá trị lớn nhất của nó là khả năng lưu giữ ký ức.

Nghiên cứu của University of Liverpool Management School công bố trên tạp chí Annals of Tourism Research cho rằng, nam châm tủ lạnh không chỉ là đồ lưu niệm thông thường mà còn là công cụ giúp du khách nhớ lại kỳ nghỉ. Nhóm nghiên cứu nhận thấy nhữngmón đồ nhỏ này có thể gợi lên nhiều ký ức khác nhau và thậm chí giúp cải thiện tâm trạng của người sở hữu rất lâu sau khi chuyến đi kết thúc.

Điểm khác biệt của nam châm tủ lạnh là chúng không bị cất vào ngăn kéo như nhiều món quà lưu niệm khác. Chúng thường được dán ngay trên cánh tủ lạnh, xuất hiện trong không gian sinh hoạt hằng ngày. Mỗi lần mở tủ lấy nước, chuẩn bị bữa ăn hay đi ngangqua căn bếp, người ta lại có thể nhìn thấy món đồ ấy và bất chợt nhớ về một chuyến đi.

The Guardian, khi viết về nghiên cứu này, cũng chỉ ra rằng nam châm tủ lạnh có thể giúp bảo tồn ký ức và kích hoạt phản ứng cảm xúc. Một số người tham gia nghiên cứu thậm chí cho rằng chúng quan trọng hơn ảnh chụp trong việc gợi nhớ những chuyến đi đãqua.

Một “bản đồ ký ức” trên cánh tủ lạnh

Với nhiều gia đình, việc mua nam châm tủ lạnh sau mỗi chuyến đi dần trở thành một thói quen. Cánh tủ lạnh vì thế biến thành một “bản đồ ký ức” thu nhỏ, nơi mỗi miếng nam châm đại diện cho một vùng đất, một giai đoạn, một người đồng hành hoặc một câu chuyệnriêng.

Nghiên cứu gốc trên Annals of Tourism Research cũng nhận định rằng nam châm tủ lạnh có thể tạo ra và bảo vệ ký ức, đồng thời kích hoạt những phản ứng cảm xúc, thường là tích cực, trong đời sống thường ngày rất lâu sau kỳ nghỉ.

Có lẽ vì vậy, món đồ nhỏ này vẫn luôn có chỗ đứng riêng trong các cửa hàng lưu niệm khắp thế giới. Nó không đắt đỏ, không phô trương, nhưng đủ gần gũi để đi cùng du khách từ điểm đến trở về nhà.

