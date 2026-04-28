Tưởng đi chạy marathon ở Huế ai ngờ lạc vào bữa tiệc trên bãi biển, màn chơi lớn từ ban tổ chức khiến hàng ngàn runner phấn khích

Cái nóng hầm hập miền Trung giữa những ngày hè này là điều khiến không ít người phải ái ngại. Nhưng bạn đã bao giờ tưởng tượng cảnh đôi chân đang căng cứng, mồ hôi nhễ nhại sau hàng chục kilomet cày ải dưới cái nắng miền Trung, lại đột ngột được thả lỏng trong làn nước mát lạnh ngay giữa lòng phố thị?

Hàng ngàn runner từ khắp nơi đã đổ về cố đô để tham gia giải VnExpress Marathon Huế

Đó hoàn toàn không phải là ảo giác vì kiệt sức, mà là cú "chơi lớn" gây chấn động cộng đồng chạy bộ tại giải VnExpress Marathon Huế vừa qua. Xóa bỏ hình ảnh những lều y tế hay trạm xịt lạnh nhàm chán quen thuộc, hàng ngàn runner khi vừa bước qua dải ruy-băng vạch đích đã lập tức ngỡ ngàng vì ngỡ mình đi lạc vào một không gian “beach bar vibe biển” đầy giải nhiệt. Với hồ ngâm chân to đùng đặt trong một "beach corner" và cả những lon bia ướp lạnh sẵn sàng vỗ về dân chạy tức thì. Cùng ngó thử xem chiếc trạm đích "độc nhất vô nhị" đang làm rần rần mạng xã hội mấy ngày nay thực tế trông như thế nào.

Đang chạy mệt rã rời, tự nhiên rẽ vào một bãi biển thu nhỏ

Vừa bào xong chục cây số từ tờ mờ sáng với các cự ly xuất phát sớm như 21km lúc 4h, 10km lúc 5h hay 5km lúc 6h, mồ hôi nhễ nhại và chân cẳng rã rời, ai cũng chỉ mong nhanh chóng tìm một chỗ để ngồi phịch xuống thở. Thế mà vừa qua vạch đích giải VnExpress Marathon Huế ngày 19/4, đập vào mắt người chạy lại là một không gian tươi mát như bãi biển cùng tiếng nhạc DJ sôi động.

Ban tổ chức đã mang đến không gian trải nghiệm “beach bar” ngay cuối đường đua. Sự mệt mỏi dường như tan biến tức khắc, thay vào đó là một bầu không khí vui như trẩy hội khiến ai nấy đều phấn khích.

Các runner như lạc vào một quán bar bãi biển với bia lạnh và âm nhạc sôi động

Đầu tư để runner giải nhiệt, mát lạnh từ trong ra ngoài

Ban đầu nhìn từ xa, nhiều người tưởng khu đích chỉ dựng vài phông bạt để check-in cho có không khí. Nhưng tới gần mới thấy không đơn giản: quạt mát chạy liên tục “giải nhiệt” cái nắng gắt, DJ mang đến âm nhạc sôi động và nổi bật nhất là hồ nước siêu to ngay trung tâm. Hàng ngàn runner rủ nhau xắn quần, ngâm chân tại booth Huda. Sau quãng đường dài, được thả lỏng cơ bắp trong làn nước mát lạnh – đúng là trải nghiệm sảng khoái khó có từ ngữ nào tả xiết.

Hồ ngâm chân mát lạnh ngay bên bãi cỏ xanh rờn chính là liều thuốc giải nhiệt mà BTC dành cho các runner

Hàng nghìn phần quà Huda Ice Twist 250ml cùng chuỗi hoạt động rần rần từ đường chạy đến vạch đích

Không khí lễ hội bùng nổ khi runner liên tục săn tìm check-in cùng mascot Huda Ice Twist lon 250ml xuất hiện trên đường đua. Sau khi hoàn thành đường đua, mọi người cùng nhau ngâm chân, cụng bia, tận hưởng âm nhạc và nạp lại năng lượng với bữa trưa rôm rả. Dưới hồ thì ngâm chân thư giãn, trên bờ quầy booth của Huda lại liên tục phục vụ miễn phí những lon bia Ice Twist ướp lạnh. Lon 250ml thon gọn thời thượng mới ra mắt vô tình lại trở thành "chân ái" cho các runner. Vị bia mát lạnh sảng khoái từ ngụm đầu đến ngụm cuối kết hợp cùng hương chanh thoang thoảng dễ uống, đủ mang lại cảm giác lâng lâng thư giãn để lắc lư theo âm nhạc DJ.

Huda Ice Twist chính là món uống giải nhiệt được rất nhiều runner lựa chọn trong hành trình hàng chục km tại Huế

Giải chạy khép lại, bãi biển giữa phố cũng được dọn đi nhưng dư âm trên mạng xã hội thì vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dân chạy đã rủ nhau xách giày ra đường để bắt trend và check-in với những khoảnh khắc mướt mồ hôi nhưng đầy cảm xúc. Rõ ràng, sự kiện VnExpress Marathon Huế năm nay đã thấu hiểu tâm lý người tham gia khi thiết kế ra một vạch đích mang trải nghiệm khó quên với bia lạnh, hồ ngâm chân giải nhiệt ngay giữa nắng hè miền Trung.